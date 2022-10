Intercambio de buenas prácticas de Gobierno digital con el Ministerio de Emprendimiento y Tecnologías de Estonia

El acuerdo se ha llevado a cabo en el marco de la Cumbre Digital de Tallin (Estonia), que se celebra el 10 y el 11 de octubre de 2022, y en la que España ha estado representada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

El Ministerio de Economía y Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ha firmado una Declaración conjunta de cooperación e intercambio de buenas prácticas en el ámbito del Gobierno digital con el Ministerio de Emprendimiento y Tecnologías de la Información de Estonia.

En el momento geopolítico actual, construir una transición digital sobre valores democráticos compartidos se ha vuelvo acuciante. Las alianzas bilaterales entre países que pujan por una revolución digital al servicio de las personas, y que preserve los derechos individuales y colectivos, es un paso necesario en este escenario de cooperación internacional.

España y Estonia son dos países que figuran en el top 10 del Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI) de la Unión Europea: España en el puesto 7 y Estonia en el 9. Estonia lidera el ranking en el indicador europeo de Servicios Públicos Digitales, mientras que España ocupa la posición 5 en dicho indicador. Ambos Estados están comprometidos con el despliegue de políticas y servicios públicos digitales de mayor calidad, más inclusivos, eficientes y personalizados.

En conformidad con lo acordado, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial de España y el Ministerio de Emprendimiento y Tecnologías de la Información buscarán oportunidades para colaborar en el intercambio de buenas prácticas y proyectos en seis áreas clave:

Innovación en materia de gobernanza digital a través de iniciativas como GovTech Labs.

Estrategias para para la prestación de servicios digitales a través de aplicaciones móviles.

Prestación unificada de servicios públicos digitales a los ciudadanos, independientemente de su prestación final desde las distintas administraciones.

Estrategias de simplificación administrativa y procedimientos proactivos ejecutados de forma automatizada para mejorar la eficiencia y la eficacia de las administraciones.

Interoperabilidad e interconexión de sistemas y datos entre las diferentes administraciones públicas a nivel autonómico, nacional y europeo.

Garantía de la ciberseguridad para los servicios públicos, así como intercambio de medidas, capacidades, servicios y soluciones en materia de ciberseguridad para las administraciones públicas.

Cumbre Digital de Tallin

España ha estado representada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en la Cumbre Digital de Tallin, un evento anual que reúne a líderes de países con ideas afines y digitalmente avanzados, organizaciones internacionales y al sector privado. Todos juntos han abordado mediante charlas, mesas redondas y discursos los retos más destacados del ámbito tecnológico, así como las oportunidades para caminar hacia un futuro digital conectado.

En la Cumbre Digital de Tallin de 2021, se presentó la conectividad confiable como un marco conceptual compartido que consolidase y amplificase muchas iniciativas llevadas a cabo por países democráticos. La Cumbre de este año, además de abordar cómo brindar esa conectividad a través de colaboraciones basadas en la confianza, ha tratado temas como la seguridad energética, la ciberseguridad, la atracción de inversiones a través de la colaboración público-privada y los proyectos modernos sobre la soberanía digital, la gobernanza de los datos, la nube o los satélites.

En este marco, la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, participó en el panel “Trusted Data in Pursuit of Trusted AI” (“Datos seguros para perseguir una Inteligencia Artificial segura”), sobre los datos como activo geoestratégico en el que expuso la visión de España en esta materia: “debemos cambiar la manera en la que medimos la economía digital. Necesitamos indicadores que evalúen las inversiones en datos y talento, no solo para los balances empresariales, si no para nuestro PIB”.

La Cumbre ha tendido puentes entre Gobiernos, instituciones financieras, las organizaciones internacionales, expertos técnicos y empresas de sector privado para garantizar que los valores democráticos y el compromiso con la libertad y la dignidad humana, así como con el Estado de Derecho, prevalecen en esta transición digital.

Índice DESI

El Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI), publicado por la Comisión Europea, es un índice compuesto que resume cinco indicadores del progreso digital de Europa y que permite un seguimiento de la evolución de los Estados miembros de la Unión Europea en la competitividad digital. Estos cinco indicadores son conectividad, capital humano, uso de internet, integración de la tecnología digital y servicios públicos digitales.

Cada año, los informes del DESI publican los resultados de avance de los países, combinando datos cuantitativos procedentes de más de 30 indicadores, con análisis sobre las políticas y mejores prácticas que se han desarrollado en cada país. Esto ayuda a los Estados miembros a detectar aquellas áreas que requieren una actuación prioritaria, como capítulos temáticos, que aportan un análisis a escala de la UE en los ámbitos digitales de transformación digital.

En 2021, la Comisión ajustó el DESI para que refleje las dos iniciativas políticas principales que afectarán a la transformación digital en la UE durante los próximos años: el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la Brújula Digital y el Itinerario hacia la Década Digital de la UE. Así, con el fin de adaptar el DESI a los cuatro puntos cardinales y los objetivos establecidos en el marco de la Brújula Digital, mejorar la metodología y tener en cuenta los últimos avances tecnológicos y políticos, la Comisión realizó una serie de modificaciones en su edición del 2021. A partir de este año los indicadores se estructura en torno a los cuatro ámbitos principales de la Década Digital de la UE.