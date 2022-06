IES Virgen de la Candelaria: “Las startups y el emprendimiento son imprescindibles para la economía canaria”

El IES Virgen de la Candelaria es un centro de estudios superiores localizado en Gran Canaria. La oferta educativa del centro es variada, entre los estudios que se pueden cursar se encuentran:Formación Profesional Específica de Grado Medio, de diversas Familias Profesionales: Hostelería y Turismo, Industrias Alimentarias, Administración y Gestión, Instalación y Mantenimiento, Transporte y Mantenimiento de vehículos; Formación Profesional Específica de Grado Superior, de diversas Familias Profesionales: Hostelería y Turismo, Administración y Gestión, Instalación y Mantenimiento, Actividades Físicas y Deportivas y Fabricación Mecánica; Formación Profesional Básica, de diversas Familias Profesionales: Hostelería y Turismo y Fabricación Mecánica. Ahora, han cedido parte de su tiempo para realizar una entrevista con el canal Impulsa Startups.

¿Qué objetivos se quieren lograr con el aula de emprendimiento del centro?

Nuestro objetivo básicamente es fomentar la iniciativa emprendedora. Y en la práctica, en mi opinión, el objetivo fundamental es que el alumnado adquiera los fundamentos básicos de lo que es una empresa, de que entiendan como funciona la gestión empresarial, que relación hay entre los costes y los ingresos y cuales son los riesgos que puede implicar emprender, los errores que pueden cometer. Esa es la iniciativa general. Lo básico, fomentar la iniciativa emprendedora, después, desarrollar eso.

¿Cuál es la media de alumnos por clase?

La media son 10 o 14 alumnos por clase. Pero a lo mejor, en un ciclo, estos son siempre trabajando con los alumnos de segundo. Hay 20 alumnos matriculados, pero muchos de ellos ya tienen convalidado el módulo de iniciativa emprendedora porque han cursado antes otro ciclo. Entonces, cuando se van los convalidados, quedan esos 10, 12 o 14 alumnos por clase.

¿Y entre estos alumnos cuál es su actitud dentro del aula?

Ellos están en un momento en el que en unos pocos meses se van a ir a las prácticas a hacer la FCT, la Formación de Centros de Trabajo, y su principal interés es terminar el ciclo. Hacer las prácticas y tratar de que en las prácticas los contraten. Esa es la actitud.

¿Y cuál cree que es el objetivo principal de los alumnos antes de entrar en esta formación? Supongo que para entrar en el aula de emprendimiento tienen que pasar un examen o algo por el estilo.

No, es decir, el aula de emprendimiento fundamentalmente, aunque la puedan usar todos los alumnos del centro, la utilizan los alumnos del módulo “Empresa e iniciativa emprendedora”. Y entran ahí porque tienen que cursar esa asignatura, ese módulo, que fundamentalmente consiste en elaborar un proyecto de empresa y desarrollarlo.

¿Y qué enseñanzas se imparten en vuestro centro?

En el centro están las familias profesionales de imagen personal y de textil, confección y piel y hay ciclos como, por ejemplo, “estética y belleza”, “estética integral y bienestar”, confección y moda“, ”asesoría de imagen“.

¿Y cómo se encaminan esas enseñanzas hacia el emprendimiento?

A través de módulos e iniciativas emprendedoras y el aula de emprendimiento.

¿Qué proyectos o actividades habéis realizado anteriormente en el aula de emprendimiento para poder promoverlo?

El aula lleva dos años funcionando en nuestro centro y se realizan talleres vinculados al emprendimiento, cursos, conferencias. Se presentan proyectos a concurso también. Básicamente es esto.

¿Y esa información la tenéis archivada para darla a conocer?

Nosotros tenemos lo que pide la Consejería de educación.

¿Hay actividades previstas en un próximamente?

Las actividades del aula están vinculadas al proyecto de empresas, que forma parte del módulo de iniciativas de empresa e iniciativa emprendedora. A veces se realizan cursos, talleres. Y a veces también realizamos, ahora sobre todo en el tercer trimestre, cuando los alumnos de segundo están haciendo la formación en centros de trabajo, nosotros hacemos acciones de sensibilización dedicadas a los alumnos de primero. Estas actividades que son de sensibilización están destinadas a que los alumnos cuando llega a segundo tengan un mayor interés y conocimiento sobre lo que le espera ahí.

