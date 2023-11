La inteligencia artificial como eje de renovación en la comunicación de las administraciones públicas

En las Islas Canarias, cuna de avances tecnológicos y pioneras en la adaptación de nuevas herramientas, la inteligencia artificial (IA) está marcando el inicio de una era prometedora en la comunicación institucional. La incorporación de la IA en las estrategias de comunicación de las administraciones públicas no solo está transformando los procesos internos, sino que también está redefiniendo la forma en que estas se relacionan con la ciudadanía. A través de la personalización de servicios y la optimización de la accesibilidad, la IA promete una administración más cercana y adaptada a las necesidades individuales.

La IA está jugando un rol crucial en la mejora de los servicios de la administración pública, y su capacidad para gestionar y analizar grandes cantidades de datos está permitiendo una comunicación mucho más dirigida y efectiva.

La accesibilidad y la inclusión son dos pilares fundamentales en el desarrollo de la comunicación institucional, y aquí es donde la IA exhibe uno de sus mayores potenciales. La implementación de tecnologías que facilitan la traducción automática y el reconocimiento de voz está ayudando a superar las barreras lingüísticas y a proporcionar un acceso equitativo a la información para todos los ciudadanos, sin importar sus capacidades o su origen. Este enfoque inclusivo es de suma importancia en una sociedad diversa como la canaria, donde la igualdad de acceso a los servicios públicos es esencial.

Un avance significativo es el uso de la IA para asistir a los funcionarios públicos en la redacción y adaptación de textos. Herramientas como Chat GPT y Claude, entre otras, están permitiendo a los empleados gubernamentales generar documentos, informes y comunicados de manera más eficiente. Esta asistencia en tiempo real no solo ahorra tiempo valioso, sino que también asegura la consistencia y calidad de la información transmitida al público, permitiendo a los funcionarios centrarse en tareas de mayor valor estratégico.

Finalmente, aunque de manera menos destacada pero no por ello menos importante, los chatbots y asistentes virtuales basados en IA se están introduciendo gradualmente como un complemento en la comunicación institucional. Estas herramientas ofrecen respuestas automáticas a preguntas frecuentes, agilizando las consultas cotidianas y liberando recursos para tareas que requieren una atención más personalizada. Aunque su implementación en Canarias es todavía incipiente, representan un paso hacia una administración pública que, apoyándose en la tecnología, busca estar siempre disponible para sus ciudadanos.

Este entramado de aplicaciones de IA está forjando una administración pública que no solo está a la vanguardia de la tecnología, sino que también se muestra más humana y accesible. En Canarias, este cambio no es una promesa lejana, sino una realidad en marcha que está mejorando día a día la forma en que los ciudadanos interactúan con sus instituciones públicas. La IA, en este contexto, no es el destino sino el vehículo que nos está llevando hacia una era de comunicación más transparente, eficiente y, sobre todo, cercana al pueblo canario.