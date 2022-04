René de Jong, inversor, sobre su visión de startups en fases iniciales, sus criterios para invertir y Canarias

René de Jong comenzó en el mundo de las startups como serial entrepreneur hasta 2005, y hoy en día es uno de los más importantes Business Angels de nuestro país. Entre sus innumerables inversiones destacan: Saleslayer, Ehumanlife o Footters

Pregunta: ¿Qué es lo que más destacaría de su perfil?

Respuesta: Yo fui emprendedor primero. Monte dos empresas desde cero, lo que significa que yo mismo he vivido la lucha y el proceso creativo y por ello entiendo mejor la posición del emprendedor.

P: ¿Ha tenido experiencia en el ámbito de la incubación universitaria?

R: Sólo con Leinn de la Universidad Mondragón. Tienen una formación de emprendimiento y la gente que sale de ahí tiene muy buena orientación hacia la acción.

P: A alguien que acaba de salir de la universidad, ¿qué consejo le daría antes de montar una startup?

R: Primero, hacer un plan. Busca en Google: “cómo hacer un plan de negocios” y de los primeros diez resultados habrá algo que te pueda servir, ¿no?

P: ¿Cree que es un error emprender solo por necesidad?

R: Puede ser un grave error porque, si no lo vives con pasión, es muy difícil dar todo lo que se necesita. Emprender es algo de 24 horas, siete días. Es algo que va en la sangre y tienes que dar todo lo que tengas para hacerlo funcionar.

P: Antes de invertir en una startup, ¿hace alguna validación previa?

R: Sí, busco cosas muy específicas. Busco que sea disruptivo, también quiero que la gente conozca muy bien el campo de la competencia y vean sus fuerzas y debilidades. Tiene que ser escalable y tener el potencial para internacionalizarse. El 80% de las startups se van a pique en los primeros cuatro años. Como inversor, en el momento que entro, tengo que tener claro que pueda multiplicar por diez mi inversión.

P: ¿Cree que la formación profesional es un espacio propicio para la creación de startups?

R: Yo soy mentor en Sek Lab, una incubadora de empresas de educación. Cada año hay más empresas en educación, muchas de ellas en el Top MBA. En mi opinión, la forma de educar no ha cambiado demasiado en los últimos años y ahora ha llegado la hora de introducir cambios.

P: ¿Qué opina de los equipos mixtos internacionales de emprendedores?

R: Todo lo que sea introducir diversidad es bueno. Cuantos más puntos de vista pueda haber, más calidad van a tener las conclusiones.

P: ¿Tiene alguna experiencia con startups en América Latina?

R: Yo solo invierto en startups en España, por la idea romántica de poder quedar con otros emprendedores y hablar de la empresa, y eso no sería posible con equipos en Argentina o Australia.

P: ¿Ha tenido alguna experiencia con startups en Canarias? ¿Qué potencial observas en las islas?

R: He participado en INtech Tenerife, fui para estar en el jurado y ver cómo podía contribuir. Nos han explicado el régimen fiscal beneficioso que hay en las Islas Canarias para empresas que se establecen allí con un mínimo de X trabajadores y una inversión mínima. Eso, obviamente, es muy interesante. Además, Canarias, con temperaturas de 24/27º todo el año, tiene un posible papel de trabajar en remoto para la gente que viene de países con mucho frío y que estarán encantados de trabajar allí.

P: ¿Cree que hay una tendencia a invertir en startups en fases cada vez más iniciales?

R: Yo solo invierto en pase pre-seed y seed. Cada vez hay más fondos más grandes, más dinero en el mercado. Cómo consecuencia, quienes antes podían decir “no voy a invertir si no hay cinco millones de facturación”, ahora están bajando a fases anteriores. Hay mucha competencia ahora mismo para poder invertir en startups.

P: ¿Qué cree que debería haber conseguido una startup antes de empezar a buscar inversión en una fase de ideación o pre-seed?

R: Hablar con tus posibles clientes y ver que les parece tu producto. Porque si no hablas con ellos, puede que te estes preparando dos años y luego nadie quiera lo que tienes. El 35% de las startups van a pique porque ofrecen algo que nadie quiere. Me parece triste, ¿no?

P: ¿Qué experiencias o perspectiva tiene sobre la tokenización de las startups como vía de financiación?

R: No tengo el interés de profundizar en cryptos y en tokens, no es un mundo que me atraiga mucho.

P: ¿Qué consejo le daría a una persona que quiera empezar a invertir en startups en fases muy iniciales?

R: Invierte solo el dinero que puedas permitirte perder. Luego, el importe que sea, divídelo por diez. Es mejor invertir uno en diez startups diferentes que diez en una.