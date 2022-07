Lancement du programme RETECH pour déployer des projets numériques transformateurs, doté de 530 millions d'euros

La deuxième vice-présidente et ministre de l'Économie et de la Transformation numérique, Nadia Calviño, a présidé vendredi 8 juillet la présentation de l'agenda Digital Spain 2026, qui fait le point et actualise la feuille de route de la numérisation approuvée il y a deux ans par le gouvernement et qui a conduit à la mise en œuvre de projets dans le domaine de la connectivité, de la 5G, de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité, des compétences numériques, de la numérisation de l'administration et des PME et du déploiement de l'Espagne en tant que hub audiovisuel en Europe.

L'agenda numérique actualisé de l'Espagne pour l'horizon 2026 a été présenté lors d'une cérémonie au ministère de l'Économie à laquelle ont participé le président du gouvernement, Pedro Sánchez, la vice-présidente exécutive de la Commission européenne et commissaire à la concurrence et au numérique, Margrethe Vestager, et les ministres de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, Reyes Maroto, des Sciences et de l'Innovation, Diana Morant, et des Universités, Joan Subirats, ainsi que des représentants des secteurs public et privé et des bénéficiaires des programmes du plan de relance.

En plus d'intégrer les 11 projets stratégiques pour la relance et la transformation économique PERTE lancés avec les fonds européens Next Generation, cette mise à jour intègre le programme innovant RETECH, qui prévoit d'investir 530 millions d'euros du plan de relance en 2022 et 2023 pour déployer des réseaux de projets technologiques et transformateurs dans le domaine numérique sur la base des propositions des communautés autonomes.

Le premier vice-président a annoncé que le gouvernement entamera le dialogue et la négociation avec la Communauté de Madrid pour la création du Centre national de neurotechnologie (Spain Neurotech), afin que l'Espagne dispose d'un centre de référence en Europe et dans le monde, attirant les meilleurs professionnels mondiaux dans ce domaine, sur la base du projet présenté par les universités autonome, Carlos III et polytechnique de Madrid, en collaboration avec les universités américaines de Columbia, Berkeley et Harvard.

Le président du gouvernement, Pedro Sánchez, a souligné lors de la cérémonie de clôture que la transformation numérique de l'économie espagnole est une priorité absolue pour le gouvernement et a mis en avant l'allocation de 20 000 millions d'euros pour faire de l'Espagne “ le lieu le plus prometteur pour de nombreuses entreprises numériques de pointe ”.

Le chef de l'exécutif a également souligné la création de l'Observatoire mondial de l'espagnol dans La Rioja, car nos langues sont l'un des principaux atouts, également dans le monde de la technologie et de l'intelligence artificielle, ainsi que l'impulsion donnée au programme Kit Digital pour numériser un million de PME.

En effet, grâce au plan de relance et à l'agenda Digital Spain, l'investissement de l'État dans la numérisation au cours de la période 2021-2022 a été multiplié par 9 par rapport à la période 2019-2020, renforçant ce bond dans sa triple dimension d'infrastructures et de technologies, d'économie et de personnes.

Nouveaux axes: projet PERTE et RETECH

Les nouveautés de la stratégie numérique Espagne 2026 comprennent deux nouveaux axes transversaux faisant référence aux processus de numérisation inclus dans les 11 projets stratégiques pour la relance et la transformation de l'économie (PERTE), déjà approuvés et lancés, et le programme RETECH pour promouvoir les réseaux territoriaux de spécialisation technologique et articuler les projets proposés par les communautés autonomes qui ne s'inscrivent pas dans les PERTE.

Le gouvernement allouera initialement 530 millions d'euros d'investissement à cette nouvelle initiative pour la période 2022-2023, qui sera financée en plus par les communautés autonomes et, en fonction de son succès, pourrait être renforcée par des fonds provenant de l'addendum au plan de relance.

En coordination avec les communautés autonomes et en tenant compte de leurs intérêts, de leurs demandes et de leur potentiel, RETECH identifiera et lancera des réseaux de projets à fort impact territorial et économique, tant au niveau régional que national, sur la base des priorités établies dans le plan de relance.

Les projets stratégiques qui intégreront le RETECH répondent à différents champs d'action tels que l'intelligence artificielle, les jumeaux numériques tels que les solutions technologiques pour la simulation virtuelle d'objets et de systèmes ; les technologies “green by design” (GreenTech), la cybersécurité, les réseaux d'entrepreneuriat numérique, la numérisation dans les environnements ruraux et dépeuplés (RuralTech), l'industrie de la mode et du textile (FashionTech) et la santé numérique.

Ces projets seront financés par l'administration générale de l'État et bénéficieront d'un financement complémentaire de la part des administrations territoriales, qui tireront parti des instruments d'investissement existants dans le plan de relance et son futur addendum.

Réindustrialisation de l'Espagne grâce aux PERTE

Tout au long de l'événement, plusieurs vidéos ont été projetées avec des exemples de centres et d'entreprises bénéficiant des ressources européennes du plan de relance et trois tables rondes de haut niveau ont été organisées avec la participation de représentants publics et privés, ainsi que les avantages de ces programmes.

