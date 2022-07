Lisez attentivement ce qui suit, car 9 personnes sur 10 ne connaissent pas la différence entre l'entrepreneuriat et la startup.

Cette chaîne sur l'entrepreneuriat innovant et les startups est née en avril 2022 et son audience n'a cessé de croître. En trois mois, nous avons triplé le nombre de pages vues et d'utilisateurs, et les lecteurs internationaux - nous avons créé des versions linguistiques en anglais et en français - représentent déjà 30 % du total.

Nous avons déjà interrogé plus d'une centaine de fonctionnaires d'institutions ou de spécialistes de l'entrepreneuriat et nous pouvons dire sans craindre de donner des données très erronées que 9 personnes interrogées sur 10 ne font pas la différence entre l'entrepreneuriat et une startup. Alors expliquons-la.

Le travail indépendant ou l'entrepreneuriat traditionnel aspire à un marché uniquement local, peu ou pas numérisé, avec des modèles d'affaires non évolutifs (ou difficilement évolutifs), qui n'attirent donc pas les investisseurs privés, qui oblige l'entrepreneur à s'autofinancer. à ou, le cas échéant, à contracter une dette bancaire (qui devient un passif), qui génère traditionnellement ou non de l'emploi (au-delà de l'entrepreneur) ou qui est de faible qualité, qui se construit dans un contexte de solitude ou avec peu de soutien (Solo founder), avec peu ou pas d'étude de marché et de validation de l'idée entrepreneuriale.

Pour tout ce qui précède, il a été démontré statistiquement qu'il présente des taux d'échec élevés (on estime que 5 entreprises sur 10 échouent avant 3 ans). Il s'agit d'un système d'entrepreneuriat qui génère des frustrations personnelles et sociales, en tant que communauté autonome et en tant que pays.

Au contraire, et conformément à la vision de la “Nation espagnole entreprenante”, l'entrepreneuriat innovant ou les startups sont le type d'entrepreneuriat qui aspire à un marché mondial, basé sur Internet et/ou une numérisation moyenne ou élevée, avec des modèles d'affaires évolutifs.

Dans cette approche, la constitution d'équipes aux connaissances et compétences complémentaires est encouragée, avec des méthodologies déjà éprouvées qui favorisent l'apprentissage pour corriger rapidement les erreurs (avec les coûts les plus bas et dans le temps le plus court possible). Les taux d'erreur sur les idées commerciales initiales sont également élevés, mais la méthodologie de pivotement ou de changement d'orientation est appliquée jusqu'à ce que l'adéquation entre le produit et le marché soit atteinte. Si le projet est abandonné, les dommages personnels (frustration, perte de temps et d'argent) sont moindres que dans l'entreprise traditionnelle.

Selon les calculs de l'INE pour 2020, 99,23 % des entreprises espagnoles ne répondent même pas à la définition de la médiane (entre 50 et 249 employés) ; et 82,81 % comptent moins de trois personnes dans leur personnel, un facteur décisif lors de la fermeture des entreprises : elles sont entreprises seules, et non dans un écosystème.

Un changement réglementaire important: la loi sur les startups

Le 27 décembre 2021, le projet de loi pour la promotion de l'écosystème des entreprises émergentes a été publié dans le Journal officiel des tribunaux généraux, qui a été présenté au Congrès le 13 décembre 2021 pour commencer son processus parlementaire. Cette loi devrait entrer en vigueur au cours du dernier trimestre de 2022.

Comme le décrit l'exposé des motifs du projet de loi, plus largement popularisé sous le nom de “loi sur les startups”, “ces dernières années, l'entrepreneuriat fondé sur l'innovation a gagné du terrain, grâce au succès des entreprises numériques nées de petits projets innovants. Cette évolution s'explique par l'accès à une immense richesse de connaissances et de données sur Internet, à partir de laquelle de nouveaux produits et services peuvent être développés, et par les progrès des connaissances scientifiques et techniques qui permettent de transformer les résultats de la recherche en entreprises viables”.

“Cette nouvelle économie de la connaissance constitue un important levier de croissance et de prospérité, car elle repose sur des activités à forte valeur ajoutée, présente un potentiel de croissance élevé grâce à l'échelle offerte par les médias numériques, favorise la recherche, le développement et l'innovation et développe de nouveaux produits et services qui facilitent ou améliorent les processus sociaux, économiques, environnementaux ou culturels”.

Dans une économie de plus en plus mondialisée et interdépendante et avec un poids croissant des entreprises technologiques et du travail à distance avec les médias numériques, attirer les talents et les investissements par la création d'écosystèmes favorables à l'implantation d'entrepreneurs devient de plus en plus important. Ou des travailleurs à distance, appelés “nomades numériques”, à la création et à la croissance (scaleup) d'entreprises innovantes, basées sur la connaissance, le numérique et à croissance rapide, appelées entreprises émergentes ou startups, et à l'attraction d'investisseurs spécialisés dans la création et la croissance de ces entreprises, également appelés business angels.

Afin de renforcer cet écosystème naissant et de promouvoir ce type d'entreprise comme l'un des moteurs de la relance et de la modernisation de l'économie espagnole, le plan de relance, de transformation et de résilience comprend la stratégie de la nation entrepreneuriale espagnole, avec un ensemble de mesures spécifiques dans les domaines fiscal, commercial, civil et du travail alignées sur les programmes des pays les plus avancés et sur les normes européennes en la matière, en particulier la norme de la nation entrepreneuriale de l'UE récemment signée.