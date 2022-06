Dolores Padrón, Conseil insulaire d'El Hierro : “Nous pouvons attirer les nomades numériques et les jeunes entreprises dans des secteurs tels que l'énergie ou l'audiovisuel”.

La première vice-présidente et ministre de l'économie et des finances du conseil insulaire d'El Hierro, Dolores Padrón, a déclaré dans une interview pour Impulsa Startups que “sur cette île, nous sommes en mesure d'attirer des nomades numériques et des start-ups dans des secteurs tels que l'énergie, l'audiovisuel ou l'économie bleue”.

“ Il y a un grand nombre de travailleurs, les nomades numériques, qui ont décidé de venir à El Hierro. Je ne peux pas donner de chiffre, mais il est vrai qu'il y a une augmentation. La pandémie a favorisé un type de tourisme différent de celui du reste des Canaries, venant sur l'île d'El Hierro. Nous ne pouvons pas offrir aux touristes qui viennent ces complexes hôteliers ou ce ”tout compris“, mais ils viennent profiter de nos sentiers, de notre paysage, de notre ciel non contaminé, de la plongée, qui est une référence au niveau mondial”.

L'émission télévisée “Hierro” comme fer de lance de l'industrie audiovisuelle

En ce qui concerne les instruments, comme la zone spéciale des Canaries (ZEC), qui peuvent faciliter ou financer les entreprises axées sur la technologie et promouvoir les start-ups par rapport à l'entrepreneuriat traditionnel à El Hierro, Dolores Padrón considère que “ tout est fait dans cette optique. Il est vrai que cette transformation numérique, ces fonds européens de transformation, doivent provenir d'un effort conjoint de la ZEC, et des gouvernements locaux et régionaux eux-mêmes. Il faut aussi que l'entrepreneur ait toutes ces informations et les formations nécessaires sur les nouveaux modèles économiques. Surtout, parce que pour créer une petite entreprise, il faut connaître ces modèles d'affaires. Comme je l'ai déjà dit, l'île présente ces caractéristiques. Y a-t-il de grandes entreprises ? Bien sûr, mais la plupart d'entre elles sont de petites micro-entreprises.”

“Je pense que la ZEC a pris un tournant avec les nouvelles orientations de Pablo Hernández, dans ce sens, et peut-être faut-il continuer à souligner l'importance qu'une telle possibilité existe aux Canaries de la même manière que, grâce à la gestion du gouvernement canarien, cela se produise pour les entreprises cinématographiques. Il existe des incitations fiscales et à El Hierro aussi. La série ”Hierro“ en a bénéficié, et nous avons pu être parmi les premiers à ouvrir le marché des îles Canaries avec la deuxième saison de la série. Tout cela doit nous faire avancer vers ce nouveau champ de transformation”.

Nomades numériques et infrastructure de télécommunication numérique à El Hierro

En commençant l'analyse des nomades numériques, le ministre de l'Économie et des Finances du Conseil d'El Hierro affirme que “nous devons ici parler de la mise en balance de deux réalités : l'une, la réalité de la merveilleuse île où je vis, où j'ai la responsabilité d'être ministre du Conseil et que, actuellement, l'île est une destination touristique qui attire de nombreuses personnes. C'est l'autre partie d'un équilibre, qui est contrebalancé par un problème que nous avons sur l'île, qui est la difficulté que nous avons avec les connexions. La fibre optique n'est pas disponible partout, il y a un fossé numérique important dans certaines zones. Cela contrecarre le fait que des nomades potentiels qui pourraient venir s'installer sur l'île pendant un certain temps, pour pouvoir faire du télétravail ici, pourraient y réfléchir. Nous avons un problème, et nous nous battons avec les fournisseurs de télécommunications pour qu'ils continuent à étendre, principalement, la fibre”.

“Dans la planification que nous avons du ministère - poursuit Padrón - il y a un calendrier qui se terminerait en 2023. Malgré cela, nous devons être cohérents et honnêtes. Il y a des faits concernant l'île, comme la difficulté d'utiliser la fibre partout, en raison de l'orographie complexe de l'île. Pour les zones urbaines et rurales principales, mais dispersées, la fibre pourrait arriver à la fin de 2022”.

“Nous dépendons de La Gomera pour la connexion en fibre optique pour arriver à El Hierro, et nous travaillons avec le Conseil de La Palma pour avoir également une connexion similaire avec La Palma. Pourquoi ? Parce qu'avec La Gomera, nous avons eu - heureusement, il s'agissait de moments exceptionnels - quelques défaillances dans la connexion de la fibre. Et bien, la réparation est une tâche complexe, elle nécessite l'utilisation d'un navire. Nous devons continuer à défendre et à lutter pour que la fibre se répande, et aujourd'hui aussi la 5G qui commence en ce moment même”.