Le secrétaire général à l'industrie et aux petites et moyennes entreprises, Raül Blanco, a souligné l'opportunité de donner une impulsion significative à la politique industrielle avec des ressources et des grands projets dans la chaîne de valeur comme jamais auparavant grâce au plan de relance.

En ce sens, Jaime Martorell, du commissaire spécial pour le projet de microélectronique et de semi-conducteurs (PERTE Chip), a célébré le fait que les fonds européens de prochaine génération permettront à l'Espagne d'atteindre le niveau de n'importe quel pays européen pour établir la technologie et la fabrication de puces. L'objectif pour l'Europe est de doubler le pourcentage de fabrication de semi-conducteurs pour le porter à 20 % d'ici à 2030.

Cristina Gallach, commissaire spéciale de la nouvelle économie linguistique PERTE, a indiqué que ce projet stratégique est “très collaboratif, sur tout le territoire et très cohérent, avec un regard sur l'Amérique latine, et avec une collaboration interministérielle et interinstitutionnelle”. Pour sa part, Juan Romo, recteur de l'université Carlos III et président de la CRUE, a déclaré que l'Espagne dispose d'une “bonne université” pour avancer dans le processus de modernisation, puisqu'elle est le troisième pays au monde en termes d'universités figurant dans le top 5 % des universités mondiales.

Ce processus, a déclaré la directrice générale du développement rural, Isabel Bombal, est essentiel dans le contexte du défi démographique et de la politique agricole commune, et elle a insisté pour que toutes les ressources et aides européennes en faveur du développement rural contribuent à la réalisation d'un secteur transformé, numérique et innovant.

La numérisation: moteur du changement technologique

Lors de la deuxième table ronde, consacrée à la numérisation, la secrétaire d'État à la numérisation et à l'intelligence artificielle, Carme Artigas, a mis l'accent sur le projet phare Digital Kit, doté de plus de 3 milliards d'euros du plan de relance pour numériser un million de PME. Avec le lancement de la première tranche de 500 millions destinée aux entreprises comptant entre 10 et 49 travailleurs, plus de 68 000 subventions ont déjà été gérées, 12 000 bons de numérisation ont été accordés et des milliers de conventions ont été signées.

Le directeur général de l'AMETIC, Francisco Hortigüela, a souligné l'importance de ce programme pour parvenir à la numérisation fondamentale des entreprises, des PME et des micro-PME dans tous les secteurs.

Un autre point fort a été le positionnement des universités publiques espagnoles dans tous les projets 5G européens, comme l'a expliqué Pedro Merino, professeur à l'université de Malaga, qui a avancé l'intention de se rendre également au programme 6G-PPP un an à l'avance grâce au programme financé par le secrétaire d'État à la numérisation et à l'intelligence artificielle.

Engagement en matière de R&D

La dernière table ronde, qui portait sur l'engagement ferme en faveur de la R&D, était animée par la secrétaire générale à l'innovation, Teresa Riesgo, qui a célébré l'impulsion donnée à la R&D avec le plan de relance en la plaçant au cœur du plan.

L'important bond en avant quantitatif et qualitatif de la R&D s'est reflété dans les différents discours. Le directeur général du CDTI, Javier Ponce, a annoncé que cette année, l'organisation tentera de franchir une étape importante en combinant deux subventions dans un même projet, l'une basée sur le droit commercial et l'autre sur le droit public, afin de s'attaquer au problème du transfert de technologie en Espagne.

Mónica Martínez Walter, présidente de GMV Soluciones Globales Internet, a souligné que les subventions du programme Missions scientifiques et d'innovation donnent un coup de pouce aux principaux projets de transformation numérique, tels que l'automobile durable et la conduite autonome, le secteur agricole pour prévoir les récoltes ou détecter les ravageurs avec l'Intelligence Artificielle ou la santé pour détecter précocement des maladies comme la maladie d'Alzheimer ou le cancer de la prostate.

Un autre exemple de l'utilité des avancées obtenues grâce aux subventions du CDTI a été expliqué par Meritxell Teixido Tura, présidente de Gate2Brain, une start-up qui a bénéficié de la subvention Neotec, qui a permis d'attirer des talents et de promouvoir un projet de nouvelle technologie pour le transport de médicaments vers le cerveau.

Javier Perea Sáenz de Buruaga, président d'Empresarios Agrupados Internacional, a détaillé l'utilité pour cette entreprise de 1200 employés des subventions du CDTI pour le développement de technologies et de procédés et matériaux pour travailler à la production d'énergie par fusion nucléaire. Il travaille également sur l'IFMIF-DONES, une nouvelle infrastructure scientifique à l'échelle européenne qui sera mise en place à Grenade.

Enfin, Vicente Blanes, directeur de l'Association de recherche de l'industrie textile (Aitex), a indiqué qu'au cours des trois dernières années, il a participé à 130 projets avec 170 entreprises impliquées dans le CDTI, une organisation qui “fonctionne très bien en termes d'allocations économiques et d'efficacité”. “C'est un exemple d'organisme public. S'il n'existait pas, il faudrait l'inventer car il est le poumon et le premier moteur et catalyseur de la R&D appliquée dans les entreprises espagnoles”, a-t-il souligné.