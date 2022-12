La Fundación ONCE impulsa la inclusión digital de las personas con discapacidad a través de proyectos innovadores y tecnológicos

Un total de 1.025 entidades de atención a personas con discapacidad se han beneficiado en 2022 de alguna de las ayudas convocadas por Fundación ONCE durante este ejercicio para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía con discapacidad, según se ha puesto de manifiesto este jueves en su Patronato.

La reunión del máximo órgano de Gobierno de Fundación ONCE se celebró en Madrid bajo la presidencia de Miguel Carballeda, presidente del Grupo Social ONCE, y con la presencia de la Infanta Dña. Margarita, presidenta de honor de Fundación ONCE. Sirvió también para aprobar el presupuesto más alto de la historia de la entidad destinado a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

En el apartado dedicado a evaluar el ejercicio de 2022 se concretó que un total de 1.025 entidades de personas con discapacidad se han beneficiado este año de las distintas convocatorias de ayudas ofertadas por Fundación ONCE, lo que ha permitido aprobar 2.365 proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad.

En esta línea, Carballeda recordó que la misión de Fundación ONCE es contribuir a la plena inclusión social de las personas con discapacidad y a hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación.

Por otra parte, la reunión del Patronato sirvió también para analizar y reconocer el liderazgo de Fundación ONCE en materia de accesibilidad e innovación. Así, se informó a los patronos de que la entidad ha desarrollado durante el ejercicio de 2022 proyectos de I+D como Access Robot, que tiene como objetivo la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad al poder desenvolverse en el día a día en diferentes ámbitos y situaciones, o Access Job, un proyecto de inteligencia artificial que se desarrolla en torno a una plataforma de videoconferencia para el apoyo e inclusión de personas con discapacidad en entornos telemáticos formativos y laborales.

Además, a lo largo de 2023 está prevista la ejecución del proyecto Pavimento Inteligente, Sostenible y Accesible (PISA), con el que se creará una nueva solución tecnológica basada en la “sensorización” del pavimento urbano.

Junto a lo anterior, se trabajará también en el Proyecto GUIA (Nuevo Ecosistema de Gestión Inteligente para Personas con Discapacidad), que está basado en el big data y la inteligencia artificial y que pretende gestionar enormes bases de datos sobre discapacidad y accesibilidad en los ámbitos de la movilidad física y la huella digital.

Por último, se potenciará Por Talento Digital, un programa que permite la mejora de la formación en perfiles profesionales digitales, así como nuevos proyectos que se realizarán en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.