Unternehmerinnen in ländlichen Gebieten: Innovation in der Landwirtschaft, Fischerei oder Aquakultur

Das Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung hat der Filmregisseurin und Drehbuchautorin Carla Simón aus Barcelona die besondere Ehrenauszeichnung der dreizehnten Ausgabe des “Excellence Awards for Innovation for Rural Women” verliehen. Minister Luis Planas wird die Preise am 13. Oktober, zwei Tage vor dem Internationalen Tag der Landfrauen, überreichen.

Bei dieser Ausgabe 2022 wurde die Arbeit von 13 Initiativen zur Förderung von Frauen in ländlichen Gebieten gewürdigt, und in jeder der vier Kategorien wurden drei Preise verliehen: “Herausragende Innovation in der Landwirtschaft”, “Herausragende Innovation in der Fischerei oder Aquakultur”, “Herausragende Innovation in der Diversifizierung der Wirtschaftstätigkeit in ländlichen Gebieten” und “Herausragende Kommunikation”.

Die MAPA organisiert diese Preise seit 2010 jährlich mit dem Ziel, die Arbeit der Landfrauen bei der Diversifizierung der Wirtschaftstätigkeit und des unternehmerischen Handelns in der Region sichtbar zu machen. Auf diese Weise zeigt das Ministerium sein Engagement für eine Politik, die die vollständige Gleichstellung der Geschlechter fördert, den Zugang junger Frauen zur landwirtschaftlichen Tätigkeit unterstützt und die wirtschaftliche Diversifizierung in ländlichen Gebieten fördert, was dazu beiträgt, die Entvölkerung dieser Gebiete aufzuhalten.

Liste der Preisträger

Besondere Anerkennung für die Unterstützung von Frauen in ländlichen Gebieten und in ländlichen Fischereigebieten.

Der diesjährige Ehrenpreis geht an Carla Simón Pipó, eine Filmregisseurin und Drehbuchautorin aus Barcelona. Zu ihren bekanntesten Titeln gehören “Verano 1993” und “Alcarràs”, ein Film, der bei den Internationalen Filmfestspielen in Berlin mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet wurde und Spanien bei den nächsten Oscars vertreten wird.

Spitzenleistungen in der landwirtschaftlichen Innovation

Der erste Preis ging an die Landwirtin aus Alcaudete (Jaén), María José Serrano Arnau, für die Anwendung technologischer Innovationen zur Bekämpfung von Wasserstress in Olivenhainen und die Weitergabe von Wissen über diese Techniken.

Der dritte Preis ging an María Dolores Monge Jurado für ihr Projekt “Shiit-Astur/ Caprichos de shiitake”, das den zertifizierten biologischen Anbau von Shiitake-Pilzen auf Kastanien- und Eichenstämmen im Wald unter Anwendung der uralten japanischen Anbautechnik in Belmonte de Miranda (Asturien) umfasst. Neben den Pilzen, die sich durch ihre Qualität auszeichnen, werden auch frische glutenfreie Nudeln in Bio-Qualität verkauft, die in der eigenen Werkstatt hergestellt werden.

Herausragende Innovationsleistungen in der Fischerei oder Aquakultur

Der erste Preis ging an Aiguanatura dels ports SL für die Umwandlung einer praktisch stillgelegten intensiven Forellenzucht in einen neuen Raum für Umwelterziehung und nachhaltige Aquakultur auf der Grundlage eines geschlossenen Kreislaufs für Aquaponik im Naturpark Ports (Tarragona).

Der zweite Preis ging an das Familienunternehmen Frigoríficos SL, das sich auf den Verkauf von gefrorenem und gekochtem galicischen Oktopus spezialisiert hat und durch die Vermarktung des Kochwassers (octopus fumet), das bis dahin als Abfall entsorgt wurde, einen neuen Geschäftszweig entwickelt hat.

Der dritte Preis ging an Kombu del Cantábrico SL, ein in Cambados (Pontevedra) ansässiges Unternehmen, das sich der Erhaltung und dem Verkauf ökologischer Algen widmet, die sowohl aus eigener Sammlung stammen als auch von den Fischergilden der Region gekauft werden, und das demnächst seine eigene Produktion aufnehmen wird.

Spitzenleistungen bei der Innovation zur Diversifizierung der Wirtschaftstätigkeit in ländlichen Gebieten

Der erste Preis ging an die Genossenschaft Kikiricoop Sociedad Cooperativa Asturiana in Cabranes (Asturien), die sich der Agrarökologie und der Sozial- und Solidarwirtschaft verschrieben hat. Sie produziert Lebensmittel aus lokalen Rohstoffen und verbindet diese Aufgabe mit der Betreuung von Menschen. Beispiele für ihre Tätigkeit sind die Kakao-Haselnuss-Creme “Asturcilla” und die vegetarische Tendenzverpflegung “Confusión Comidas”.

Der zweite Preis ging an die von der Quesopia SL geförderte Quesería Jaramera für den herausragenden Einsatz innovativer Techniken in ihren Produktionsprozessen und Produkten. Die Molkereiprodukte dieser Madrider Käserei sind von hoher Qualität, handwerklich hergestellt und haben innovative organoleptische Eigenschaften, die auf dem Vertrauen in den lokalen Verbrauch beruhen.

Der dritte Preis ging an Izaskun Montori für ihr interdisziplinäres Kinder- und Neurologiezentrum in der Gemeinde Peralta (Navarra), das sich darauf spezialisiert hat, Physiotherapie, Rehabilitation, Logopädie und Frühbetreuung in einem Gebiet fernab der großen städtischen Zentren anzubieten.

Hervorragende Kommunikation

Der erste Preis ging an EFEAGRO SA für seinen auf den Agrar- und Ernährungssektor und den ländlichen Raum spezialisierten Nachrichtendienst sowie an seine Fachleute. Diese Nachrichtenagentur bietet täglich 130 Nachrichten in verschiedenen Formaten und Plattformen an.

Der zweite Preis geht an Spaniens ersten weiblichen ländlichen Podcast, Dalle Mio Nena. Diese von Marta Pérez Pérez im Auftrag von Ruralismo Ilustrado SLL produzierte monatliche Radiosendung ist voll von unsichtbaren Geschichten, einzigartigen Interviews, alternativen Nachrichten und unabhängigem Humor, die das aktuelle Geschehen in den ländlichen Gebieten in einem lockeren Ton ansprechen und gleichzeitig als Lautsprecher für die Frauen in diesen Umgebungen in Asturien dienen sollen.

Der dritte Preis ging an die Sendung “El Campo” des Regionalfernsehens von Kastilien-La Mancha. Diese tägliche Nachrichtensendung, die sich vor allem an Fachleute des Agrarsektors richtet, widmet sich der Landwirtschaft, der Viehzucht und dem ländlichen Raum in der Region.