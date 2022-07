Grâce au réseau Innpulso, Las Palmas de Gran Canaria et Adeje misent sur la R&D comme vecteur de transformation

La ministre des Sciences et de l'Innovation, Diana Morant, a présidé à Madrid la plénière du Réseau Innpulso, un forum de rencontre entre municipalités auquel, aux Canaries, seules Las Palmas de Gran Canaria et Adeje appartiennent. Le ministre a mis en avant ce Réseau comme un exercice de coopération et a souligné la nécessité de donner aux conseils municipaux les moyens d'agir dans le domaine de la science et de l'innovation afin de progresser vers une société plus résiliente. Morant a opté pour la R&D comme vecteur de transformation des villes afin d'accroître le bien-être de ses citoyens.

Plus précisément, le réseau Innpulso rassemble les municipalités qui ont été reconnues par le ministère des sciences et de l'innovation comme des “villes de la science et de l'innovation” pour leur engagement en faveur de la R&D par le biais de politiques locales et pour leur soutien aux entreprises ayant une forte composante scientifique, technologique et innovante.

En juin dernier, l'entrée de 20 nouvelles villes dans le réseau Innpulso a été approuvée, une extension qui démontre l'intérêt croissant des municipalités espagnoles pour le réseau et prouve le bon travail réalisé jusqu'à présent.

Actuellement, 83 villes de toutes tailles font partie du Réseau Innpulso, un espace où sont également partagées les bonnes pratiques en matière de gestion des politiques innovantes et les initiatives de communication pour transférer ces projets aux citoyens.

De même, ce réseau est un agent de plus en plus actif dans la promotion de politiques innovantes telles que les marchés publics d'innovation, le soutien aux PME et aux entrepreneurs innovants, et la définition de critères d'innovation

Agents d'innovation dans le réseau Innpulso

Le ministère des sciences et de l'innovation a prévu un investissement d'environ 12 millions d'euros pour le recrutement d'agents locaux d'innovation dans les municipalités du réseau Innpulso, dans le but de renforcer les capacités de gestion des politiques d'innovation au niveau local.

Ce projet, pionnier en Espagne, a reçu un excellent accueil parmi les villes qui font partie du réseau et 86% des municipalités qui le composent ont demandé une subvention au ministère pour engager un agent d'innovation.