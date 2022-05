Ramiro Iglesias, CEO & Investment Director de Media Digital Ventures: “En el emprendimiento se valora la constancia y la persistencia.”

Ramiro Iglesias Concepción es el CEO & Investment Director de Media Digital Ventures, el primer fondo español de inversión en startups en formato media for equity, y que cuenta con activos publicitarios de algunos de los principales grupos de comunicación españoles. Ahora ha decido conceder una entrevista a Impulsa Startups para hablar sobre su experiencia como emprendedor y aconsejar a las nuevas generaciones.

P: He visto que ha trabajado durante 9 años en Nueva York, desde su experiencia, qué diferencia ve entre las startups de EEUU y las de España?

R: Estados Unidos es un mercado más maduro, más desarrollado, con una audiencia mucho más grande. El hecho de poder ser un first mover en el mercado americano te da ciertas garantías porque es más grande comparado con el de España. Sin embargo, en una compañía española, a pesar de tener mucho éxito en España, siempre hay un handicap muy importante en su internacionalización y su capacidad de penetrar en otros mercados. Se suele dar por hecho que independientemente de que sea un first mover, va a tener las necesidades de crecer en otros países.

En Estados Unidos suele haber más innovación porque tradicionalmente se ha incentivado más el emprendimiento, tanto en las escuelas de negocio como en las universidades. Sin embargo, todo esto está cambiando y en España poco a poco, en los últimos 5 años, se ha acelerado mucho el proceso y nos vamos acercando más a un país como el de Estados Unidos.

P: ¿Qué cree que es lo más complicado a la hora de lanzar una startup?

R: Creo que una vez que tienes una buena idea, o producto, el gran reto es encontrar un buen equipo. Nosotros a la hora de realizar startups tenemos compañías con muchísimo potencial, pero que en el equipo a veces no hay sintonía o no surgen sinergias. Es muy importante contar con un equipo que se complemente. Si has conseguido un buen equipo, lo siguiente es acceder a financiación, que cada vez es más fácil con ayudas públicas. Los primeros dos o tres años de vida en los que tienes que validar el producto son muy difíciles, pero es en el proceso posterior donde se encuentran los mayores retos, como el de poder incorporar a tu producto original nuevas habilidades o servicios.

P: ¿Piensa que es beneficioso el papel de las incubadoras como Impulsa Ventures en las startups?

R: Si, es tremendamente beneficioso porque en muchos casos hay emprendedores con muchísimo talento pero muy focalizado a una tarea en específico, ya sea en tecnología o temas financieros. Una generadora que ayuda a tener recursos desde el principio para poder rodearte de talento, de gente que te de las garantías a corto y medio plazo de que se van a cumplir los diferentes objetivos que se han marcado es muy importante.

P: ¿Cómo cree que puedes ayudar a nuevas startups?

R: Personalmente he vivido toda la cadena de valor que sufre una startup, desde pensar una idea y lanzarla, donde es importante conocer cómo presentarla, con que compañía quieres estar... Luego hay una siguiente fase que es la de lanzamiento al mercado, que tienes que ser capaz de tener conocimiento y flexibilidad a la hora de interpretar el mercado y poder adaptarte rápidamente. Las siguientes fases en las que ya tienes el producto o servicio hay que invertir mucho en comunicación y marketing, y toda la estrategia desde un punto de vista financiero que es donde está mi área.

P: ¿Qué 3 cualidades crees que tiene que tener una persona para tener éxito en el mundo del emprendimiento?

R: Hay que ser una persona muy tenaz y persistente, hay que saber comunicar muy bien y hay que ser inteligente, estar espabilado y que conozca el mercado.

P: ¿Algún consejo para aquellas personas que quieran emprender y no estén seguros? ¿Y para qué una startup vaya bien?

R: Tienes que conocer bien las historias de emprendimiento de éxito y también las de fracaso. Si ha habido algún equipo que ha intentado lanzar algún modelo similar y si ha tenido éxito o no. Hay que conocer bien tu mercado y el ecosistema emprendedor en España para anticiparse a posibles trabas que puedas encontrarte.