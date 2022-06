Dolores Padrón, Cabildo de El Hierro: “Podemos atraer nómadas digitales y startups en sectores como el de energía o el audiovisual”

Dolores Padrón, vicepresidenta primera y consejera de Economía y Hacienda del Cabildo de El Hierro, considera que “en esta isla estamos en condiciones de atraer nómadas digitales y startups en sectores como energía, audiovisual o la economía azul”, en una entrevista concedida a Impulsa Startups.

“Hay muchos trabajadores, esos nómadas digitales, que han decidido venir a El Hierro. No puedo dar un número, pero sí es verdad, ha habido un aumento. La pandemia ha favorecido que un turismo distinto, al que puede buscar otras necesidades en el resto de las Islas Canarias, está viniendo a la Isla de El Hierro. No podemos ofrecer al turista que viene esos complejos hoteleros o ese ”todo incluido“, pero vienen a disfrutar de nuestros senderos, de nuestro paisaje, de nuestro cielo no contaminado, del buceo, que es un referente”.

La serie ‘Hierro’ punta de lanza de atracción del sector audiovisual

Sobre qué instrumentos como la Zona Especial Canaria (ZEC) puedan facilitar o financiar empresas de mayor base tecnológica y promover más una visión de startups más que de emprendimiento tradicional en El Hierro, Dolores Padrón considera que “todo va en esa línea. Es verdad que esta transformación digital, estos fondos europeos que son para la transformación, tienen que venir de un trabajo conjunto de ZEC, de los propios gobiernos locales y autonómicos. El emprendedor debe tener también toda esta información y la formación necesaria sobre los nuevos modelos de negocio. Sobre todo, porque iniciar cualquier pequeña empresa que, como dije antes, la Isla tiene esas características, que hay empresas grandes, por supuesto, pero en su mayoría son pequeñas microempresas, deben conocer esos modelos de negocio”.

“Creo que la ZEC ha dado un vuelco con las nuevas direcciones de Pablo Hernández, en este sentido, y a lo mejor falta seguir expandiendo la importancia de que en Canarias tengamos esta posibilidad igual que sucede -y lo enlazo- gracias a la gestión también de Gobierno Canarias, para las empresas filmográficas. Hay incentivos fiscales y en El Hierro también. La serie ‘Hierro’ se vio beneficiada y pudimos ser en Canarias de los primeros que abrimos el mercado con la segunda temporada de la serie. Toda esta realidad tiene que hacer que vayamos avanzando a ese nuevo ámbito de transformación”.

Nómadas digitales e infraestructuras de comunicación digital en El Hierro

Entrando en el análisis de los nómadas digitales, la consejera de Economía y Hacienda del Cabildo herreño analiza que “aquí tenemos que hablar de poner en la balanza dos realidades: una, la realidad de la maravillosa isla en la que vivo, en la que tengo la responsabilidad de ser consejera del Cabildo y que, ahora mismo, la Isla es un destino turístico que atrae a mucha gente. Es la otra parte de una balanza, que se contrarresta con un problema que tenemos en la Isla, que es la dificultad que tenemos en las conexiones. No nos llega la fibra a todos lados, hay una brecha digital importante en determinadas zonas. Eso contrarresta el que a lo mejor esos nómadas que pudieran venir a asentarse en la Isla durante un tiempo, para poder realizar el teletrabajo aquí, se lo puedan plantear. Tenemos un problema y estamos peleándonos con las operadoras para que sigan extendiendo, principalmente, la fibra”.

“En la planificación que tenemos del Ministerio -continúa Padrón- hay una programación que terminaría en 2023. Aun así, tenemos que ser coherentes y honestos. Hay realidades en la Isla, como que va a ser difícil que se pueda ocupar la fibra al cien por cien, porque tenemos una orografía compleja. Dentro de los núcleos, vamos a denominarlos dispersos, pero urbanos y rurales podría llegar en este final de 2022”.

“Nosotros dependemos de La Gomera con ese cable de fibra y solicitamos, estamos trabajando en ello, con el Cabildo de La Palma, poder también tener es posibilidad con La Palma. ¿Por qué? Porque con La Gomera hemos tenido -afortunadamente han sido momentos puntuales- algún corte de esa fibra. Y bueno, pues es compleja su reparación es compleja, requiere de la intervención de un barco. Tenemos todavía que seguir defendiendo y batallando para que la fibra se extienda, y hoy ya el 5G está empezando ahora mismo”.

