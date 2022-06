Conducteurs d'investissements inclusifs pour les start-ups dirigées par des femmes, pour une économie plus résiliente, innovante et équilibrée.

Lorsque l'on pense aux aides et subventions destinées aux femmes chefs d'entreprise, en Espagne, nous trouvons comme référence le Programme de soutien aux entreprises pour les femmes (PAEM) et les microcrédits pour les femmes des Chambres de commerce, qui offrent des informations et des conseils sur les différentes lignes de financement pour les microcrédits sans garantie pouvant aller jusqu'à 25 000 euros. Le programme est développé grâce à un accord de collaboration signé entre l'Institut de la Femme et MICROBANK.

“W&W Women's Wisdom”, qui met en relation des femmes prestigieuses ayant des expériences réussies (mentors) avec des entrepreneurs qui ont besoin de leur soutien (mentors), permettant la participation à un forum de coopération et d'échange d'expériences, ou le Women's Challenge Program Rural, sont d'autres ressources disponibles pour les femmes qui veulent créer ou diriger une entreprise ou une startup. Mais le principal problème est l'accès au financement.

Un nombre croissant de femmes cadres du capital-risque en Europe réclament davantage de capitaux pour les véhicules dirigés par des femmes, dans le but de promouvoir les intérêts des femmes dans la communauté des investisseurs et de soutenir les start-ups fondées par des femmes.

Déséquilibre entre les sexes dans le capital-risque pour les startups dirigées par des femmes

Le déséquilibre entre les sexes dans le capital-risque est une évidence, et malgré la prise de conscience du problème, les chiffres restent désastreux. “Le monde fonctionne par défaut, et le défaut est masculin”, a déclaré Kinga Stanislawska, associée générale directrice chez Experior VC et fondatrice du groupe industriel European Women in Venture Capital.

Les femmes ont la capacité, le bagage et les réseaux nécessaires pour investir avec succès dans des start-ups, mais on ne nous traite pas sur un pied d'égalité avec nos collègues masculins“. Selon un rapport récent publié par European Women in VC, le manque de partenaires féminins dans les sociétés européennes de capital-risque constitue un obstacle majeur à la parité entre les sexes pour les start-ups dirigées par des femmes. Si les sociétés de capital-risque ont fait des progrès au niveau junior, le pouvoir de décision n'a pas changé aux niveaux supérieurs. Les données de 2016 à 2020 montrent que seulement 10 % des sociétés de capital-risque européennes ont une équipe dirigeante mixte.

Le forum Knowledge4lnnovation et Collabwith ont produit en 2021 une série de recommandations sur la manière d'améliorer l'égalité des sexes, avec un regard particulier sur les fonds de capital-risque dirigés par des femmes et les startups dirigées par des femmes. “ Combler le fossé de l'investissement entre les sexes pour une économie plus résiliente, plus innovante, plus inclusive et plus équilibrée ” est le titre de ce rapport qui indique “ une étape vers la libération du potentiel des femmes investisseurs, entrepreneurs et innovatrices. Nous considérons l'équilibre entre les sexes dans l'entrepreneuriat et l'investissement. et surtout l'écosystème des startups et des scaleups. Nous savons que 30% des entrepreneurs sont des femmes. Mais elles reçoivent 27% des financements disponibles avec la pandémie, ce chiffre est même tombé à 1%.”

“Nous nous demandons constamment comment améliorer notre économie. Et notre problème est que la moitié de notre population n'a pas accès aux opportunités commerciales. Toutes les personnes impliquées dans les entreprises doivent s'y attaquer ensemble. Les écosystèmes d'innovation sont un élément clé, ils sont le centre de connexion entre le monde universitaire, les startups, les mentors, les investisseurs, les centres de recherche, etc.”

Le sexe de l'investisseur a-t-il une incidence sur la réussite des femmes entrepreneurs ?

Kaisa Snellman et Isabelle Solal ont publié en mai 2022 l'étude “Does the gender of the investor matter for the success of women entrepreneurs ? Homophilie de genre et stigmatisation de l'incompétence dans la finance d'entreprise ”. Ces auteurs concluent que “encourager les femmes à soutenir et à investir dans d'autres femmes a souvent été présenté comme une solution potentielle à l'écart persistant entre les sexes dans de nombreux secteurs, y compris l'entrepreneuriat à forte croissance. Ce type de soutien présente des avantages indéniables, en particulier dans les environnements dominés par les hommes, car il peut ouvrir aux femmes des opportunités autrement inaccessibles.”

Cependant, pour Snellman et Solal, “les éventuels coûts associés ne sont pas bien compris. En nous concentrant sur les startups financées par des fonds de capital-risque, nous pensons que les investisseurs potentiels peuvent négliger la compétence d'une femme entrepreneur comme facteur clé dans une décision d'investissement à un stade précoce, lorsque l'investissement provient d'une femme investisseur. Par conséquent, les entrepreneurs soutenus par des femmes peuvent avoir des difficultés à lever des fonds supplémentaires auprès de nouveaux investisseurs, mettant ainsi en péril la croissance et la survie à long terme de leurs entreprises.”

“Nous avons constaté que les entreprises fondées par des femmes étaient moins susceptibles de lever un deuxième tour de capital-risque de suivi lorsque leur premier tour comprenait uniquement des investisseurs féminins, par rapport aux entreprises fondées par des femmes qui ont levé un premier tour de financement auprès d'hommes, ou d'hommes et de femmes. femme, partenaires de VC. Il n'y avait pas d'effet équivalent du sexe de l'investisseur pour les entreprises dont les équipes fondatrices étaient exclusivement masculines.

Ces chercheurs révèlent que “dans une étude expérimentale ultérieure, nous avons montré que les femmes fondatrices recevaient des évaluations moins favorables pour des lancements d'entreprise identiques lorsqu'elles affirmaient avoir reçu un investissement antérieur d'une investisseuse, par rapport à celles soutenues par des hommes, et par rapport aux hommes fondateurs soutenus par des investisseurs de tout sexe. En outre, nous avons montré que ces femmes étaient perçues comme moins compétentes et que cette réduction de compétence expliquait leurs faibles scores de présentation.

“Dans l'ensemble, nos résultats fournissent des preuves convaincantes que le fait de recevoir un soutien de la part d'autres femmes peut être perçu négativement par les évaluateurs, ce qui entraîne une réduction de la compétence d'une femme, avec des répercussions à long terme sur sa capacité de performance et de réussite”, concluent Isabelle Solal et Kaisa Snellman.