¿Ve la posibilidad de creación de startups en los alumnos?

En términos generales, no. No veo yo las posibilidades. Puede salir alguna esporádicamente en Canarias. Yo he estado en varios centros y en términos generales yo no veo posibilidades de creación de startups entre el alumnado en este momento de su carrera profesional cuando todavía se están formando.

¿Y cómo guiais a los estudiantes en el proceso de creación del proyecto de emprendimiento?

El proyecto lo van desarrollando ellos. Se genera una idea. Eso es lo primero que hacemos, generar una idea de negocio, que la trabajen, que vean las posibilidades, los pros y los contras. Les damos la oportunidad de rectificar, de crear un nuevo proyecto o una nueva idea si esta no les convence. Cuando la estudian un poco, se dan cuenta de que no es viable y después, durante los meses que están usando el módulo de empresa e iniciativa emprendedora, ellos van desarrollando el proyecto sobre cómo llevarían a la práctica esa idea.

¿En el curso 2020 hubo algún proyecto de emprendimiento que tuviera viabilidad?

Alguno podría ser viable, pero en este momento el alumnado no está en el momento de emprender, sino que a corto plazo están empezando a terminar el ciclo y conciliar un trabajo como asalariado.

¿Entonces no se ha puesto en marcha ninguno de los proyectos de empresa de los alumnos?

No. Efectivamente, alguno puede ser viable, pero ellos no están en el momento ni tienen la capacidad económica ni quieren asumir el riesgo. Es decir, el objetivo, ya en mi opinión particular, el objetivo principal del módulo es que si dentro de cuatro, cinco o seis años, a lo largo de su carrera profesional, deciden emprender, lo cual, seguro que muchos de ellos lo harán, o varios, pues sepan en qué se van a meter y no cometan errores básicos. Hay mucha mortalidad de empresas al principio porque cometen errores básicos. Siempre hay un riesgo, desde luego. Yo personalmente, pienso que lo importante es que entiendan el funcionamiento de una empresa y que si, se deciden, tengan la mayor posibilidad de éxito.

¿Hay algún proyecto de empresa de los realizados por los alumnos que le haya sorprendido?

Alguno hay. Algunos sí que son buenos proyectos. Pero en general no se llevan a la práctica. Y después hay otros en los que yo no me metería en ellos.

¿Cree que la nueva FP dual ayudará al emprendimiento y a la creación de startups entre los alumnos?

A crear nuevas empresas, no. A lo que ayuda es a que ellos conozcan mejor el tejido empresarial en el que van a trabajar y el contexto de los puestos, las empresas en las que pueden llegar a trabajar. Pero yo pienso que a lo mejor aumenta su empleabilidad, pero no su iniciativa emprendedora.

¿Y cree entre las ayudas o herramientas que facilitan al aula os falta alguna?

Bueno, nosotros siempre tenemos déficit de medios materiales: ordenadores de última generación, impresoras, aplicaciones informáticas. Es lo que echamos de menos.

¿Ese aprendizaje lo tendrán muy en cuenta los alumnos a la hora de emprender?

Yo creo que lo que aprenden allí les ayudará sobre todo a no cometer errores básicos y a entender los aspectos clave para el éxito o fracaso de una empresa en el momento que se decidan. Y muchos de ellos lo hacen sin tener unos conocimientos bastos de gestión de empresas. Espero que esto que estamos haciendo ahora sirva para que dentro de 10 años se cometan menos errores porque no es ahora cuando ellos van a emprender. Algunos alumnos saldrán de aquí y a lo mejor emprenderán dentro de unos años. La mayoría no va a emprender a corto plazo. Algunos se van a instalar como autónomos, pero más allá de eso no.

¿Cree que hacen falta más aulas de este tipo para promover el emprendimiento en los jóvenes?

Yo creo que en los próximos años la mayoría de los centros de formación profesional dispondrán de un aula de formación de emprendimiento. Yo estoy de acuerdo con eso. Es algo que se está haciendo ahora y que se está haciendo bien.