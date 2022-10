Il budget di R&S&I del Ministero della Scienza e dell'Innovazione raggiunge i 4 miliardi

Il budget del ministero ammonta a 3.991 milioni di euro e cresce di circa il 4% rispetto all'anno precedente e quasi raddoppia gli investimenti diretti in scienza e innovazione dal 2020, con un aumento del 98% in soli tre anni.

Il ministro della Scienza e dell'Innovazione, Diana Morant, ha presentato il progetto di legge sul bilancio generale dello Stato 2023 destinato al suo ministero, che aumenta per il terzo anno consecutivo e rappresenta il più grande bilancio di R&S&I nella storia del nostro paese.

Il bilancio del Ministero raggiunge i 3.991 milioni di euro e cresce di circa il 4% rispetto all'anno precedente e quasi raddoppia gli investimenti diretti in scienza e innovazione dal 2020, con un aumento del 98% in soli tre anni.

All'interno di questa voce complessiva, il bilancio nazionale, senza fondi UE, aumenta di quasi il 20% rispetto al 2022 e si attesta a 2.610 milioni di euro.

Il budget del Ministero della Scienza e dell'Innovazione è il terzo più alto in termini di risorse strutturali, dietro solo al Ministero della Difesa e al Ministero della Cultura e dello Sport.

Il ministro ha anche affermato che questo investimento colloca la Spagna sulla strada del rispetto della nuova legge su scienza, tecnologia e innovazione per raggiungere l'obiettivo dell'1,25% del finanziamento pubblico della R&S rispetto al PIL nel 2030 e 3% accanto agli investimenti privati.

L'offerta pubblica di lavoro più importante degli ultimi 15 anni per il settore della ricerca

Il ministro ha affermato che questi bilanci sono destinati a migliorare le condizioni del personale di ricerca del sistema pubblico della scienza e dell'innovazione.

Per il terzo anno consecutivo, il personale di ricerca sarà considerato nel 2023 come personale prioritario per l'occupazione pubblica, anche nelle università pubbliche, con un tasso di sostituzione del 120%, Il che significa che su 10 pensionati, 12 nuovi membri entreranno a far parte della forza lavoro.

In particolare, grazie ai 1.983 nuovi posti di personale di ricerca e tecnico presso gli Organismi pubblici di ricerca (OPIS) che entreranno a far parte del l'UE nel 2023, oltre il 12% dei loro dipendenti sarà rinnovato e sarà possibile aumentare il numero di lavoratori.

Talento ricercatore e innovatore in Spagna

Oltre all'occupazione pubblica, il ministero della Scienza e dell'innovazione continuerà a rafforzare gli aiuti per l'assunzione di personale pre- e post-dottorato e a migliorare le loro condizioni. In totale, 498 milioni di euro saranno destinati a 3.850 nuovi contratti tra il 2022 e il 2023.

Da un lato, i contratti pre-ottani saranno offerti nell'ambito di un invito a presentare proposte separato, come avveniva finora, e dall'altro saranno integrati nell'invito a presentare progetti dell'Agenzia statale per la ricerca (PEI).

Morant ha annunciato che, oltre all'aumento degli stipendi di tutti i lavoratori del settore pubblico promosso dal governo spagnolo, i bandi del ministero della Scienza e dell'innovazione rivolti ai ricercatori predoctorali saranno accompagnati da un aumento degli stipendi.

Il Ministero aveva già aumentato il suo stipendio del 12% grazie all'approvazione nel 2019 dello Statuto del Personale di Ricerca in Formazione e, nella convocazione di quest'anno, aumenterà del 7,6% nel corso dei quattro anni del contratto.

Inoltre, nel 2023 sarà lanciato un nuovo invito per attirare e promuovere il ritorno di ricercatori e ricercatrici di alto livello in Spagna, con una dotazione di 40 milioni di euro, per promuovere la diffusione e la conformità del piano di attrazione e conservazione dei talenti scientifici e innovativi.

Morant ha anche sottolineato che i bilanci per il 2023 includono i miglioramenti promossi con l'approvazione della nuova legge sulla scienza, come le indennità per tutti i contratti pre-dottorato e post-dottorato, che in precedenza non esistevano, e il riconoscimento dei cinque anni e dei sei anni.

Nuovi progetti del ministero della Scienza e del l'innovazione

Il ministro ha spiegato che il bilancio nazionale del ministero della Scienza e dell'innovazione, senza fondi europei, promuoverà progetti strategici nel settore della R&S&I.

In questo senso, saranno rafforzati gli inviti del l'Agenzia statale per la ricerca (PEI) e del l'Istituto di sanità Carlos III (ISCIII), in quanto i costi indiretti aumenteranno dal 21% al 25%, senza però ridurre i costi diretti.

In questo modo, le istituzioni potranno far fronte a spese extra, quali le maggiori indennità per il contratto a tempo indeterminato della nuova legge sulla scienza.

