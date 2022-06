Pablo Zurita, GMR : “ Le secteur primaire a beaucoup d'espace pour les start-ups liées à la santé par l'alimentation ”.

Pablo Zurita est le PDG de Rural Environment Management (GMR) des îles Canaries, “ une entreprise publique dépendant du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche du gouvernement des îles Canaries qui fonctionne comme ”moyens propres“ pour la promotion de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche par la préparation d'études agronomiques, la mise en œuvre de politiques et la collaboration active pour la production et la commercialisation ”, comme décrit dans son propre profil LinkedIn.

La première partie de l'interview se concentre sur l'établissement du concept de start-up (modèle d'entreprise évolutif, composante numérique, aspiration à un marché mondial) par rapport à l'entrepreneuriat traditionnel (modèle d'entreprise peu évolutif, faible composante numérique, aspiration à un marché local), où Zurita décrit les différents défis que le secteur primaire doit intégrer au concept d'“entreprise émergente”.

Mais en se plongeant dans cette plus grande attention portée à l'innovation dans les modèles d'affaires du secteur primaire, le PDG de GMR commence à identifier des opportunités. “L'agriculture laisse place à de nombreuses possibilités qui me semblent géniales et en fait, avec nous, ils ont développé des projets avec le Mécanisme de récupération et de résilience (MRR), les plans de tracteurs de la prochaine génération. Nous parlons toujours de lier la finalité de ces projets à l'activité agricole. La pandémie nous a fait comprendre que nous devons augmenter la consommation d'aliments frais, passer des aliments transformés aux aliments frais. Il y a là des possibilités d'innovation et nous devons comprendre que, dans le secteur primaire, il y a beaucoup de possibilités, car il y a toujours eu une chaîne de commercialisation et d'affaires très traditionnelle”.

M. Zurita cite le cas d'“une entreprise qui fabrique de fantastiques plats typiques de la cinquième gamme canarienne, d'une qualité exceptionnelle, avec une durée de conservation allant jusqu'à 40 jours parce qu'elle travaille sur un projet d'atmosphère contrôlée. Ce sont des questions très intéressantes dans lesquelles, effectivement là, si les conditions d'évolutivité, d'innovation, d'application de la technologie, de recherche d'investisseurs pour la croissance, même pour cette même technologie, cette même technique sont réunies, sortez-les. Donc, le secteur primaire a beaucoup d'espace pour les start-ups liées à la santé par l'alimentation”.

Dans ce sens, Pablo Zurita indique qu'“il y a des activités dans lesquelles nous voyons que l'innovation fonctionne. Nous nous sommes beaucoup concentrés sur la santé dans le monde de la médecine et de la santé et nous devrions concentrer l'agriculture sur la santé, sur ce que nous mangeons, ce qui a une influence scientifiquement prouvée, ce régime améliorera la qualité de vie des gens. L'intention du gouvernement est de mettre l'accent sur une alimentation saine.

“Cette année nous avons fait un programme pilote, nous voulons démontrer, appliquer qu'une alimentation saine améliore effectivement la lutte contre le cancer à court et à long terme. Les maladies dégénératives du cerveau touchent 50 % des personnes de plus de 80 ans, ce qui devient déjà très significatif, puisque l'espérance de vie est étroitement liée à la qualité de l'alimentation”, poursuit Mme Zurita.

“En définitive, pour améliorer l'alimentation des gens et donc leur santé, nous avons toute une série de projets connexes... Relier l'activité agricole d'un jardin urbain ou d'un jardin rural... c'est de la santé, non seulement à cause de ce que l'on mange, mais aussi pour l'activité physique qu'implique l'entretien de ce petit verger. Cette activité relève-t-elle du secteur primaire ? Oui ! Est-ce qu'elle nous permet d'exister ? bien sûr ! S'agit-il en définitive d'une activité agricole ? Oui, bien sûr ! Cela génère une économie derrière, bien sûr ! On y vend des semences, il y a des matériaux...”

Le patron de GMR estime “que notre secteur est plutôt confronté à un phénomène de démondialisation. Comme il faut 20 000 euros pour faire venir un conteneur de Chine, il y a déjà beaucoup de gens qui se repentent. Nous avons une opportunité très importante pour la production canarienne et pour le produit zéro kilomètre. Non seulement ce sera la tendance de la demande des gens, mais cela aura aussi une justification économique.”

Zurita rappelle que “l'administration publique accorde des aides aux nouveaux établissements du secteur primaire, nous nous occupons des projets à travers le Plan de Développement Rural et les investissements. Qu'ils nous présentent un projet d'investissement public, qui est un projet innovant, eh bien, fantastique ! Plus il est innovant, plus il est théorique, plus le pourcentage d'évaluation pour son approbation est élevé. Cela est déjà articulé”.

“Lorsque nous parlons d'établir la population en milieu rural, qui est l'un des objectifs clés de notre ministère, nous devons offrir de nouveaux champs de développement dans le monde rural. Il y a là de grandes idées de start-up. S'agit-il de projets strictement liés au secteur primaire ? Probablement pas, car ils nécessitent d'autres composantes, mais ils tournent autour du secteur primaire”, déclare Pablo Zurita à propos de ce qui est identifié comme le secteur AgroTech.

“Le gouvernement dispose de l'Institut canarien de recherche agricole, qui est vraiment l'instrument de test et de transfert de technologie, et cela fonctionne très bien, c'est là que se produit également une connexion public-privé.”