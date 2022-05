María Nereida Sánchez, IES El Calero: “animamos al alumnado a desarrollarse en el ámbito de emprendimiento e innovación canaria”

El IES El Calero es un centro de estudios público situado en el pequeño municipio de Telde, Las Palmas. Además de la educación secundaria, en el centro se pueden concertar estudios superiores en Actividades Comerciales y Gestión Administrativa (estudios de Grado Medio), y Administración y Finanzas y Marketing y Publicidad (estudios de Grado Superior). Ahora, María Nereida Sánchez concede parte de su tiempo para participar en una serie de entrevistas para Impulsa Startups.

¿Qué labor haces en el centro?

Nosotros participamos en el proyecto “Enlaza” desde hace bastante tiempo, desde el ámbito de emprendimiento e innovación. Somos un instituto muy pequeño, solo tenemos dos familias profesionales y en cada una de ellas tenemos un grupo, pero estamos concienciados con que el emprendimiento es un elemento más a tener en cuenta para que el alumnado pueda tener una salida profesional y más hoy en día.

Intentamos animar en el alumnado, a través de “Enlaza” que ya no se llama así, a través de esos recursos que nos ofrece la Consejería desarrollamos diferentes acciones de sensibilización y de ayuda al alumnado y las que se nos puedan ocurrir, pero claro, no tienen dotación económica, al final dependemos muchísimo de la buena voluntad de las personas con las que contactamos. A veces no puede ser porque entendemos que una charla profesional, que es lo que pretendemos para dar no solo conocimientos abstractos sino más concretos que puedan ayudar, o utilizar incluso herramientas que puedan verdaderamente apoyar al alumnado que esté interesado pues necesitan de dotación presupuestaria.

¿Cómo surgió la creación del aula de emprendimiento?

Nos enteramos de que existían las aulas de emprendimiento a través de otros compañeros y nos planteamos, ¿por qué no podemos a pesar de ser un instituto pequeño? Es verdad que nuestros proyectos en el ratio de alumnado que pueda estar sensibilizado o interesado en desarrollar un proyecto iba a ser pequeño, pero vamos a intentarlo. Nos la han concedido y a partir de ahora empezamos un nuevo camino porque ahora tenemos dotación presupuestaria.

¿Cuándo os aceptaron el aula de emprendimiento y cómo va el proceso?

Nos la aceptaron el febrero de hecho todavía no hemos tenido ni la primera reunión ni tenemos la asignación, pero ya tenemos varias cositas con las que poder trabajar porque hasta ahora, por ejemplo, trabajamos con programas informáticos que eran en su versión gratuita y ya vamos a poder trabajar con programas en su versión profesional. Eso va a ser nuestra primera intervención, por otro lado, no tenemos ni siquiera aula física de emprendimiento. Aunque es verdad que el concepto sea aula de emprendimiento la dotación no nos permite utilizar esos recursos para hacer el aula física, pero evidentemente sin aula física no podemos tener ni siquiera un espacio, crear la motivación y la sensación de emprendimiento. Entonces, a partir de este año vamos a trabajar para que se cree ese espacio y allí podamos desarrollar todo lo que generemos del aula de emprendimiento. Primero son programas, después charlas profesionales que ya más o menos tenemos contactadas y trabajos.

¿Veis la posibilidad de creación de startup por parte de los alumnos en un futuro?

Nosotros tenemos la familia de comercio y de administración, ¿qué se puede dar? Es posible, pero entiendo que como startup no es la manera natural. Sí que podríamos, a lo mejor trabajar entre 2 centros o 3 de manera cooperativa, se podrían unir varios proyectos, pero para eso nos queda mucho por andar, somos todavía muy jóvenes para aventurarnos en eso. No estamos preparados todavía para ese camino. También es verdad que, si algún alumno nos plantea una propuesta en ese sentido, podríamos buscar canales como Impulsa Ventures, que trabaja con otros centros.

¿Crees que es importante la creación de este tipo de aulas en los centros educativos?

Esta oportunidad no la podemos perder y además es como una cuestión de honestidad. Sabemos que existen, le tenemos que dar esos recursos a los alumnos, es que en realidad es un regalo supone un trabajo bastante arduo, pero es que sabiendo que tenemos esta oportunidad no la podemos perder. El alumnado es consciente porque se lo comentamos de forma constante que una salida profesional es el trabajo por cuenta ajena, pero que la realidad de hoy en día nos lleva a trabajar también por cuenta propia. Entonces, necesitamos por lo menos quitarle las primeras piedras de ese camino y facilitárselo.

¿Cómo lo impartiréis según el número de alumnos?

Nosotros en realidad tenemos, por ejemplo, en segundo tenemos un grupo de alumnado de 20 alumnos y tenemos dos segundos, con lo cual tenemos 40 alumnos. Nosotros vamos a desarrollar el proyecto desde el concepto de darle todos los conocimientos, ¿qué es lo que va a salir? La realidad es que no tengo ningún objetivo concreto. Es el primer año, vamos a ver lo que ocurre y a partir de ahí vamos a ver si esto tiene camino porque también hay que ser realistas y a lo mejor al alumnado no le interesa nada.

Es verdad que ahora está muy en la actualidad, entonces puede ser que tenga éxito y más adelante saldrán más cosas…

Es lo que yo me refiero porque, por ejemplo, la intención del propio alumnado es trabajar por cuenta ajena pero cuando salgan a la vida profesional y vean lo difícil que es y que además tú tienes una idea que puedes intentar desarrollarla y que nosotros estamos aquí para ayudarte fuera de esos dos años que estás en el instituto, es decir, para todos los egresados, a lo mejor es ahí donde yo creo que vamos a tener más éxito, no en el momento en el que está el alumnado del centro sino cuando sale y observa la realidad del mercado. Puede que vuelvan otra vez y ahí estaré esperándolos.

Algo para finalizar…

La verdad que me encanta que estemos todos interesados en colaborar, ustedes en prestarnos la ayuda, nosotros en saber que existen porque es importante ya que muchas veces nos vemos en un camino en el que miramos para todos lados y a dónde voy porque no sé qué empresas desarrollan este tipo de cosas. Pues todas estas vías de comunicación son interesantes porque si existe la posibilidad de que algún alumno pueda necesitar de sus servicios ya sabemos que están ahí y que podemos colaborar.