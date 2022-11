Pablo Zurita von GMR Canarias: “Der Primärsektor bietet viel Raum für Neugründungen im Bereich der gesunden Ernährung”

Pablo Zurita ist Geschäftsführer von Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR Canarias), einem öffentlichen Unternehmen, das dem Ministerium für Landwirtschaft, Viehzucht und Fischerei der Kanarischen Regierung untersteht und als dessen “eigenes Mittel” - sein bewaffneter Flügel - für die Förderung des Landwirtschafts-, Viehzucht- und Fischereisektors durch die Ausarbeitung agronomischer Studien, die Umsetzung politischer Maßnahmen und die aktive Zusammenarbeit bei Produktion und Vermarktung fungiert.

Der erste Teil des Interviews konzentriert sich auf die Abgrenzung des Konzepts der Start-ups (skalierbares Geschäftsmodell, digitale Komponente, Streben nach dem globalen Markt) gegenüber dem traditionellen Unternehmertum (wenig skalierbares Geschäftsmodell, geringe digitale Komponente, Streben nach dem lokalen Markt), wobei Zurita die verschiedenen Herausforderungen beschreibt, denen sich der Primärsektor gegenübersieht, um das Konzept der “Startups” zu integrieren.

Doch je mehr er sich mit dem Thema Innovation in den Geschäftsmodellen des Primärsektors befasst, desto mehr Möglichkeiten erkennt der GMR-CEO. “Die Agrarwirtschaft bietet viele Möglichkeiten, die ich für großartig halte, und wir haben tatsächlich innovative Projekte für den Konjunkturbelebungsmechanismus (RRM) und das Traktorprogramm der nächsten Generation eingereicht. Wir sprechen immer davon, dass der eigentliche Zweck dieser Projekte mit der landwirtschaftlichen Tätigkeit verbunden ist. Die Pandemie hat uns vor Augen geführt, dass wir den Konsum von frischen Lebensmitteln steigern und von verarbeiteten Lebensmitteln auf frische Lebensmittel umsteigen müssen. Es gibt Möglichkeiten für Innovationen, und wir müssen verstehen, dass es im Primärsektor, der immer noch eine sehr traditionelle Vermarktung und Wertschöpfungskette hat, viel Spielraum gibt.

Zurita nennt den Fall “eines Unternehmens, das typisch kanarische Gerichte im Bereich der vorgefertigten Fertiggerichte in hervorragender Qualität herstellt, die viele Tage haltbar sind, da sie unter kontrollierter Atmosphäre arbeiten. Diese Art von Projekten ist sehr interessant, weil die Voraussetzungen für die Skalierbarkeit, die Innovation, die Anwendung von Technologien, die Suche nach Investoren für das Wachstum und sogar für die Übernahme dieser Technologie, dieser Technik ins Ausland, tatsächlich gegeben sind. Der Primärsektor bietet also viel Raum für Neugründungen im Zusammenhang mit gesunder Ernährung”.

In diesem Sinne weist Pablo Zurita darauf hin, dass “es Aktivitäten gibt, bei denen wir sehen, dass Innovation funktioniert. Wir haben uns in der Welt der Gesundheit sehr auf die öffentliche Gesundheit konzentriert, und wir sollten einen Ansatz suchen, der mehr mit der Landwirtschaft zu tun hat, mit dem, was wir essen, die richtige Ernährung wird die Lebensqualität der Menschen verbessern, ein Einfluss, der wissenschaftlich erwiesen ist. Die kanarische Regierung versucht nun, den Schwerpunkt auf eine gesunde Ernährung durch den Verzehr von Frischprodukten zu legen.

“Wir haben dieses Jahr bereits ein Pilotprogramm mit sozial ausgegrenzten Familien durchgeführt. Eine gesunde Ernährung verbessert kurz- und langfristig den Kampf gegen Krebs, Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen und verringert auch die Häufigkeit degenerativer Hirnerkrankungen, von denen 50 % der über 80-Jährigen betroffen sind, was angesichts der steigenden Lebenserwartung von großer Bedeutung ist”, so Zurita weiter.

“Selbst zur Verbesserung der Ernährung und damit der Gesundheit der Menschen haben wir eine Reihe von Projekten... Die Verbindung der landwirtschaftlichen Tätigkeit eines städtischen oder ländlichen Gartens zum Beispiel ist gesund, nicht nur wegen des Essens, das klar ist, sondern auch wegen der körperlichen Aktivität, die mit der Pflege dieses kleinen Gartens verbunden ist. Gehört diese Tätigkeit zum Primärsektor? Nun, ja, für den Eigenverbrauch und natürlich ist es gut für uns, dass es sie gibt, sie bringt eine Wirtschaft dahinter, sie verkauft Saatgut, Werkzeuge, Materialien...”.

Für den Chef von GMR Canarias ist “unser primärer Sektor mit dem Phänomen der De-Globalisierung als Chance konfrontiert, wenn ein Container aus China 20.000 Euro kostet, gibt es viele Leute, die die Verlagerung bedauern. Wir haben eine sehr wichtige Chance für die kanarische Produktion und die Null-Kilometer-Produkte. Nicht nur, um der Nachfrage gewissenhafter Menschen gerecht zu werden, sondern auch, um eine klare wirtschaftliche Rechtfertigung zu haben.

Zurita erinnert daran, dass “die öffentliche Verwaltung über den Plan für die Entwicklung des ländlichen Raums Beihilfen für neue Betriebe des Primärsektors gewährt. Wenn ein privates Investitionsprojekt vorgestellt wird, bei dem es sich um ein innovatives Projekt handelt, dann ist es fantastisch, je innovativer es ist, je mehr Technologie es einsetzt, desto besser, es gibt Hilfen, die diese Elemente in die Bewertung einbringen”.

“Wenn es darum geht, die Bevölkerung im ländlichen Raum zu halten, was eines der Ziele der kanarischen Regierung ist, tauchen neue Entwicklungsbereiche mit innovativen Ideen für Neugründungen auf. Wahrscheinlich sind das alles keine reinen Projekte des Primärsektors, denn sie erfordern andere Elemente, aber sie passen in die ländliche Welt und drehen sich um den Primärsektor”, sagt Pablo Zutira in Bezug auf das, was als AgroTech-Sektor bezeichnet wird.

“Das Kanarische Institut für Agrarforschung ist Teil des Ministeriums für Landwirtschaft, Viehzucht und Fischerei, das eigentlich das Instrument für Tests und Technologietransfer im Primärsektor ist, und es funktioniert sehr gut.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana