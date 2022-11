Technologie, audiovisuelle Medien und Videospiele, die von der ZEC registrierten Sektoren, die die Beschäftigung in der ersten Jahreshälfte antreiben

Die Beschäftigung in den Unternehmen der Kanarischen Sonderzone (ZEC) ist in der ersten Hälfte des Jahres 2022 um 9,2 % gestiegen. Insgesamt wurden zwischen Januar und Juni 832 neue Arbeitsplätze geschaffen, zusätzlich zu den 8 984 Arbeitnehmern, die Ende 2021 bereits in den Einrichtungen der ZEC beschäftigt sind.

Der Anstieg der registrierten Beschäftigung ging mit der Registrierung von 44 neuen Unternehmen im gleichen Zeitraum einher. Damit hat die Sonderzone eine Gesamtzahl von 747 registrierten Unternehmen erreicht. Die Projekte, die in der ersten Jahreshälfte in den Genuss der Steuervorteile des öffentlichen Konsortiums kamen, haben das Wachstum der Sektoren Technologie, audiovisuelle Medien und Videospiele fortgesetzt.

Wenn der aktuelle Trend anhält, könnte 2022 ein weiteres Jahr mit Rekordergebnissen für die Agentur unter dem Vorsitz von Pablo Hernández werden. Im vergangenen Jahr verzeichnete die ZEC trotz der Auswirkungen der Pandemie das höchste Wachstum in der Geschichte, und die Beschäftigung stieg im Vergleich zu den Daten für 2020 um 15,5 %, wobei auf dem Archipel 1.139 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden.

Diese Entwicklung zeigt die Solidität der Unternehmen, die von der Sonderzonenregelung profitieren, und den Erfolg der Förderstrategie der Organisation, die sich auf die Sektoren der kreativen und technologischen Innovation konzentriert, die in der Lage sind, die lokale Wirtschaft mit einer intensiven Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften zu diversifizieren.

Die Werbemaßnahmen werden mit Schwerpunkt auf dem Vereinigten Königreich und den USA verstärkt

In diesem Jahr hat das Konsortium seine Werbemaßnahmen verdoppelt und 136 Aktionen durchgeführt, von denen 36 neu waren. Der Schwerpunkt lag auf dem Vereinigten Königreich, wo das ZEC-Team an 10 Veranstaltungen teilnahm, die Hälfte davon zum ersten Mal. In den Vereinigten Staaten gab es acht Aktionen, von denen sechs neu waren. Es folgten u. a. Deutschland, Japan und Kanada. Auch in Frankreich, Italien und dem übrigen Spanien nahm die Präsenz des Konsortiums deutlich zu.

Die sektoralen Veranstaltungen, an denen das ZEC-Team teilnahm, ermöglichten es, Kontakte mit Fachleuten aus den Bereichen Offshore-Windenergie, Hafenaktivitäten, audiovisuelle Medien und Videospiele zu knüpfen. Dazu gehörten einige der weltweit wichtigsten Veranstaltungen wie der South Summit in Madrid, die WindEurope in Bilbao, die DES in Malaga, die Game Developer Conference in San Francisco, die Kidscreen in Miami, die Collision in Toronto (Kanada), die Gamescom in Köln (Deutschland), die Developers in Brighton (England), die Tokyo Game Show (Japan), die maritime Messe in Hamburg (Deutschland), die große Biotech-Messe Achema in Frankfurt (Deutschland) und die Smart Digital Ports (Holland).

Bei der Durchführung dieser Maßnahmen arbeitet das Konsortium unter anderem mit Proexca, den Kanarischen Häfen, den Handelskammern und Branchenverbänden, den Inselräten und der Kanarischen Filmkommission zusammen.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana