Startups dirigées par des seniors en Espagne, points de rencontre intergénérationnels et AgeTech : vers l'entrepreneuriat et le vieillissement actif

On observe une tendance démographique importante au vieillissement des populations, en particulier dans les pays occidentaux les plus riches. Cette tendance exerce une pression accrue sur les gouvernements et les soignants pour qu'ils fournissent un soutien abordable à une forme de vieillissement sur place qui permette aux personnes âgées de mener une vie digne, significative et engagée aussi longtemps que possible.

En particulier en cette période de COVID-19, où l'accès, la distance, le contrôle des infections et les soins de santé sont devenus des préoccupations majeures, les solutions numériques peuvent offrir à ce groupe vulnérable des moyens d'améliorer sa sécurité, son autonomie et sa résilience.

Un flot de produits et de services technologiques est apparu pour répondre à ce marché émergent et aux demandes des pouvoirs publics de maintenir les personnes âgées à leur domicile, qui est le lieu de prédilection de nombreuses personnes âgées.

Un professionnel âgé connaît parfaitement son secteur d'activité et possède une grande expérience. En outre, il peut fournir un réseau de contacts essentiels pour l'entreprise (clients, fournisseurs, collaborateurs, partenaires) qui peut conduire à un plus grand succès commercial.

Les entrepreneurs chevronnés apportent une valeur ajoutée aux équipes plus jeunes grâce à leurs connaissances et à leurs critères, et constituent un atout précieux dans les processus de mentorat, comme en témoignent les nombreux programmes de soutien aux jeunes entrepreneurs qui existent actuellement.

Les projets d'entreprise promus par des entrepreneurs seniors apportent souvent des solutions aux besoins des personnes âgées. Ce type de projet s'inscrit dans le champ de l'innovation sociale, selon le rapport Entrepreneuriat senior : Le moteur non révélé de l'innovation social , générant également un impact positif sur la société. Ce rapport souligne que d'un point de vue politique et économique, l'entrepreneuriat senior est la réponse aux conséquences du vieillissement de la population en Europe. En fait, l'OCDE encourage l'entrepreneuriat des seniors en créant un environnement et un cadre favorables à ce type d'activité.

Les seniors sont actifs dans l'auto-emploi

Les personnes âgées sont actives dans l'emploi indépendant et la proportion de personnes âgées qui sont indépendantes augmente avec l'âge, selon l'enquête d'Eurostat sur les forces de travail couvrant les indépendants et les données du Global Entrepreneurship Monitor sur les start-ups en phase de démarrage ou d'idéation, publiées dans The Missing Entrepreneurs 2021. Politiques en faveur d'un entrepreneuriat et d'un travail indépendant inclusifs.

En 2020, les personnes âgées (50-64 ans) étaient plus susceptibles d'être indépendantes que la population adulte générale (15-64 ans) dans l'Union européenne (18 % contre 14 % des adultes). La proportion de personnes âgées exerçant une activité indépendante passe à 39 % pour les personnes âgées de 65 à 69 ans et à 52 % pour les personnes âgées de 70 à 74 ans (en 2020).

Les seniors qui sont indépendants sont légèrement plus susceptibles d'avoir des employés que la moyenne générale. Dans l'UE, un tiers des indépendants âgés avaient au moins un employé en 2020, contre 29 % de l'ensemble des indépendants. Dans certains pays, comme l'Allemagne, environ la moitié des indépendants âgés avaient des employés. “Il sera important pour les législateurs d'examiner les moyens de maintenir ces entreprises et ces emplois alors que ces personnes âgées cherchent à prendre leur retraite”, note l'étude.

Les personnes âgées étaient plus susceptibles de déclarer qu'elles avaient créé leur entreprise par “nécessité”. Environ un quart des nouveaux entrepreneurs seniors dans l'UE ont créé leur entreprise entre 2016 et 2020 parce qu'ils n'étaient pas en mesure de trouver un emploi, par rapport à environ 18 % de la population totale (18-64 ans). Si certains seniors créent des entreprises en raison d'une épargne insuffisante, la recherche montre également que beaucoup cherchent à rester actifs et à maintenir des liens sociaux.

Ni la “peur de l'échec” ni le manque perçu de compétences entrepreneuriales ne sont des obstacles à l'esprit d'entreprise

Les obstacles à l'entrepreneuriat pour les personnes âgées comprennent souvent des problèmes de santé, le coût d'opportunité du temps et le délai plus court pour développer une entreprise durable sont des obstacles plus importants pour les personnes âgées que pour les jeunes entrepreneurs. Ni la “peur de l'échec” ni le manque perçu de compétences entrepreneuriales ne semblent être des obstacles disproportionnés à l'entrepreneuriat pour les personnes âgées.

Une fois en activité, les entreprises dirigées par de nouveaux entrepreneurs âgés suivent en grande partie les mêmes stratégies commerciales que les jeunes entrepreneurs. Par exemple, ils étaient tout aussi susceptibles de déclarer l'introduction de nouveaux produits et services, ainsi que l'exportation, entre 2016 et 2020.

Entrepreneuriat et politiques de vieillissement actif

L'entrepreneuriat peut jouer un rôle dans la politique de vieillissement actif. Il existe une population croissante de personnes âgées en bonne santé qui disposent des compétences, des ressources financières et du temps nécessaires pour contribuer à l'activité économique en prolongeant leur vie professionnelle, notamment par l'entrepreneuriat.

La recherche montre que l'entrepreneuriat peut améliorer la santé et le bien-être des personnes âgées par rapport à l'inactivité. Les décideurs politiques peuvent faire davantage pour exploiter ce réservoir d'entrepreneurs potentiels en sensibilisant à la création d'entreprise et au travail indépendant, en proposant des formations pour combler les lacunes en matière de connaissances et de compétences et en veillant à ce que les systèmes fiscaux et de sécurité sociale ne comportent aucun élément dissuasif à l'égard de l'esprit d'entreprise des personnes âgées. y compris l'investissement dans d'autres entreprises.

En général, les politiques et programmes d'entrepreneuriat pour les personnes âgées sont peu développés dans l'UE. Par rapport à d'autres groupes cibles de l'entrepreneuriat inclusif, il existe peu de programmes d'entrepreneuriat adaptés aux personnes âgées. La plupart des programmes dans l'UE sont à petite échelle et gérés par des gouvernements locaux ou des organisations non gouvernementales.

AgeTech, des technologies numériques pour le bien-être des personnes âgées et l'aide à leurs soignants

AgeTech désigne les technologies numériques, informatiques et mécaniques qui visent à prolonger la fonctionnalité physique et le bien-être des personnes âgées et à aider leurs aidants. Il existe des AgeTech et des solutions de santé numérique qui apportent des solutions dans les domaines suivants :

▪ Engagement pour la santé des personnes âgées : technologies qui améliorent et renforcent la participation des personnes âgées à leur propre santé, notamment les soins cognitifs, l'auto-réhabilitation, la nutrition, l'hygiène, etc.

▪ Télésurveillance et télésanté : solutions numériques de pointe en matière de santé et de médecine qui aident le personnel médical et des maisons de retraite à surveiller à distance les patients âgés et à les traiter virtuellement.

▪ Coordination des soins : Technologies destinées à augmenter le flux de gestion, la gestion des médicaments, le suivi des DME et la planification électronique des soins.

▪ Prévention et séparation : technologies permettant de surveiller et d'évaluer à distance et physiquement la santé et l'hygiène des personnes âgées.

▪ Social, communication et bien-être : technologies axées sur l'interaction virtuelle entre les personnes âgées et les soignants/la communauté.