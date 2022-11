Mehr als die Hälfte der Bauunternehmen in Las Palmas hat einen unzureichenden Digitalisierungsgrad

Die erste Phase des Digitalisierungsplans für den Bausektor, der vom Verband der Bauunternehmer und Bauträger von Las Palmas (AECPLPA) mit Unterstützung des regionalen Ministeriums für Wirtschaft, Wissen und Beschäftigung gefördert wird, zeigt, dass mehr als die Hälfte der Unternehmen des Sektors einen unzureichenden Digitalisierungsgrad aufweisen. Tatsächlich erreichten 53 Prozent der untersuchten Unternehmen auf einer 10-Punkte-Skala weniger als fünf Punkte in Bezug auf den digitalen Reifegrad.

Darüber hinaus haben von den zweihundert Unternehmen, die kontaktiert wurden, um ihre Teilnahme an der Branchenumfrage anzubieten, nur fünfunddreißig, d. h. weniger als achtzehn Prozent, die Fragebögen zur Selbstdiagnose ausgefüllt, die einen Überblick über die Situation der Branche geben.

Die regionale Wirtschaftsministerin Elena Máñez betonte, dass sich alle Unternehmen des Sektors unabhängig von ihrer Größe bewusst sein müssen, dass Unternehmen, die sich nicht digitalisieren, zum Verschwinden verurteilt sein können“. ”Es nützt nichts“, fuhr sie fort, ”dass wir das Budget für die Digitalisierung im Vergleich zum Beginn der Legislaturperiode vervierfacht und auf 23 Millionen Euro pro Jahr gesetzt haben, wenn wir nicht dafür sorgen, dass die Gruppen, die wir ansprechen, seien es Unternehmen oder andere Gruppen, die Bedeutung dieser Transformation wahrnehmen“.

In diesem Sinne forderte die Präsidentin der AECPLPA, María de la Salud Gil, alle ihr angeschlossenen Unternehmen auf, sich an den Digitalisierungsprozessen zu beteiligen, unabhängig davon, ob sie sehr klein sind und nur über begrenzte Mittel verfügen, “denn es gibt eine ganze Reihe von Subventionen, Beihilfen und Beratungshilfen, die den KMU und Selbstständigen des Sektors einen großen Qualitätssprung ermöglichen können”.

Gil hob vor allem den Nutzen von Instrumenten wie den Masterplänen für die digitale Transformation hervor, die das beauftragte Beratungsunternehmen Velorcios Group für jedes der Unternehmen entwickelt hat, die an dem Projekt teilnehmen wollten, “und die nun genau wissen, welche Schritte sie unternehmen müssen, um ihre Präsenz in der digitalen Welt vollständig zu beherrschen, oder welche Instrumente sie einsetzen müssen, um das Beste aus ihrem Unternehmen herauszuholen, denn es gibt Tausende von kleinen Unternehmen im Baugewerbe, und für das Funktionieren des Sektors müssen alle, unabhängig von ihrer Größe, digitalisiert werden”.

Der CIO von Velorcios, Jorge Alonso, der die Bilanz dieser ersten Phase des Plans vorstellte, wies darauf hin, dass diese erste Diagnosephase dazu diente, “die Notwendigkeit einer weiteren Vertiefung spezifischer Maßnahmen für den Sektor hervorzuheben”. Dazu zählte er die Entwicklung eines Schulungsprogramms für die digitale Transformation, das sich an Unternehmensinhaber oder Manager richtet, sowie die Einrichtung eines technischen Büros für die Digitalisierung des Sektors, ähnlich dem CIDE DIGITAL Network, das vom Regionalministerium für den Unternehmenssektor im Allgemeinen gefördert wird; oder die Schaffung eines sektoralen Innovationszentrums, um alle Digitalisierungsprozesse durch Zusammenarbeit zu beschleunigen.

All diese Vorschläge ergeben sich aus der Ausarbeitung von Transformationsplänen für 35 Unternehmen und der Feststellung von Mängeln und Bedenken, die in der Branche zum Ausdruck kommen. Gerade um zu zeigen, wie sich die Menschen fühlen, die sich zu diesem Schritt entschließen, nahmen an der Präsentation der ersten Phase des Digitalisierungsplans drei Unternehmen unterschiedlicher Größe teil:

Amparo Hernández vom Familienunternehmen MH Reformas y Construcciones erläuterte die Schwierigkeiten von Unternehmen und Selbstständigen, einen Kunden zufrieden zu stellen, “der immer häufiger im Voraus die Materialien, die Zeitpläne und vor allem das Endergebnis der Reform wissen will”. In diesem Sinne hob er alle Tools hervor, die sie dank ihres personalisierten Plans “und der richtigen Nutzung der Cloud, die es uns ermöglicht, alles jederzeit zur Verfügung zu haben”, entdecken.

Ana Kurson, Architektin, wies darauf hin, wie wichtig es ist, dass “das gesamte Ökosystem des Sektors den Sprung zur Digitalisierung schafft, denn es nützt nichts, wenn ich BIM verwende” - ein System, das sich zum neuen Standard für die virtuelle Planung von Gebäuden entwickelt - “wenn anschließend die Auftragnehmer oder die übrigen Schritte im Bauprozess keinen Zugang zu derselben Technologie haben”.

Als Beispiel für ein großes Unternehmen betonte Santiago Báez von der technischen Abteilung von Construplan, dass sein Unternehmen seit mehr als 10 Jahren Digitalisierungslösungen einsetzt und dadurch seinen Umsatz vervielfachen konnte. Dennoch räumte er ein, dass sie in einem unaufhaltsamen Digitalisierungsprozess noch viel zu entwickeln haben. “Jetzt stehen wir zum Beispiel an der Startlinie für die endgültige Einführung der Virtualisierung in unserem Unternehmen, und dank der Ratschläge dieses Plans werden wir in der Lage sein, sie mit weniger Fehlern zu bewältigen als bei der vorherigen Digitalisierung unseres Unternehmens”.

Der Zeitplan für die Entwicklung des Plans sieht vor, dass im nächsten Jahr der Masterplan für die digitale Transformation für jedes Unternehmen umgesetzt wird, dass im Jahr 2024 Schritte zur Schaffung eines technischen Büros für die digitale Transformation unternommen werden und dass im darauffolgenden Jahr der “Digital Hub of Construction” als Instrument für den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen allen Unternehmen des Sektors endgültig eingerichtet wird. Die Stadträtin versprach ihrerseits, die Unterstützung ihres Departements für ein “entscheidendes” Projekt für die Zukunft des Sektors beizubehalten und sogar zu verstärken.

