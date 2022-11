La innovación y la digitalización, imprescindibles para el sector agroalimentario

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha participado en El Ejido (Almería) en la inauguración de la 5ª edición del Foro para el Impulso de la Transformación Digital en el Sector Agroalimentario (Datagri 2022). El ministro Planas ha subrayado que la aplicación de las tecnologías digitales resulta imprescindible para la competitividad económica y medioambiental del sector agroalimentario, no ya en el futuro, sino en el momento actual, y que la transición digital se ha convertido en una palanca de crecimiento económico y una herramienta para la recuperación.

El ministro ha asegurado que la innovación y la digitalización son fundamentales para el desarrollo del sector agroalimentario, “un sector que ya es puntero por la cantidad y calidad de sus producciones”, y reconocido por ello en los mercados mundiales. Ha expresado su “orgullo y reconocimiento” por la labor de este sector y ha recalcado la necesidad de seguir trabajando de manera conjunta para consolidar su crecimiento en interés de todos los españoles.

Para el ministro, innovación y digitalización son dos cuestiones clave que nos deben llevar a conseguir los objetivos de futuro, que pasan por lograr la autonomía alimentaria, luchar contra el cambio climático y producir alimentos y bebidas en cantidad y calidad suficiente, de manera respetuosa con el medio ambiente.

Gracias la innovación y la tecnología digital, Europa come frutas y hortalizas procedentes de invernaderos de Almería que no requieren de gas y que no incrementan las emisiones de CO2, lo que constituye un ejemplo de preservación de los ecosistemas agrarios, ha afirmado el ministro.

El ministro ha reiterado el impulso del Gobierno a estos procesos, y en el ámbito específico de sus competencias ha señalado que las líneas de digitalización e innovación servirán para afrontar los retos del sector agroalimentario, como potenciar la autonomía alimentaria en un contexto en el que hay que producir más con menos recursos.

En concreto, el II Plan de Acción de la Estrategia Española para la Digitalización del sector agroalimentario 2021-2023 incrementa su dotación de los 64 a 85,7 millones de euros. Luis Planas ha destacado que las medidas contempladas en este programa implican a todos los estamentos de la cadena de agroalimentaria y están encaminadas a que España, que es una potencia en producción, ocupe también un papel central en el mapa de la tecnología agraria más puntera.

También ha subrayado el avance que supone la implementación del Sistema de Información de Explotaciones Agrarias (SIEX), sistema digital que permitirá a agricultores y ganaderos gestionar de forma automatizada las solicitudes de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC).

Ha señalado la importancia que la nueva PAC concede al impulso de la digitalización y la innovación, en cuyo ámbito está previsto el desarrollo del cuaderno digital de campo, un sistema novedoso de información de explotaciones agrarias que va a facilitar la tarea de agricultores y ganaderos.

Además, a los proyectos de innovación con componente de digitalización incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo Rural se han destinado 12,16 millones de euros, en lugar de los 6,8 millones previstos inicialmente, dada la demanda de propuestas de actuación presentadas. Esta línea está financiada con fondos Next Generation EU. El 67 % de los proyectos innovadores aprobados incorporan componentes de digitalización.

Entre las actuaciones de alto impacto de esta estrategia de digitalización se encuentra también la iniciativa AgroInnpulso, puesta en marcha por el ministerio en colaboración con la Empresa Nacional de Innovación (ENISA) para la concesión de créditos participativos en condiciones favorables a pymes agroalimentarias que acometan proyectos de base tecnológica, y que cuenta con una consignación de 33 millones de euros. Hasta final de octubre se había aprobado créditos por valor de casi 11 millones de euros. Con esta línea se rompe el papel tradicional del ministerio como financiador de subvenciones y se genera una útil herramienta de financiación público-privada.

Igualmente, el Gobierno impulsa la puesta en marcha del hub de innovación digital para el sector agroalimentario, ubicado en San Fernando de Henares. Con un presupuesto inicial de 7,5 millones de euros, este hub iniciará su andadura durante el primer semestre del próximo año en el ámbito del regadío y ampliará su campo de actuación hacia la agricultura de precisión. En el ámbito de la formación y el asesoramiento, la plataforma de asesores AKIS (Sistema de Innovación y Conocimiento Agrario), con un presupuesto de tres millones de euros, constituirá un repositorio de información y generará una red entre actores.

Planas ha reseñado además otras actuaciones del ministerio que implican un importante componente innovador y, en muchos casos, de tecnología digitalizada, como la modernización de regadíos o las inversiones en agricultura de precisión y modernización de invernaderos contempladas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Igualmente ha citado algunas iniciativas trasversales de otros ministerios que también están al alcance del sector agroalimentario, como el Kit Digital.

Otra actuación estratégica la constituye el Observatorio de la Digitalización en el Sector Agroalimentario, una herramienta para el análisis de la incorporación de las nuevas tecnologías en toda la cadena, cuyos primeros resultados se presentarán previsiblemente antes de que finalice este año.

El último informe DESI sobre la economía y la sociedad digital de la Comisión Europea señala que España mejoró en 2021 sus parámetros de digitalización por encima de la media europea y ha escalado dos puestos entre los 27 Estados miembros, hasta situarse en séptima posición. España destaca en conectividad y servicios públicos digitales, pero puede mejorar en capital humano e integración digital de las empresas.

El ministro ha enfatizado que las pymes aún tienen mucho margen para impulsar su competitividad a través de la utilización de datos, la inteligencia artificial y el comercio electrónico. Y ha señalado especialmente el potencial de mejora en el sector agroalimentario, caracterizado por la atomización, la dispersión territorial, el envejecimiento de la población y la necesidad de adquirir competencias digitales.

En esa línea, el ministro ha destacado el valor de la celebración de foros como Datagri, que es el más importante sobre transformación digital que se celebra en España. Ha felicitado a sus organizadores, entre los que hay actores del conocimiento, la producción y la empresa, que han culminado este año su proceso de constitución en asociación, y ha resaltado la importancia de contar con iniciativas de la sociedad civil organizada.

Tras su participación en el foro Datagri, el ministro Planas ha visitado las instalaciones de la Cooperativa Agrícola San Isidro (CASI), decana del cooperativismo agrario en Almería, dedicada al comercio al por mayor de frutas y hortalizas. En ella participan 1.715 socios, entre fijos y colaboradores, y registra una producción media de 217.000 toneladas.

En 2020, CASI contaba con una plantilla media de 832 personas y una plantilla global que puede alcanzar los 1.500 empleados en plena campaña. Ese mismo año, las ventas netas tuvieron un valor de 201,6 millones de euros, de los que 85 millones corresponden al negocio exterior.