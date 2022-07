La Fondation Emprende Canarias rejoint le réseau PIDI

En juillet, la Fondation Emprende Canarias a rejoint le réseau PIDI, dont l'objectif principal est de promouvoir et de stimuler l'innovation et le développement technologique dans les entreprises espagnoles. Sa mission est de fournir des informations et des conseils aux entreprises et aux entrepreneurs sur les lignes de soutien les plus appropriées, en fonction des caractéristiques de leurs projets technologiques et commerciaux, couvrant tous les domaines administratifs, des programmes locaux aux programmes internationaux, et tous les domaines d'innovation.

Les entités membres et le CDTI forment ainsi un réseau de points d'information qui collaborent activement à la réalisation de l'objectif du réseau. Le Réseau est coordonné par le CDTI et met à sa disposition les moyens et ressources visant à réaliser sa mission, notamment le système de gestion de l'information et le service d'appui à la gestion des requêtes reçues dans les entités. Il organise également des événements d'information sur les instruments du CDTI destinés aux membres du réseau PIDI.

Les entités PIDI répondent avec leurs propres moyens et ressources aux demandes d'information et de conseil sur les financements publics de RDI reçues dans leur zone géographique et sectorielle, en les enregistrant dans le système de gestion de l'information du réseau PIDI. Ils organisent également des événements en collaboration avec le CDTI, dans le but de diffuser les instruments et programmes publics de financement de la R&D&I et de faciliter la coopération technologique des entreprises.

La Fondation Emprende et le service d'information et de conseil

La Fondation Emprende Canarias a été admise en tant qu'entité à but non lucratif avec des pouvoirs de promotion et de conseil sur le financement public des entreprises et des entrepreneurs.

Par le biais du Protocole général d'action, les entités et le CDTI établissent un cadre d'action pour atteindre l'objectif commun du Réseau PIDI. L'entité PIDI déclare ainsi sa volonté de collaborer activement avec le CDTI dans leurs domaines de compétences respectifs.

Ce service s'adresse aux entreprises et entrepreneurs canariens qui recherchent les meilleurs financements publics pour leurs activités de R&D&I, par le biais de programmes régionaux, nationaux, européens ou internationaux. Pour toute question spécifique concernant le financement public de votre proposition de R&D&I, vous pouvez contacter la Fondation par le biais de son site web fundacionemprende.org.