L'écosystème d'innovation numérique des îles Canaries obtient le Label d'excellence européen

La ministre de l'Économie, de la Connaissance et de l'Emploi, Elena Máñez, accompagnée du directeur de l'Agence canarienne pour la recherche, l'innovation et la société de l'information, Carlos Navarro, et du président d'Innovalia, Jesús de la Maza, a annoncé ce matin l'obtention du sceau d'excellence européenne en innovation numérique. La Commission européenne a accordé cette reconnaissance à la proposition du Centre d'Innovation Numérique des Canaries, CIDIHUB, qui est un consortium d'organisations et de centres de compétences spécialisés dans la numérisation des entreprises, qui fournit des infrastructures et des ressources clés pour la transformation numérique des entreprises privées et des entités publiques et qui opère principalement dans la région des Canaries, bien qu'il collabore et travaille également avec des entités d'autres régions et d'autres pays à l'intérieur et à l'extérieur du continent européen.

La ministre de l'Économie, de la Connaissance et de l'Emploi, Elena Máñez, a expliqué que la Commission européenne a choisi les Canaries comme l'un de ses pôles d'innovation numérique avec l'un des meilleurs scores de toute l'Europe, avec 14 points sur 15 possibles. Une réussite qui, selon la ministre, “suppose l'inclusion des Canaries dans le principal réseau d'innovation numérique de l'Union européenne et nous permettra d'obtenir des financements étatiques et européens, en plus d'opter pour des appels d'offres restreints pour des projets d'excellence”.

Rien que pour faire partie de ce réseau, le CIDIHUB obtiendra un financement de 4,5 millions d'euros, qui seront donnés à parts égales par l'Union européenne et l'État, “auquel le gouvernement des Canaries contribuera également avec un poste de 600.000 euros, orienté principalement vers le renforcement des solutions de cybersécurité de l'écosystème innovant des îles”, comme l'a annoncé le ministre.

Le CIDIHUB Canarias reçoit le soutien de l'Agence Canarienne pour la Recherche, l'Innovation et la Société de l'Information et rejoint la feuille de route élaborée par le Gouvernement des Canaries pour renforcer la R&D&i, en soulignant l'importance de l'alignement de tous les agents publics, privés, professionnels, entreprises et universités pour profiter de nos forces, promouvoir la transformation numérique et transformer les îles “en un laboratoire d'innovation”.

Dans ce sens, le directeur de l'Aciisi, Carlos Navarro, a précisé que le CIDIHUB fonctionnera comme un guichet unique qui aidera les entreprises à être plus compétitives par rapport à leurs processus d'affaires et de production, en utilisant des technologies de pointe. Grâce à un catalogue de services, le CIDIHUB Canarias offrira l'accès aux dernières connaissances, expériences et conseils afin de créer un grand écosystème d'innovation et de nouvelles opportunités.

“ Nous disposons de l'instrument adéquat pour promouvoir des Canaries numériques et innovantes et nous avons collaboré avec le CIDIHUB pour que tout l'écosystème innovant en fasse partie et promouvoir un espace physique partagé par des entrepreneurs professionnels, des startups et des investisseurs, pour développer des univers innovants. Les Canaries entrent dans le futur de l'économie numérique par la grande porte et dans 10 ans, ce que nous annonçons aujourd'hui sera une autre pièce maîtresse pour avancer aux Canaries”, a déclaré Carlos Navarro.

D'autre part, le président d'Innovalia, Jesús de la Maza, a expliqué que “grâce au CIDIHUB Canarias, les PME pourront expérimenter des technologies logicielles et matérielles et des modèles d'entreprise pour comprendre les nouvelles opportunités commerciales. En outre, elles obtiendront les compétences et la formation nécessaires pour tirer pleinement parti des innovations numériques. Elles trouveront également un soutien pour trouver des investissements et lancer des études de faisabilité, élaborer des plans d'affaires, des programmes d'incubation et d'accélération, entre autres”.

De même, le président d'Innovalia, l'entité coordinatrice du CIDIHUB, a expliqué que 283 hubs de toute l'Europe ont participé à ce processus pour faire partie du Réseau européen des centres d'innovation numérique, “dont moins de la moitié, 138, ont réussi à entrer...”.

En ce qui concerne le CIDIHUB, Jesús de la Maza a souligné que “le budget total minimum de fonctionnement pour les trois premières années est d'environ 4,5 millions d'euros. Sur la base de ce budget, il est ensuite prévu que chaque EDIH soit en mesure d'attirer davantage de fonds régionaux, principalement, ainsi que de développer des projets supplémentaires et de générer davantage de ressources en participant à des appels à projets et à initiatives (régionaux, nationaux et européens).

CIDIHUB, la porte européenne de l'innovation numérique

Dans le cadre de la présentation de cette réalisation du CIDIHUB, trois tables de travail ont été organisées, afin de présenter et de coordonner les actions communes.

Dans le premier tableau 'Digital Innovation Hubs comme mécanisme de convergence avec l'Europe' les politiques publiques d'innovation ont été passées en revue au niveau européen, national et canarien afin de comprendre ce que c'est, comment il fonctionne et comment un DIH (Digital Innovation Center) est encadré au sein de l'écosystème d'innovation actuel, afin de faciliter l'innovation numérique sur un territoire en lien avec l'environnement européen.

Le second, « Défis de l'innovation numérique aux îles Canaries », a identifié et évalué les véritables défis posés par l'innovation numérique aux îles Canaries, ainsi que les besoins réels des entreprises et de la société canarienne en matière de numérisation.

Enfin, dans le tableau “ Capacités avancées et complémentaires du CIDIHUB ”, les capacités, outils et technologies que le CIDIHUB apporte à l'économie et aux entreprises canariennes ont été détaillés, notamment la consolidation de l'écosystème innovant régional, la formation spécialisée, le financement public-privé, et le développement, l'expérimentation et la validation des technologies numériques.

La présentation s'est terminée par l'intervention du directeur de l'Agence canarienne pour la recherche, l'innovation et la société de l'information, Carlos Navarro, qui a présenté les principales conclusions de la réunion.

Les entités qui font partie du CIDIHUB sont : Association des entreprises technologiques Innovalia, Institut technologique et des énergies renouvelables (ITER), Cluster maritime des Canaries (CMC), Centre technologique des sciences de la mer (CETECIMA), Excellence technologique des Canaries (CET), Avantalia Solutions, Plocan, Institut technologique des Canaries (ITC), Institut d'astrophysique des Canaries (IAC), Université de La Laguna (ULL), Université de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Parc scientifique et technologique de Tenerife (PCTT), Parc Tecnológico de Fuerteventura (PTF), Société de promotion économique de Gran Canaria (SPEGC), Confédération canarienne des entrepreneurs (CCE).