Unternehmertum, Digitalisierung und junge Talente, Säulen des Programms Inserta Empleo der Fundación Once

Inserta Empleo, die Einrichtung der ONCE-Stiftung für Ausbildung und Beschäftigung, hat diesen Montag die “Gemeinschaft für junge Talente” vorgestellt, die erste Initiative, die sich an das Umfeld junger Menschen mit Behinderungen (Familien und Fachleute, die sie begleiten) richtet, mit dem Ziel, sie zu beraten, ihre Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu fördern und sie während des Prozesses zu begleiten.

Zu diesem Zweck bietet die “Comunidad Por Talento Joven”, die zu einer Beratungsstelle für diejenigen werden soll, die jungen Menschen mit Behinderungen am nächsten stehen, nützliche Ressourcen, Inhalte und Fortbildungskurse sowohl für Familien als auch für Fachleute (Schulpsychologen, Physiotherapeuten...) an, um ihnen zu helfen, Vorurteile und Barrieren abzubauen und die Überbehütung zu beseitigen, die oft auf junge Menschen mit Behinderungen ausgeübt wird.

An der Veranstaltung, die im Hauptsitz der ONCE-Stiftung für digitale Talente in Madrid stattfand, nahmen unter anderem Alberto Durán, geschäftsführender Vizepräsident der ONCE-Stiftung, und Vicente del Bosque, ehemaliger Fußballnationaltrainer, teil.

Die vom Europäischen Sozialfonds kofinanzierte “Community for Young Talent” hat die Form eines Verbindungsraums. Die erste bietet wertvolle Inhalte - Wissen, Werkzeuge und Methoden - für junge Menschen mit Behinderungen, ihre Familien und die Fachleute, die sich um sie kümmern: Fachkräfte im Gesundheitswesen, Lehrer und Berater. So bietet die virtuelle Gemeinschaft eine Reihe von Kursen an, die sich auf die Bereitstellung von Ressourcen, Strategien, Initiativen, Leitlinien und Erfahrungsberichten konzentrieren, die dazu beitragen, den Prozess der beruflichen Eingliederung zu erleichtern.

Die Website ist in drei Abschnitte unterteilt, die sich an die jeweilige Zielgruppe richten: junge Menschen, Familien und den dritten Sektor der Behinderten- und Sozialberufe, Lehrer und Berater. Die Schulungsinhalte sind an die jeweiligen Zielgruppen angepasst.

Zu den Kursen, die sich an Familien richten, gehört auch ein Kurs mit dem Titel “Ende der Schulpflicht, was nun? ”, in dem Themen behandelt werden wie die Rollen des jungen Lebens: Arbeit, Beziehungen, unabhängiges Leben; die Bedeutung der Schaffung positiver und realisierbarer Erwartungen in der Arbeitswelt; die den Familien zur Verfügung stehenden Ressourcen; die Vorteile des Arbeitslebens; die persönlichen Vorteile: aktives Leben, Beziehungen, Selbstwertgefühl; die Vorteile für die Familie: persönliche Autonomie, tägliches Zeitmanagement; die Vorbereitung eines Familienklimas, um arbeiten zu wollen; die notwendige Mitarbeit von Geschwistern im Arbeitsprojekt und das negative Erbe von Überbehütung usw.

Was die Fortbildung des dritten Sektors und der Fachleute betrifft, so werden Kurse wie “Die Umgestaltung von Organisationen; von kollektiven Bedürfnissen zu persönlichen Bedürfnissen” angeboten, die sich mit Aspekten wie Techniken und Instrumenten zur Verbesserung der persönlichen und Managementfähigkeiten, bewährten Praktiken bei Interventionen mit jungen Menschen, der digitalen Umgestaltung von Organisationen und der Entscheidungsfindung befassen.

Ein Beispiel für Kurse, die sich an Fachleute richten, ist der Kurs “Unternehmertum” für Fachleute aus dem Gesundheits- und Sozialwesen, Lehrer und Berater: “Ich habe eine Idee - was, wenn sie das Leben eines Menschen verändert?”, in dem Themen wie das Zeitalter der Talente und des Unternehmertums, Geschäftsideen, Trends und soziale Bedürfnisse, Kreativität, bewährte Praktiken im sozialen Unternehmertum und Analyseinstrumente behandelt werden.

Die “Comunidad Por Talento Joven” wurde gegründet, um die Sicherheit zu bieten, die jeder Mensch braucht, wenn er sich der kleinsten Herausforderung stellt und neue Szenarien erkundet. “Mangelnde Sicherheit ist einer der Hauptgründe für den Unterschied von 7,8 Prozentpunkten zwischen jungen Menschen ohne Behinderungen, die nach Abschluss ihrer Ausbildung offiziell mit der aktiven Arbeitssuche beginnen, und jungen Menschen mit Behinderungen, die dies in der gleichen Situation nicht tun”, sagt Álvaro Galán, Koordinator des Projekts Allianz mit Talent. “Wenn es uns gelingt, diese Lücke zu schließen, wird die Initiative ein großer Erfolg sein.

Eine Kampagne zur Aktivierung junger Menschen mit Behinderungen

Die “Community for Young Talent” wird durch eine Kommunikationskampagne vervollständigt, die darauf abzielt, junge Menschen mit Behinderungen für eine Beschäftigung zu aktivieren und mögliche Vorurteile und Barrieren, die sie daran hindern, zu neutralisieren, die in vielen Fällen aus ihrem engsten Umfeld kommen (Familienmitglieder und Fachleute, die sie unterstützen).

In drei audiovisuellen Beiträgen werden drei junge Menschen mit Behinderungen gezeigt, die in der Arbeitswelt tätig sind. Dies sind drei eindeutige Beispiele dafür, dass die Kraft der Ermächtigung lähmende Überzeugungen überwunden hat. Der erste, Rafa Benítez, ist ein professioneller Spieler des Rollstuhlbasketballteams UNES Barça; der zweite, Diego Soliveres, ist ein Designer von Turnschuhen mit einer Sehbehinderung und einer der Partner der Marke Timpers, und Núria Figueras, die dritte, ist eine Grafikdesignerin in La Casa de Carlota, wo die Tatsache, eine Person mit Autismus zu sein, kein Hindernis für sie war, mit Hilfe ihrer Tutorin, Inge Nouws, ein guter Profi zu werden.

