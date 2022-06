Les startups du secteur portuaire incubées par Impulsa Ventures reçoivent le soutien de l'Association maritime des îles Canaries dans le cadre de Ports 4.0

Le modèle d'innovation ouverte des entreprises a été adopté par Puertos del Estado et les autorités portuaires espagnoles pour attirer, soutenir et faciliter l'application du talent et de l'esprit d'entreprise au secteur public et privé espagnol de la logistique portuaire dans le contexte de la quatrième révolution industrielle.

L'objectif principal de Ports 4.0 est de promouvoir et d'incorporer activement l'innovation disruptive ou incrémentale comme élément de compétitivité, d'efficacité, de durabilité, de sûreté et de sécurité dans le secteur espagnol de la logistique portuaire. Il intéresse les secteurs public et privé pour faciliter leur transition vers l'économie numérique, accélérée par la pandémie.

Ports 4.0 encourage la création ou la consolidation d'un réseau de start-ups, de spin-off ou de nouvelles lignes d'activité dans le domaine de la technologie au sein d'entreprises existantes qui développent des produits, des services ou des processus innovants pour le secteur de la logistique portuaire avec une orientation marché.

L'incubateur de start-up Impulsa Ventures a d'emblée jeté son dévolu sur ce secteur, compte tenu de la vision offerte par des experts tels que le responsable de l'innovation de Puertos del Estado, José Llorca, qui a défini le fonds Ports 4.0 comme “une grande opportunité pour les start-up”. “Il s'agit d'un projet de collaboration entre les secteurs public et privé, sans risque pour les entrepreneurs et promu par l'administration publique”.

Soutien de l'association maritime des îles Canaries dans le cadre de Ports 4.0

L'association maritime des Canaries, pour sa part, est chargée d'accompagner les startups dans le processus de mentorat, en les aidant dans le processus d'incubation et d'accélération. En outre, ils suivent les idées et les projets qui sont en phase de conception et de mise en œuvre.

L'AMACA est une organisation à but non lucratif au niveau régional dont peuvent faire partie des compagnies maritimes, des armateurs ou des consignataires et des sociétés d'arrimage ou des entrepreneurs de chargement et de déchargement de navires. Bien que son but ou son objet s'étende à d'autres activités, ainsi qu'aux associations, entreprises ou professionnels liés au secteur maritime.

Selon Óscar Bergasa, son président, “AMACA est conçu comme un groupe d'entreprises innovant et est né avec l'intention de donner une tournure à la politique associative. Il est conçu plus comme un centre d'affaires que comme une association patronale traditionnelle, dans le but de dynamiser l'activité économique liée à la mer et de réunir les synergies de stratégies et de travail”.

25 entrepreneurs dans 7 start-ups avec des propositions de valeur différentes

Environ 25 entrepreneurs travaillent depuis deux mois sur leurs propositions de valeur pour le secteur portuaire maritime, avec des technologies allant de l'imagerie informatique à la synthèse vocale, en passant par les plateformes d'emploi spécialisées, le marketing d'influence appliqué au secteur ou les appels d'offres publics dans le secteur portuaire.

Les startups ont récemment tenu une réunion avec les membres de l'AMACA, qui ont eu l'occasion d'assister au pitch ou à la présentation des startups et de contribuer au perfectionnement de leurs propositions de valeur, sur la base de leur expérience accumulée et de leur connaissance approfondie des industries et sous-secteurs liés à l'association. Ces rencontres vont de pair avec l'amélioration constante des produits et des propositions de valeur des startups.

La société Rocanegra Consultores, qui était à l'origine liée par ses partenaires au secteur maritime et portuaire, les accompagnera en tant que conseillers et analystes dans ce processus.