Rayco León, Conseil insulaire de Fuerteventura : “ La culture a aussi son rôle dans la création de start-ups ”.

Rayco León, ministre de la culture, du patrimoine historique et de l'innovation : “Nous avons la ferme intention de générer des espaces pour l'entrepreneuriat”

Rayco León perçoit que “les processus de différenciation se sont accélérés et nous devons tous y entrer, depuis l'administration, jusqu'au système éducatif... surtout dans les questions de base qui auraient dû être développées depuis longtemps”. Je pense que l'on a vu beaucoup de lacunes en matière de différenciation, parce que nous sommes encore des utilisateurs. Nous sommes dans le monde des utilisateurs dans la partie numérique. Nous devons faire le saut à nos jeunes quand il s'agit de planifier leur carrière professionnelle, car cela les affecterait quand il s'agit d'innover et de proposer l'innovation.“

La façon de comprendre l'esprit d'entreprise est une question mentale. Et un autre détail extérieur influence ce concept mental : la technologie. “Nous continuons à maintenir le concept de consommateurs de technologie. Les jeunes sont plus impliqués dans le téléphone, plus que jamais, cependant, ils ne sont pas capables de considérer comment je peux développer ou comment je peux comprendre ou comment je peux profiter de ces opportunités qui me sont offertes. J'ai tout le reste au bout de mes doigts”.

Le ministre de la culture, du patrimoine historique et de l'innovation souligne la portée des actions en matière d'innovation “c'est l'un des problèmes de l'innovation et de l'investissement”. En effet, ils cherchent à “convaincre les investisseurs non seulement externes mais aussi internes que l'innovation vaut la peine d'être investie.” L'île doit avoir une feuille de route de l'innovation et à partir de là, les opportunités se présenteront, c'est l'un des principaux projets sur lesquels nous travaillons dans le parc technologique de Fuerteventura, dans lequel, sur la base d'une consultation marquée en 2015-2016, ouvre l'opportunité pour le secteur aérospatial, qui se plonge dans la technologie, dans la climatologie nécessaire pour le développement de ce type de recherche. C'est une opportunité, dans un espace aérien spécifique comme celui de Fuerteventura. Le parc technologique a beaucoup de questions en suspens, de toutes ces connaissances, de toute cette technologie, mais en ce moment il se concentre sur la génération d'un grand projet qui attire l'écosystème et qui réalise aussi des missions de conservation évolutives. En ce moment, il y a un incubateur d'entreprises qui accueille tout, de la formation aux entreprises liées à la technologie. Il y a beaucoup de travail et nous croyons que nous allons y arriver.“

Lors de la réalisation de l'entrepreneuriat, que ce soit par le biais d'une entreprise ou d'une startup, il y a quelque chose qui est vital pour que cela fonctionne : attirer des personnes pour encourager l'entrepreneuriat ou faire connaître les projets de manière à attirer d'autres personnes. Ce désir est souligné par Rayco León, puisque “c'est l'un des objectifs que nous avons pour cette année, nous avons dû travailler et générer une passerelle claire pour les personnes qui veulent s'installer, investir à Fuerteventura ou pour quelqu'un qui veut connaître l'écosystème de l'île, pour servir également de projet. Souvent, nous recevons des entreprises du territoire lié ou d'autres parties du monde.” “L'espace est l'un des avantages de Fuerteventura, mais il faut savoir en tirer parti. Nous n'avons pas commis les erreurs d'autres endroits. Le concept de progrès doit être étroitement associé aux activités de renseignement que nous devons constamment contextualiser dans ce monde globalisé”.

Un autre aspect à prendre en compte lors de la réalisation de projets dans le domaine de la culture est son développement à travers des réseaux tels que Twitch, Tiktok ou YouTube, des plateformes dans lesquelles les gens utilisent leur créativité. La culture a également son rôle dans la création de startups. C'est ce qu'affirme Rayco León : “ Nous sommes convaincus qu'à Fuerteventura, tout type d'activité peut être réalisé, depuis n'importe quel endroit du monde, car quel meilleur endroit que les îles Canaries et tous les avantages qu'elles offrent, depuis là, toute activité est possible .... Nous avons la ferme intention de créer des espaces pour l'esprit d'entreprise”.

L'avancée de la technologie a donné naissance à davantage de travailleurs nomades, ceux que l'on appelle les “nomades numériques”. Les habitants de l'Europe pensent aux îles, à toutes les îles, pour venir travailler, pour créer leurs propres startups, entre autres. L'évolution de la technologie a considérablement favorisé cet aspect, ce que souligne Rayco León. “Les entreprises n'ont pas eu d'autre choix que de permettre le télétravail et elles ont forcément vu que ce mouvement fonctionnait et que la qualité de vie du travailleur s'améliorait, le climat et la qualité de vie que nous avons aux Canaries se vendent d'eux-mêmes”. L'objectif fondamental est de “développer des projets spécifiques” afin de favoriser “le développement d'opportunités et d'enrichissement évident et le progrès dans un aspect plus large”.