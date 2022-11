Red.es veröffentlicht die zweite Aufforderung zur Einreichung von Anträgen für Finanzhilfen im Rahmen des Programms Digital Kit

Red.es veröffentlicht den zweiten Aufruf zur Einreichung von Anträgen auf Zuschüsse für die Digitalisierung von kleinen Unternehmen mit 3 bis weniger als 10 Beschäftigten (Segment II). Die neuesten Nachrichten können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-B-2022-24251.pdf

In der Aufforderung werden u. a. die Voraussetzungen für die Beantragung von Beihilfen, die Verpflichtungen der Begünstigten, die Höchstbeträge der Beihilfen für die einzelnen Kategorien von Digitalisierungslösungen, die Begründung, die Zahlung und die Kontrolle der Umsetzung der Lösungen festgelegt. Diese zweite Aufforderung ist mit einem Anfangsbudget von 500 Millionen Euro ausgestattet und zielt darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit und den digitalen Reifegrad der Unternehmen in diesem Segment zu verbessern.

Die Höhe des Zuschusses beträgt 6.000 Euro und ermöglicht es KMU, Digitalisierungslösungen für Schlüsselbereiche wie Website und Internetauftritt, Verwaltung sozialer Netzwerke, E-Commerce, Kundenmanagement, virtuelle Bürodienste und -tools, Business Intelligence und Analysen, Prozessmanagement, elektronische Rechnungsstellung, sichere Kommunikation und Cybersicherheit zu erwerben. Darüber hinaus wurden in dieser zweiten Aufforderung zwei neue Kategorien hinzugefügt: fortgeschrittene Internetpräsenz und Marktplatz.

Kleinstunternehmen mit 3 bis weniger als 10 Beschäftigten können ab dem 2. September über die elektronische Zentrale von Red.es (https://sede.red.gob.es) die Beihilfe für das Digital Kit beantragen. Die Frist für die Einreichung von Anträgen bleibt 12 Monate lang offen.

So beantragen Sie Unterstützung von Kit Digital

Registrieren Sie sich im geschützten Bereich von www.acelerapyme.es und füllen Sie den digitalen Selbstdiagnosetest aus, der nicht länger als 10 Minuten dauert. Konsultieren Sie die Informationen über die Digitalisierungslösungen des Programms Digital Kit, wo Sie eine oder mehrere der im Katalog angegebenen Lösungen auswählen können, der unter www.acelerapyme.es abgerufen werden kann. Beantragen Sie die Beihilfe bei der elektronischen Zentrale von Red.es (https://sede.red.gob.es).

Sobald überprüft wurde, dass das Unternehmen die Anforderungen erfüllt, wird der digitale Gutschein ausgestellt. Der Begünstigte kann den Katalog der grundlegenden Digitalisierungslösungen, die im Rahmen des Programms Digital Kit angeboten werden, und den Katalog der Digitalisierungsanbieter unter www.acelerapyme.es einsehen. Sie müssen einen oder mehrere Digitalisierungsbeauftragte auswählen, mit denen sie die Digitalisierungslösungen entwickeln, die ihren Geschäftsanforderungen am besten entsprechen, und die “Vereinbarungen zur Bereitstellung von Digitalisierungslösungen” unterzeichnen.

Die Zuschüsse sind nicht wettbewerbsorientiert und werden direkt und nach dem Prinzip “Wer zuerst kommt, mahlt zuerst” vergeben, nachdem geprüft wurde, ob die in der Aufforderung zur Einreichung von Anträgen genannten Voraussetzungen erfüllt sind.

Unternehmen, die an dieser zweiten Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen interessiert sind, können die Rechtsgrundlagen und alle neuen Entwicklungen unter dem folgenden Link einsehen: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12734.pdf

Red.es beschleunigt und vereinfacht das Antragsverfahren für kleine Unternehmen

Um den Zugang zu den Beihilfen so weit wie möglich zu erleichtern, wurde die Figur des “freiwilligen Vertreters” geschaffen, d.h. jeder ordnungsgemäß bevollmächtigte Dritte, sei es eine natürliche oder eine juristische Person, kann im Namen des Unternehmens Beihilfen beantragen.

Darüber hinaus hat Red.es unter dem Motto “Null Papierkram” ein hochinnovatives Bearbeitungssystem mit automatisierter Robotisierung und künstlicher Intelligenz entwickelt, das den bürokratischen Aufwand reduziert, die Anzahl der einzureichenden Dokumente verringert und die Vergabefristen verkürzt. Das Unternehmen kann die Beihilfe ohne Vorlage von Unterlagen beantragen. Es reicht aus, wenn der Unternehmer Red.es ermächtigt, von Amts wegen die Anforderungen und Verpflichtungen zu konsultieren, die erforderlich sind, um den Status eines Begünstigten zu erhalten, wobei Transparenz und Rechtssicherheit gewährleistet sind.

Mehr als 8.700 Digitalisierer

Gegenwärtig sind mehr als 8.700 eingetragene Vertreter im Katalog aufgeführt. Die Mitgliedschaft wird während der gesamten Laufzeit des Programms möglich sein, so dass der Katalog entsprechend dem Eingang der Anträge erweitert wird.

Die Digitalisierungsbeauftragten sind die einzigen, die befugt sind, “Vereinbarungen über die Bereitstellung von Digitalisierungslösungen” mit den Unternehmen, die Beihilfen aus dem Programm Digital Kit erhalten, und den Inhabern des digitalen Gutscheins zu unterzeichnen, und sie können als freiwillige Vertreter am Verfahren zur Beantragung der Beihilfen sowie an den daraus resultierenden Kontrollmaßnahmen mitwirken.

Darüber hinaus sind sie diejenigen, die alle Belege einreichen und die Auszahlung des vom Begünstigten zur Verfügung gestellten digitalen Gutscheins erhalten, sobald ihre Begründung akzeptiert worden ist.

Im Rahmen der ersten Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen wurden bereits mehr als 21.000 Zuschüsse gewährt

Bis heute sind rund 68 000 Anträge für das Programm Kit Digital eingegangen, und ein Beweis für die Flexibilität des Programms sind die fast 21 000 Zuschüsse, die in nur vier Monaten an die kleinen Unternehmen vergeben wurden, auf die der erste Aufruf zur Einreichung von Zuschüssen für Kit Digital abzielte, d. h. an Unternehmen mit 10 bis weniger als 50 Beschäftigten (Segment I). Das bedeutet, dass 31 % der KMU, die einen Antrag gestellt haben, bereits über den digitalen Gutschein verfügen, um ihn in den verschiedenen digitalen Lösungen des Katalogs zu verwenden. Dieser Prozentsatz der gewährten Beihilfen entspricht rund 252 Millionen Euro aus den europäischen NextGeneration-Fonds der EU.

Die erste Aufforderung zur Einreichung von Bewerbungen wurde am 15. März veröffentlicht, und die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 15. September 2022.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana