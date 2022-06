Comment 70 étudiants de l'ULPGC ont-ils réagi à l'atelier de création de startup avec un incubateur ?

L'Université de Las Palmas de Gran Canaria et l'incubateur de startups Impulsa Ventures ont déjà organisé deux ateliers de création de startups, qui se sont tenus dans le bâtiment NEXO du campus de Tafira. Sous le nom de “Startups Practical Workshop”, les étudiants ont été invités à participer par le Vice-Rectorat des étudiants, des anciens élèves et de l'employabilité, dirigé par David Sánchez, et plus particulièrement par le Département des anciens élèves et de la formation transversale, dirigé par Javier Santana.

L'appel à candidatures a permis de remplir les places disponibles dans les minutes qui ont suivi le lancement de l'envoi, “ce qui n'est pas si habituel”, selon l'organisation. La communication de l'appel commençait ainsi : “Saviez-vous que le moment actuel offre les plus grandes opportunités et ressources de notre histoire à votre portée pour créer une startup ? Voulez-vous découvrir des startups qui sont maintenant à la recherche d'équipes de cofondateurs ?”.

“Nous vous proposons un atelier pratique de 3 heures, animé par le PDG d'un incubateur de startups, au cours duquel vous découvrirez 8 startups réelles dans différents secteurs et dont vous pourriez rejoindre l'équipe de cofondateurs. L'objectif est de développer une dynamique d'équipe sur la base d'idées commerciales rentables présentées par l'incubateur. Il ne s'agit pas d'un atelier théorique, mais d'une véritable opportunité pour votre prochaine étape vitale de création d'une startup au sein d'une équipe”, indique la lettre.

L'appel, qui a suscité une réponse instantanée, se poursuit ainsi : “Dans l'atelier, vous découvrirez pourquoi, aujourd'hui, la seule condition pour créer une startup est d'avoir l'intention et la passion nécessaires, et de faire partie d'une équipe compacte. Il n'est même pas nécessaire d'avoir sa propre idée d'entreprise, car les ressources abondent pour générer ou trouver des opportunités commerciales. Vous verrez comment un incubateur fournit un soutien constant et une aide pour obtenir le financement nécessaire.

Quelle a été la réaction des étudiants de l'ULPGC ?

Les deux ateliers, qui s'inscrivent dans le cadre du programme de promotion de l'esprit d'entreprise de Santander, s'adressent aux étudiants de dernière année “ou à toute personne qui envisage réellement la possibilité de créer une start-up ou d'en rejoindre une qui est déjà en route, avec tout le dévouement que cela exige, dans un laps de temps relativement court ou immédiat”.

En 30 minutes, les places offertes étaient remplies, 25 dans le premier atelier (3 heures) et 35 dans le second (4 heures). Mais le bouche à oreille a fait que le deuxième atelier a été suivi par 45 personnes, soit 10 de plus que le nombre de places offertes, et elles ont été logées.

“La meilleure chose était le niveau pratique. La participation des personnes, la dynamique, le travail avec des données réelles. La pratique et l'organisation, tout est clair et direct”, ont souligné les participants. “Je mets en avant la manière d'améliorer la dynamique de groupe et les performances, qui est rarement pratiquée dans d'autres endroits. J'ai pu apprendre très bien comment créer une start-up et comment la vendre, et à interagir avec des personnes que je ne connaissais pas”.

“L'organisation, les horaires fixes, l'infrastructure, la connexion avec l'environnement universitaire : tout”, “cela vous aide à savoir comment travailler en équipe, cela vous donne la possibilité de mieux comprendre le monde technologique au niveau des entreprises”, poursuivent les avis recueillis après les ateliers sous une forme ou une note de 9 sur une échelle de 0 à 10 a été atteinte.

La principale “critique”, l'atelier “était trop court”. “C'était court, j'aurais aimé approfondir mon idée de start-up. ”Il serait intéressant d'avoir un atelier plus long. Trop peu de temps pour s'adapter à l'idée de l'entreprise“, sont les réponses qui reviennent le plus souvent.

L'université de Las Palmas de Gran Canaria et l'incubateur de startups Impulsa Ventures travaillent déjà sur de nouvelles activités visant à promouvoir la culture des startups au sein de sa communauté.