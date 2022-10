Innovazione con 5G e realtà virtuale nel settore sanitario

Questo progetto fa parte della proposta guidata da Red.es attraverso Telefónica 5G Madrid per guidare i piloti dell'innovazione 5G in Spagna. L'iniziativa, promossa attraverso Red.es e cofinanziata dal FESR, è stata sviluppata in collaborazione con l'ospedale universitario di La Princesa de Madrid, Telefónica e la Frontera VR.

La tecnologia 5G, che offre connettività in tempo reale e bassa latenza, ha facilitato lo sviluppo di un'esperienza immersiva volta a consentire ai pazienti in terapia riabilitativa di eseguire in gruppo gli esercizi predefiniti dal programma di ritiro dallo sforzo per i pazienti affetti da sclerosi multipla, Al Princess University Hospital.

Il paziente dispone di occhiali di realtà virtuale che, grazie alla connettività 5G, gli consentono di eseguire la riabilitazione insieme ad altri pazienti ed eseguire esercizi collaborativi.

I pazienti con sclerosi multipla, dopo aver completato il programma di riabilitazione convenzionale presso il centro ospedaliero, potranno indossare degli occhiali di realtà virtuale che grazie alla connettività 5G permette loro di accedere a diverse stanze virtuali dove eseguire gli esercizi insieme ad altri pazienti interagendo tra loro e con il supporto del team di fisioterapisti collegati in remoto a La Commissione ha deciso di istituire un gruppo di esperti incaricati di condurre e sostenere i pazienti durante la riabilitazione.

Si prevede di realizzare nei prossimi mesi una serie di sessioni con un gruppo di pazienti, coordinate dall'equipe medica dell'Ospedale la Princesa, Il suo obiettivo sarà quello di valutare questo modo innovativo di fare terapia riabilitativa e aumentare l'aderenza al trattamento riabilitativo.

Progetto pilota 5G a Madrid

Il progetto pilota 5G Madrid del secondo bando, ha una durata prevista di 24 mesi e comprende 8 casi d'uso che hanno iniziato a essere sviluppati per ottenere i primi risultati dei casi d'uso a partire dal secondo trimestre del 2021. Il progetto si concentra su diversi settori come industria, turismo, salute, mobilità e servizi di rete sul 5G.

Sull'iniziativa di progetti pilota 5G

Red.es sviluppa inviti a presentare proposte per promuovere lo sviluppo di progetti ed esperienze pilota sulla tecnologia 5G, che rientrano nel piano nazionale 5G e nel piano nazionale per i territori intelligenti. Entrambi sono promossi dal ministero degli Affari economici e della trasformazione digitale e cofinanziati dal FESR.

Questi progetti consentono ai destinatari di sperimentare il 5G, esplorare nuove funzionalità, sviluppare casi d'uso e acquisire esperienza nella diffusione della rete e nell'uso dello spettro radio.

I progetti sono rivolti a operatori, fornitori di tecnologia e servizi, sviluppatori di applicazioni, università e centri di ricerca, nonché aziende coinvolte nella trasformazione digitale.

Traduzione di Francesca Usai