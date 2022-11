Von “Spaniens Lebensmittelnation” zu “Spaniens FoodTech-Nation”: die Digitalisierung des Agrar- und Ernährungssektors

Laut Planas “sind wir jetzt Spaniens Lebensmittelnation und wir müssen daran arbeiten, Spaniens FoodTech Nation zu werden”, um dem Agrar- und Ernährungssektor die Instrumente an die Hand zu geben, mit denen er die Zukunft erobern kann.

Der Minister nahm heute an der Abschlusszeremonie des V Startup Europe Smart Agrifood Summit in Málaga teil, einem Referenztreffen auf nationaler und europäischer Ebene zur digitalen Transformation des Agrar- und Ernährungssektors, bei dem er versicherte, dass Digitalisierung und intelligente Lösungen unerlässlich sind, um mehr Nahrungsmittel mit weniger natürlichen Ressourcen wie Wasser und Boden zu erzeugen.

Planas betonte die Notwendigkeit, die Kräfte zu bündeln, um diese Prozesse zu fördern und Spanien als globale Agrarnahrungsmittelmacht zu konsolidieren. Er betonte die Exportorientierung des Agrar- und Ernährungssektors, der einen Wert von rund 64.400 Millionen Euro und eine positive Handelsbilanz von 16.000 Millionen Euro aufweist.

In Spanien besteht der Agrar- und Ernährungssektor aus 914.000 landwirtschaftlichen Betrieben und Viehzuchtbetrieben, mehr als 30.200 Industrieunternehmen und 24.000 Geschäften. Im Jahr 2021 machte sie 9,2 % des gesamten spanischen BIP aus und schuf 2,3 Millionen direkte und indirekte Arbeitsplätze. Mit einem Wert von über 56 Milliarden Euro ist sie außerdem die viertgrößte landwirtschaftliche Produktion in der Europäischen Union.

Um den Agrar- und Ernährungssektor bei seinem Transformationsprozess zu unterstützen, wird die Regierung 102 Millionen Euro für die Digitalisierung bereitstellen. Davon sind 64 Mio. Euro für die Finanzierung der 21 Maßnahmen des zweiten Aktionsplans 2021-2023 der Digitalisierungsstrategie für die Agrar- und Ernährungswirtschaft und den ländlichen Raum bestimmt, die darauf abzielen, die digitale Kluft zwischen städtischen und ländlichen Gebieten zu verringern, die Nutzung von Daten in der Landwirtschaft zu fördern und neue Geschäftsmodelle zu schaffen. Hinzu kommen weitere 38 Mio. aus den Fonds der nächsten Generation, die ebenfalls der Förderung der Digitalisierungsstrategie dienen.

Ebenso wird die digitale Transformation durch Unterstützungsmaßnahmen im Rahmen des Strategischen Plans für Agrar- und Ernährungswirtschaft (PERTE) und der Linie der partizipativen Darlehen AgroInnpulso in Zusammenarbeit mit der Nationalen Innovationsgesellschaft (ENISA) verstärkt. Der Minister erwähnte auch das digitale Innovationszentrum (iHub), das derzeit ausgeschrieben wird und mit einem Budget von mehr als 7,5 Millionen Euro seine Arbeit im Bereich der Bewässerung aufnehmen und später auf die Präzisionslandwirtschaft ausweiten wird.

Zu all diesen Maßnahmen kommen die Initiativen anderer Ministerien hinzu, darunter das vom Ministerium für Wirtschaft und digitale Transformation geförderte Digital Kit zur Finanzierung der digitalen Verbesserung von landwirtschaftlichen Betrieben und Agrarunternehmen.

In Bezug auf die neue Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) versicherte Luis Planas, dass sie im Rahmen der Europäischen Innovationspartnerschaft für eine produktive und nachhaltige Landwirtschaft (EIP-Agri) die größte Mittelzuweisung für die Innovationsförderung aufweist.

Er wies auch darauf hin, dass Spanien während seiner EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 die Debatte über den Einsatz neuer Gen-Editierungstechniken fördern wird, die eine “zweite grüne Revolution” vorantreiben werden, um “mehr mit weniger Ressourcen” zu produzieren.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana

Dieser Kanal unterstützt Verwaltungseinheiten mit Plänen zum Unternehmertum:

Der Impulsa Startups Channel und der Impulsa Ventures Inkubator richten sich an: 1) Neugründungen, die sich um eine Inkubation bemühen. 2) Berufsbildungszentren oder Universitäten, die das Unternehmertum fördern 3) Lokale Entwicklungsbüros, Räte und öffentliche Einrichtungen mit Plänen zur Förderung des Unternehmertums. 4) Etablierte oder reife Unternehmen des Sektors, die mit einer Startup-Strategie innovativ werden wollen (Corporate Venturing) 5) Investoren oder Risikokapitalgeber, die an Startups und an den Steuervorteilen der Kanarischen Inseln interessiert sind. 6) Start-ups, die sich als ZEC-Unternehmen oder digitale Nomaden niederlassen wollen 7) Öffentliche Einrichtungen, die sich für Unternehmertum und lokale, insulare oder regionale Entwicklung einsetzen. Wenn Sie möchten, dass wir Ihre Geschichte erzählen, gemeinsam auftreten oder ein Ereignis feiern, können Sie sich an startups@canariasahora.com wenden. Sie können sich auch per WhatsApp mit Impulsa Startups unter +34 662 156 672 in Verbindung setzen.