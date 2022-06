Carlos Blanco, investisseur : “Pour lever des fonds, il faut investir 100 000 ou 200 000 euros pendant deux ou trois ans”.

Carlos Blanco se positionne comme un entrepreneur de startup technologique avec plus de vingt-cinq ans d'expérience dans le domaine. Tout au long de sa carrière, il a fondé plus de vingt startups et a également agi en tant qu'investisseur dans environ 140 entreprises et cinq Business Angels.

Selon M. Blanco, bien qu'il n'ait pas eu d'expérience directe avec les startups issues du milieu universitaire, il est clair pour lui, après les avoir observées, qu'il est difficile de transformer un projet comme celui-ci en quelque chose de rentable. “Cela arrive très rarement, nous avons peu d'histoires à succès”, dit-il, ce qu'il impute au manque d'expérience et de connaissance du marché, des ventes et du marketing, entre autres. La connaissance de l'environnement commercial est la clé du succès. Pour cette raison, il conseille “d'apprendre d'abord et d'entreprendre ensuite” et considère que le meilleur moyen d'y parvenir est de participer à d'autres start-ups déjà créées, principalement dans le secteur qui motive la personne. Une fois que ce démarrage aura été consolidé et que l'entrepreneur aura acquis une expérience suffisante, il pourra réaliser son propre projet.

Partant de ces prémisses, il ne considère pas l'entrepreneuriat par nécessité comme une chose positive. Il explique qu'il est plus difficile de faire réussir une start-up que de trouver un emploi, même si ce n'est pas facile actuellement en Espagne. Il réitère ses propos précédents, indiquant qu'il faut d'abord apprendre, puis travailler et enfin démarrer.

Carlos Blanco a également une série d'observations qu'il applique lorsqu'il investit dans une entreprise ou une startup. L'une d'entre elles consiste à analyser l'équipe fondatrice, et plus particulièrement le dirigeant. L'équipe doit être multidisciplinaire et avoir des profils différents pour s'adapter à chaque projet. Chaque type de startup nécessite des partenaires cofondateurs différents, et M. Blanco explique que “la plupart des entrepreneurs, surtout les jeunes, oublient de choisir les bonnes personnes pour l'équipe initiale”.

Dans cet aspect de diversité des équipes, il voit également la collaboration entre les personnes d'Amérique latine et d'Espagne comme quelque chose de positif. Toutefois, il estime que les deux équipes doivent travailler dans des départements différents et qu'il doit toujours y avoir des membres de l'équipe fondatrice sur les deux sites. En outre, il décrit le marché latino-américain comme un secteur dans lequel, étant donné qu'il est moins connu, il faut faire plus attention aux éléments géopolitiques, aux questions politiques et aux devises. Selon ses propres termes, “elle génère des complexités beaucoup plus grandes étant donné le niveau plus élevé d'incertitude politique et les fortes fluctuations dans certains pays”.

De retour en Espagne, et plus précisément aux îles Canaries, M. Blanco a rencontré quelques start-ups de l'archipel, bien qu'il assure que peu d'entre elles connaissent le succès. “Il y a quelques investisseurs comme Aceleradora et le fonds Archipiélago, mais les startups à succès des Canaries ne sortent pas. Dans des cas comme celui de l'île de La Palma, il ne voit pas de potentiel pour la création d'une startup, et aux Canaries, cette attente n'est pas plus grande. Il explique qu'à l'heure actuelle, ce type d'activité est davantage concentré dans les grandes villes telles que Madrid, Barcelone ou Valence.

Cette concentration dans les grandes villes s'accompagne actuellement d'une plus grande disponibilité de l'argent lorsqu'il s'agit d'investir à des stades de plus en plus précoces. En outre, selon Carlos Blanco, les bonnes idées et les projets ne manquent pas. Il ne pense pas qu'il y ait une “plus grande” tendance à investir dans ces premières phases, “nous avons la même tendance depuis de nombreuses années”. D'autre part, ces startups doivent présenter un certain attrait pour les entrepreneurs. Une équipe ayant de bons antécédents est importante et très appréciée des investisseurs. A défaut, s'ils n'ont pas cette expérience, il leur recommande d'avoir au moins quelques premières techniques intéressantes.

En ce qui concerne la tokenisation des startups, il indique qu'il est partenaire de plusieurs entreprises de blockchain. Il assure que “c'est quelque chose qui est là et qui va arriver immédiatement”, ce qui va générer une augmentation des entreprises blockchain.

En tant qu'investisseur, il est conscient des difficultés qui existent dans sa profession. C'est pourquoi il recommande à tous ceux qui veulent investir, notamment dans des start-ups en phase de démarrage, de le faire avec “l'argent dont ils auront besoin dans 8 ans”, et leur recommande même de le faire s'ils ont des actifs “intéressants”. Il souligne l'importance de ne pas le faire avec l'intention de vivre de l'investissement comme modèle de travail.