Gonzalo Pascual, Cabildo de La Palma: “Las startups deben centrarse aquí en ofrecer un gran valor añadido, dirigido a un mercado global exterior

Gonzalo Pascual Perea es consejero de Ordenación Territorio y Transformación Digital del Cabildo de La Palma. En la entrevista destaca el papel del sector público en el desarrollo de la innovación. “Desde el área de Innovación en el Cabildo de La Palma, siempre hemos apostado por los startups. La innovación se trata un poquito de eso ¿no?: ensayo-error. La actitud innovadora implica que a veces tienes que hacer pilotos, tienes que hacer pruebas con ideas que, si no son fomentados desde la administración pública, pues difícilmente vayan a salir en el mercado privado”.

“Pongo un ejemplo de ello, que son los medidores de calidad del aire. Empezamos a trabajar con una serie de empresas que ofrecieron ideas y desarrollamos y desplegamos unos medidores de calidad del aire una serie de prototipos de diversas líneas. Unos acertaron, otros fallaron, pero a partir de ensayo error, bueno pues la empresa se ha ido formando y ha ido mejorando sus productos y de alguna forma hemos sido partner en ese crecimiento. Seguimos apostando por ese tipo de ideas, que no tendrían cabida en el mercado y que de alguna forma tienen que estar avaladas por la administración”, afirma Pascual.

Sobre la nueva Ley de Fomento del Ecosistema de Empresas Emergentes (conocida como “Ley de Startups”), el consejero de Transformación Digital del Cabildo de La Palma considera que “es una ley que de alguna forma pone nombre a todo aquello que ya conocíamos desde hace muchos años, pero que ahora le da un encaje legal. Ya es hora de ir reconociendo este tipo de iniciativas innovadoras, de todo ese gran ecosistema que se ha generado”.

¿Inicio de una eclosión de empresas ZEC en La Palma?

Gonzalo Pascual valora que en el primer trimestre de 2022 ya hayan sido tres las empresas implantadas dentro de la Zona Especial Canaria (ZEC). “Ojalá que se mantenga la tendencia. La verdad es que esa eclosión, aunque sea solamente de tres empresas, puede mantenerse, porque, ¿qué mejor lugar que La Palma, donde hay una gran calidad de vida?. Y al final la gente lo que gusta es tener un estilo de vida más saludable y si puedes trabajar en un sitio donde tienes todo lo que realmente necesitas, que es conectividad, bajos costes de implantación y tu producción no es necesaria que esté localizada, ¿qué sitio mejor que la isla de La Palma?”

Sobre el tipo de startups viables, Gonzalo Pascual recomienda “trabajar siempre en excelencia y todo lo que sea la economía digital, como son estudios, programación…, todo lo que no necesite entrada de materias primas. Puede ser una startup de arquitectura, o un centro de análisis de Big Data, ese tipo de enfoques se pueden hacer perfectamente en La Palma porque son de gran valor añadido y pueden aportar hacia el exterior. Con un componente más industrial, tiene que ser un segmento de calidad y excelencia que no tenga que competir en volumen, sino realmente en valor añadido y en calidad”.

Nómadas digitales y el reto de la conectividad

Para Pascual, “los nómadas digitales son una realidad, pero el problema en las islas no capitalinas es la conectividad. Una persona puede venir a vivir a la isla de La Palma y encontrar una gran conectividad con una baja latencia para poder trabajar en remoto. Pero no pude ir a municipios alejados de grandes grupos poblacionales porque no tiene esa conectividad y ahí desgraciadamente las administraciones poco podemos hacer, puesto que tenemos vetado el despliegue de fibra para particulares, tienen que ser solamente los grandes operadores”.

“La liberalización del mercado -continúa Pascual- a partir de la directiva europea y su transposición al ordenamiento español provocó que la administración pública no pudiera proveer de algo tan esencial como la conectividad. Esperemos que algún día pueda cambiar la legislación y que solamente sea un criterio de rentabilidad económica lo que permitan la democratización de la informática y del acceso a las redes, que ya hoy en día es un derecho de cuarta generación que creo que no solamente están en las manos de los grandes operadores”.

En este sentido, agrega Gonzalo Pascual, “estamos trabajando a tres bandas con el Ministerio y el IAC para ver si podemos tener no solamente una redundancia terrestre sino también submarina. Los episodios volcanológicos que viven en La Palma, los grandes incendios que también hemos tenido han afectado el tendido de fibra de uno de los principales polos científicos que existen en nuestro planeta, que es el IAC, con el Observatorio Astrofísico Roque de Los Muchachos. Esto al final también coadyuva al desarrollo de FTTH y de la fibra en la isla de La Palma. Tenemos planteado un anillo que cerrará en principio la isla de Santa Cruz de La Palma por el lado oeste hasta Garafía y también tenemos otro planteamiento, que es ir desde Santa Cruz de La Palma hasta Garafía, pero desde el lado noreste”, señala Pascual.