Transformación digital en el Cabildo de El Hierro

“La transformación digital yo creo que ha llegado a las administraciones gracias a la pandemia. Es verdad que había una programación, en este caso el Cabildo de El Hierro se denominó Plan de Modernización, que terminaba en el año 2021, pero tuvimos que adelantarnos. Precisamente, gracias a la pandemia, pues en el año 2020 tuvimos que implantar de manera urgentísima el teletrabajo, algo que nos podía parecer necesario, pero era imprescindible”.

“El Cabildo de El Hierro fue, me atrevo a decir, el único cabildo de Canarias y de las pocas administraciones que no cerramos en pandemia. Abrimos constantemente y teníamos habilitado personal con todas las medidas que íbamos descubriendo que eran necesarias, porque también fue una situación de incertidumbre para no cerrar y seguir prestando servicio a los ciudadanos. Esa transformación creo que también se correspondía con las propias empresas pequeñas. Aquí no tenemos un volumen de empresas grandes, son, la mayoría, pymes, autónomos, la mayoría de una pequeña tienda… pues también se vieron obligados a implantar los nuevos métodos de contratos y de compras. Las reuniones se hicieron ya todas telemáticas”, afirma la vicepresidenta primera del Cabildo herreño.

Concluido el Plan de Modernización consideramos necesario dar un paso estratégico más allá, atendiendo a una visión más amplia en el trabajo a realizar, que desarrolle tecnológica y digitalmente al territorio isleño, a la sociedad herreña y sus visitantes, al Cabildo Insular de El Hierro y al conjunto de Administraciones Públicas que conviven en la isla, por eso aprobamos lo que hemos denominado Estrategia Digital 2021-2025, en la que recogemos actuaciones para atraer ese talento digital a la isla.

Gorona del Viento y la digitalización de la energía como oportunidad

Sobre la identificación de sectores óptimos para la implantación de startups, Padrón asegura que “tenemos que seguir poniendo en valor la importancia que tiene para la Isla de El Hierro contar con la central hidroeólica Gorona del Viento. Tenemos en formación en FP ciclos formativos de energías renovables y es el campo donde El Hierro se ha defendido durante muchos años y seguimos defendiéndonos en ese desarrollo sostenible y en esa transición ecológica que nos lleva a mantener y defender la agenda 2030”.

“En esos sectores, para modelos de negocio digital, creo que cabrían muchos. Es verdad que nuestra isla nos empezaron a conocer con ese sector audiovisual gracias a la serie ‘El Hierro’, pero, en energías renovables tenemos que seguir siendo punteros y es uno de los retos que afronta Gorona del Viento con el presidente del Cabildo, de no perder el impulso que se tuvo en el 2014 cuando se puso en funcionamiento la central. Y ahora diversificar y mejorar la central porque los campos de energías renovables van cambiando muy rápido. Pero yo creo que aquí cabrían muchos negocios, muchos tipos de negocio”.

Corporte venturing mediante colaboración entre FP y empresas herreñas

Sobre los posibles modelos de colaboración entre centros de Formación Profesional y empresas tradicionales que puedan ser conscientes ya de su necesidad de digitalización, de transformación digital, para hacer alianzas enfocadas u orientadas a detectar oportunidades para la creación, específicamente, de startups con esquemas de “corporate venturing”, Dolores Padrón considera que “es fundamental. Es más, me atrevo a decir que estos nuevos jóvenes salen más preparados que muchos de los que ya están en el mercado laboral, porque tienen una formación más actualizada y es fundamental, también, que colaboren en esa parte de la FCT -y ahora la FP Dual- con las empresas privadas y las empresas públicas. Incluso con la propia administración”.

“Aquí tenemos que ir de la mano de una Unión Europea que nos pone a veces en aviso de que vamos un poco lentos con la transformación digital y de un Estado español que está apostando por la transformación de una comunidad autónoma y después de las entidades locales. Pero si no vamos de la mano y esto no llega al pequeño empresario que, entiéndeme, que es el que sigo defendiendo, porque está es mi isla, que es la microempresa. Entonces, sí que aquí puede haber fondos para la transformación, pero, si no llega, no se informa, no se les ayuda y se les forma, pues no van a poder acceder”.