Inoltre, il Ministero della Scienza e dell'Innovazione avvierà l'Agenzia Spaziale Spagnola nel 2023, che gestirà un bilancio di 500 milioni di euro per i programmi spaziali di diversi ministeri.

Questo bilancio comprende il contributo spagnolo all'Agenzia spaziale europea, che passerà da 250 milioni di euro a 300 milioni di euro. Seguendo il criterio del geo-ambiente dell'ESA, questo investimento si tradurrà in maggiori opportunità per il nostro settore, poiché le aziende spagnole riceveranno più incarichi dall'Agenzia e saranno in grado di farlo per altri mercati.

Inoltre, grazie alla nuova linea di bilancio, il Ministero della Scienza promuoverà con il Governo delle Canarie il nuovo Centro Nazionale di Vulcanologia e promuoverà la ricerca cooperativa nel campo della vulcanologia con un contributo iniziale dell'Esecutivo centrale di 5 milioni di euro.

Il ministro ha anche sottolineato il fermo impegno del governo spagnolo nella lotta contro gli incendi nel nostro paese. In questo senso, il Ministero della Scienza e dell'Innovazione investirà 15 milioni di euro attraverso l'acquisto pubblico innovativo per soluzioni tecnologiche nella prevenzione e spegnimento degli incendi, un fenomeno sempre più presente nel nostro paese e aggravato dal cambiamento climatico.

Rafforzamento dei progetti strategici

Morant ha inoltre precisato che grazie ai nuovi bilanci sarà rafforzato il Progetto Strategico per la Ripresa e Trasformazione Economica (PERTE) per la Salute d'Avanguardia, che promuoverà la creazione di un sistema sanitario ad alte prestazioni basato sulla medicina di precisione e sulle terapie avanzate attraverso la collaborazione pubblico-privata.

Il ministero della Scienza e dell'innovazione stanzierà ulteriori 333 milioni di euro di investimenti pubblici per questo PERTE, che inizialmente aveva un investimento pubblico di 982 milioni di euro e un investimento privato stimato a 487 milioni di euro. Il ministero della Sanità fornirà inoltre ulteriori 300 milioni di euro a questo PERTE.

La maggior parte di questi fondi, non inizialmente previsti, sarà destinata al settore industriale e 95 milioni di euro saranno inoltre destinati all'invito a presentare proposte per l'azione strategica in materia di salute e circa 32 milioni di euro saranno destinati a un piano complementare di R&S&I dedicato alla sanità di punta, in collaborazione con le comunità autonome.

Anche il contributo pubblico del PERTE Aerospace, che inizialmente aveva un investimento pubblico di circa 2.193 milioni di euro e un investimento privato stimato a circa 2.340 milioni di euro, sarà aumentato di 180 milioni di euro.

Questi investimenti supplementari mirano a mobilitare investimenti privati con prestiti a condizioni migliori di quelle del mercato. Inoltre, questo PERTE include l'aumento del contributo spagnolo all'ESA.

Inoltre, entro il 2023, il ministero della Scienza e dell'innovazione contribuirà con 100 milioni al PERTE Chip con l'obiettivo di rafforzare la ricerca sui semiconduttori, uno dei settori più strategici per l'Unione europea.

Inoltre, il Ministero della Scienza e del l'Innovazione continuerà a guidare il gruppo di R & S & I di altri sei PERTES del Veicolo Elettrico, quello delle Energie Rinnovabili, quello Agroalimentare, quello della Nuova Economia della Lingua, quello del l'Industria Navale e quello del l'Economia delle Cure.

Trasferimento di conoscenze

Il ministro ha anche sottolineato il suo impegno per il trasferimento delle conoscenze e ha annunciato che sarà lanciato un nuovo invito a trasferire missioni per consorzi in cui il mondo accademico e imprenditoriale collaboreranno alla risoluzione delle sfide per chiudere il Il circolo virtuoso tra ricerca e sviluppo di soluzioni innovative.

L'invito TRASMISSIONI sarà dotato di 150 milioni di euro e sarà lanciato congiuntamente dal Centro per lo sviluppo tecnologico e l'innovazione (CSTI) e dal PEI o dall'ISCIII. Il programma affronterà sfide quali la salute e l'autonomia energetica.

Occupazione nel settore scientifico e innovativo

Infine, Morant ha ricordato che, nonostante le crisi, il governo ha creato posti di lavoro grazie al progetto politico e al sostegno dei fondi europei del piano per la ripresa, la trasformazione e la resilienza.

La Spagna conta attualmente oltre 20 milioni di iscritti alla previdenza sociale. Tra i settori in più rapida crescita vi sono l'informatica e le telecomunicazioni e le attività professionali scientifiche e tecniche.

Il ministro ha assicurato che, dei 700.000 nuovi posti di lavoro, 200.000 sono legati alla RSI e ai settori del futuro. “Siamo un paese migliore per la scienza grazie all'impegno di questo governo per la R&S+I”, ha assicurato.

Traduzione di Francesca Usai