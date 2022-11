Projekt AQUASOST: Digitalisierung des Wasserkreislaufs

Mehr als 80 Unternehmen und Fachleute aus der Wasserwirtschaft nahmen an der Online-Konferenz teil, die am 26. Oktober auf Initiative der ITC stattfand und an der auch Beamte des Ministeriums für den ökologischen Wandel und der kanarischen Regierung teilnahmen.

Die Digitalisierung des Wasserkreislaufs wurde zunächst aus der Perspektive der öffentlichen Politik und der staatlichen Pläne für die Nachhaltigkeit und Effizienz des Sektors analysiert. Anschließend wurden zahlreiche praktische Beispiele für die Anwendung digitaler Werkzeuge zur Messung und Nutzung von Daten für das intelligente Management des industriellen Wasserkreislaufs sowie für die Effizienz bei der Bewässerung und für die Überwachung und Kontrolle von Überschwemmungen usw. vorgestellt.

Der Generaldirektor für Raumordnung und Wasser der Kanarischen Regierung, Víctor Navarro Delgado, eröffnete die Konferenz zusammen mit dem Leiter der Wasserabteilung der ITC, Baltasar Peñate Suárez. Das virtuelle Treffen, das sich an Fachleute aus der Wasserwirtschaft und an Personen richtet, die mit der Bewirtschaftung von Wasserressourcen zu tun haben, ist Teil der Maßnahmen des ITC im Rahmen des Projekts AQUASOST, das von der Kanarischen Agentur für Forschung, Innovation und Informationsgesellschaft (ACIISI) mit einem Kofinanzierungssatz von 85 % im Rahmen des operationellen EFRE-Programms 2014-2020 der Kanarischen Inseln gefördert wird.

Im Rahmen der öffentlichen Präsentationen ergriff der stellvertretende Generaldirektor für Wasserschutz und Risikomanagement des Ministeriums für den ökologischen Übergang und die demografische Herausforderung, Francisco Javier Sánchez Martínez, das Wort, der die PERTE für die Digitalisierung des Wasserkreislaufs mit mehreren Aktionslinien zur Förderung der Nutzung neuer Informationstechnologien im integralen Wasserkreislauf hervorhob. Anschließend ergriff Soraya Manjón Vega, Direktorin des Referats für Wasserprojekte (Programm zur Unterstützung, Überwachung und Kontrolle der nächsten Generation von EU-Fonds), im Namen der Regierung der Kanarischen Inseln das Wort.

In dem Bereich, der den digitalen Werkzeugen zur Unterstützung des Wassersektors gewidmet war, erörterten verschiedene Experten die Umsetzung fortschrittlicher IKT-Lösungen und analysierten, wie das Internet der Dinge und Technologien zur Datenauswertung (maschinelles Lernen, KI, Bigdata) zur Optimierung des industriellen Wasserkreislaufs beitragen können.