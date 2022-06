Priscila de León, Igualdad en Cabildo de Tenerife: “Las startups son una estrategia contra el empleo precario”

Priscila de León, consejera delegada de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género del Cabildo de Tenerife, describe su papel como una distribuidora de ideas. “Yo, a veces, cuando me dicen, ¿y tú que haces en el Cabido?, les digo: soy receptora de buenas ideas. Es verdad que muchas cosas que vienen a mí no puedo hacerlas, porque no son de mi competencia, pero es verdad que todo lo que tenga que ver con mujeres, después me veo en los pasillos y en el consejo de gobierno repartiendo proyectos, esto es para ti, esto es para ti”.

Este es el caso cuando atiende a nuestro canal, Impulsa Startups, en una materia que, a priori, no parecería de su ámbito de actuación. Tras un recorrido sobre iniciativas estatales como la visión España, Nación Emprendedora, donde se habla de romper la brecha de género en el ámbito de las startups, la conversación se orienta hacia nuevas perspectivas.

En ese sentido, Priscila de León destaca la labor de visibilizarían de la mujer en el campo de la ciencia. “Una de las fechas que celebramos y hacemos varios actos y de manera coordinada entre modernización y nosotros, es el Día de la Niña y la Ciencia. Lo que se hace es contactar con varios colegios e institutos de las islas, vamos al Parque Científico y Tecnológico y se desarrollan actividades en el ITER en Granadilla”.

También se ha llevado esta campaña por los centros educativos para que vean que existen esos referentes, preguntan ¿porque no estudian ciencias? o si quieren estudiar ciencias o ¿quieren estudiar letras? y entonces claro, si conocían mujeres que estudiaban en la ciencia o no, y claro en esos encuentros con los jóvenes también le vas poniendo referentes.

“Vamos a los institutos y preguntamos ”¿Ustedes vieron la explosión del volcán? ¿vieron a los vulcanólogos? ¿vieron a alguna vulcanóloga?“ La respuesta es no, pese a que tenemos siete mujeres en el ITER. Ahí es donde tenemos que jugar también un papel de mayor visibilidad de la mujer en cualquier ámbito, pero sobre todo en los medios de comunicación. Hemos hecho varias campañas de sensibilización sobre todo en niñas y en jóvenes para fomentar la visibilidad del papel de la mujer, o sea, poner a las niñas referentes femeninos en que fijarse a la hora de elegir las carreras que realmente van a hacer”.

Es un objetivo del gobierno español fomentar en las mujeres las vocaciones en carreras STEAM (Ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas por sus siglas en inglés) desde la educación primaria y secundaria hasta la universidad. Para ello desde el Ejecutivo se han anunciado actuaciones que aumenten el interés de las jóvenes en estas titulaciones, diversifiquen los referentes de éxito y ofrezcan formación específica al profesorado.

Para Priscila de León, “sí que es verdad que es una asignatura en la que tenemos que seguir trabajando, de manera coordinada desde las Administraciones, porque sí que es necesario, estamos hablando que en vez de avanzar en ese tipo de actuaciones, hemos ido retrocediendo, antiguamente las carreras científicas y tecnológicas estaban más igualitarias, había el mismo número de mujeres que de hombres, pero sí es verdad que ahora, se nota que el número es menor”.

“Yo creo que es importante darle la opción a las mujeres, que las mujeres conozcan, darle a reconocer, también es verdad que, uno de los problemas que detectamos aquí en la isla de Tenerife, dentro del marco estratégico Tenerife Violeta, el marco que rige, todas las políticas de Igualdad, es la brecha digital, entonces, sí que es verdad que estamos en conjunto con todas las entidades de la red, intentando darle solución a ese problema y haciendo acciones para acabar con la brecha digital”, asegura la consejera de Igualdad del Cabildo tinerfeño.

La perspectiva de las startups son necesarias en nuestra área porque trabajamos el empleo, y sobre todo en empleo de mujeres que suele ser empleo precario en muchas ocasiones, creo que la visión de las startups -con un empleo de mayor calidad- aporta una solución al problema“.

Sobre el papel de las mujeres senior, apoyando iniciativas de mujeres jóvenes que emprenden, “creo que es muy importante, y es que, dentro de las líneas que ahora mismo estamos trabajando, está el programa de mujeres mayores. El Cabildo está elaborando una estrategia que se llama Conecta Mayores y es, que cada área trabaja los mayores igual que trabaja la igualdad, de forma transversal, y cada área trabaja la suya, que es la población mayor desde su perspectiva”.

“Creo que sería muy interesante la captación de todo ese talento para saberlo aprovechar, crear un encuentro de talentos senior, porque tenemos una población mayor que afortunadamente está bien, físicamente está bien y que tiene un gran valor, que es la experiencia que han adquirido por gente formada, que ha trabajado y que tiene esa capacidad y ese tiempo, porque además, nos damos cuenta que nuestra población mayor se siente sola, se siente aislada y es una manera de conectar con esos jóvenes que no tienen esa experiencia profesional o empresarial”.