La transformation numérique au Conseil insulaire d'El Hierro

“ Je pense que les administrations ont commencé la transformation numérique grâce à la pandémie. Il est vrai qu'il y avait un calendrier, dans ce cas le Conseil d'El Hierro avait un Plan de modernisation, qui se terminait en 2021, mais nous avons dû prendre de l'avance. Précisément, grâce à la pandémie, parce qu'en 2020 nous avons dû mettre en place le télétravail de manière très urgente, quelque chose qui peut nous sembler nécessaire, mais qui était indispensable.

“Le Conseil d'El Hierro a été, j'ose le dire, le seul conseil des îles Canaries et l'une des rares administrations à ne pas fermer en cas de pandémie. Nous avons ouvert en permanence et nous avions du personnel habilité avec toutes les mesures que nous trouvions nécessaires, parce que c'était aussi une situation d'incertitude de ne pas fermer et de continuer à fournir des services aux citoyens. Je pense que cette transformation correspondait également aux petites entreprises elles-mêmes. Ici, nous n'avons pas un grand volume de grandes entreprises, ce sont, pour la plupart, des PME, des indépendants, la plupart d'entre eux d'un petit magasin… Ils ont également été obligés de mettre en œuvre les nouvelles méthodes de contrat et d'achat. Les réunions se sont toutes déroulées par voie télématique”, affirme le premier vice-président du Conseil d'El Hierro.

Une fois le Plan de Modernisation terminé, nous avons considéré qu'il était nécessaire de faire un pas stratégique de plus, en tenant compte d'une vision plus large dans les travaux à réaliser, qui développent technologiquement et numériquement le territoire insulaire, la société d'El Hierro et ses visiteurs, le Conseil Insulaire d'El Hierro et à toutes les Administrations Publiques qui coexistent sur l'île, c'est pourquoi nous avons approuvé ce que nous avons appelé la Stratégie Numérique 2021-2025, dans laquelle nous recueillons des actions pour attirer les talents numériques sur l'île.

Gorona del Viento et la numérisation de l'énergie comme opportunité

En ce qui concerne l'identification des industries optimales pour la mise en œuvre des start-ups, M. Padrón assure que “ nous devons continuer à valoriser l'importance que revêt la centrale hydro-électrique Gorona del Viento pour l'île d'El Hierro. Nous avons des cycles de formation en énergie renouvelable dans les écoles professionnelles, et c'est le domaine dans lequel El Hierro s'est défendu pendant de nombreuses années et nous continuons à nous défendre dans ce développement durable et dans cette transition écologique qui nous amène à maintenir et à défendre l'agenda 2030 ”.

“ Dans ces industries, pour les modèles d'affaires numériques, je pense que beaucoup pourraient convenir. Il est vrai que notre île a commencé à nous connaître à travers l'industrie audiovisuelle grâce à l'émission de télévision 'El Hierro', mais dans les énergies renouvelables, nous devons continuer à être des leaders et c'est l'un des défis que Gorona del Viento doit relever avec le président du Conseil : le défi de ne pas perdre l'élan que nous avions en 2014 lorsque la centrale a été mise en service. Et maintenant de diversifier et d'améliorer la centrale car les domaines des énergies renouvelables évoluent très vite. Mais je pense que de nombreuses entreprises, de nombreux types d'entreprises, auraient leur place ici.”

La création d'entreprises grâce à la collaboration entre les écoles professionnelles et les entreprises d'El Hierro

En ce qui concerne les modèles possibles de collaboration entre les centres de formation professionnelle et les entreprises traditionnelles, qui peuvent déjà être conscientes de leur besoin de numérisation, de transformation numérique, pour établir des alliances centrées ou visant à détecter les opportunités de création, concrètement, de start-ups avec des schémas de “corporate venturing”, Dolores Padrón considère que “c'est fondamental. De plus, j'ose dire que ces nouveaux jeunes sortent plus préparés que beaucoup de ceux qui sont déjà sur le marché du travail, car ils ont une formation plus actualisée, et il est également essentiel qu'ils collaborent dans cette partie de la formation professionnelle duale avec des entreprises privées et des entreprises publiques. Et même avec l'administration elle-même.”

“Ici, nous devons aller main dans la main avec l'Union européenne qui nous met parfois en garde contre le fait que nous allons un peu lentement avec la transformation numérique et l'État espagnol qui soutient la transformation des communautés autonomes et seulement après les entités locales. Mais si on ne va pas main dans la main et que cela n'atteint pas le petit entrepreneur qui est celui, je continue à le défendre, parce que c'est mon île, qui est la microentreprise. Donc, oui, il peut y avoir des fonds pour la transformation ici, mais si les entrepreneurs n'en sont pas informés, les fonds ne les aideront pas et ils ne seront pas formés, car ils ne pourront pas y accéder”.