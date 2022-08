Nieves Hernández, Acción Social, Igualdad y Juventud del Cabildo de La Palma: “Queremos dar visibilidad a mujeres emprendedoras en la isla”

Nieves María Hernández Pérez, consejera del área de Acción Social, Igualdad, Diversidad y Juventud del Cabildo de La Palma, recibió a Impulsa Startups para hablar sobre las políticas vinculadas con vencer la brecha de género en el emprendimiento innovador o startups. Es licenciada en Matemáticas por la Universidad de La Laguna y funcionaria de carrera en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. Ha sido vicepresidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en la isla de La Palma, e inicia su andadura política en el año 2019 siendo la número dos al Cabildo de La Palma, acompañando a Juan José Cabrera en la candidatura de los populares en la capital de la isla.

P. ¿Desde el Cabildo de La Palma, en el ámbito del emprendimiento en general, hay alguna estrategia de política de igualdad o algún tipo de actuación o de programa?

N.M.H. Desde el punto de vista del emprendimiento no le puedo hablar porque no es la Consejería que desarrollo. Las competencias de la Consejería de Acción Social del Cabildo de La Palma son más bien, la atención a víctimas de violencia de género, a menores tutelados y todo lo que es la red de dependencia del Cabildo Insular de La Palma.

Si que es cierto que existe un plan estratégico en igualdad y prevención de violencia de género donde una de las líneas estratégicas es fomentar en diferentes ámbitos el emprendimiento.

P. ¿Qué están haciendo en ese ámbito o se plantean hacer en el futuro?

N.M.H. Como decía es un plan estratégico que está plasmado a cuatro años, donde una de las líneas que aparece en este segundo año es precisamente la de fomentar el emprendimiento. El problema es que actualmente no hemos podido desarrollarlo ya que ahora mismo nos encontramos eclipsados por la erupción volcánica. Estamos centrados en la atención a las personas que están afectadas por la erupción e inevitablemente, por el momento el plan estratégico ha pasado a un segundo lugar.

Tenemos una propuesta para poder sacar adelante alguna acción de fomento o visibilidad de mujeres emprendedoras en la isla de La Palma, pero hasta ahora lo único que hemos podido hablar no se ha materializado en ninguna acción específica, ya que, estamos priorizando la atención a las personas afectadas por la erupción volcánica. Es un compromiso que efectivamente hemos adquirido, pero el cual, dadas las circunstancias, no hemos tenido la oportunidad de desarrollar de manera efectiva.

Yo desde mi competencia, que son todos los centros de día y centro de mayores, mi consejería, y mis tres grandes competencias mencionadas, tengo una pequeña parte dedicada a Igualdad dentro de un Plan Global insular (en el cual aparece la violencia de género, la educación en género y la presencia de la mujer en el deporte, entre otros) y también hay una parte dentro del sector estratégico que es fomentar e impulsar el emprendimiento en las mujeres.

P. ¿Ve interesante el conducir, sobre todo a la gente joven, -concretamente a las mujeres jóvenes-, hacia un ámbito de romper esa brecha de género en la creación de empresas con mayor base tecnológica, teniendo en cuenta la transversalidad cada vez más implantada en las administraciones públicas?

N.M.H. Desde mi consejería no puedo impulsar o animar, pero sí puedo visibilizar mediante acciones la presencia y el empoderamiento que han tenido algunas mujeres y que otras pueden tomar como referencia.

Desafortunadamente, no dispongo de ninguna convocatoria de ayuda a mujeres emprendedoras y menos aún a mujeres emprendedoras que necesitan unos conocimientos digitales para lanzarse a este mundo. Se debe a que el tema concreto no está dentro de mis competencias propias, con lo cual no tengo partida económica propia.

El emprendimiento nos corresponde a todos, al igual que fomentar la igualdad. Lo que sucede, en este caso es que el emprendimiento, las convocatorias para autónomos, PYMES y demás salen desde la Consejería de Promoción Económica. Pero sí que puedo apoyar a visibilizar las diferentes reuniones que podamos tener.

En el área de juventud buscamos es acompañar a los jóvenes en su formación posterior a los estudios académicos para que les sirva de ayuda en su incorporación en el mundo laboral. Considero que en este sentido sí tiene más cabida promover una acción que dé a conocer a los jóvenes qué es una startup e identificar líneas mediante las cuales ellos puedan desarrollar su formación para poder empezar a iniciarse en este mundo del emprendimiento.