Soledad Hernández, CIFP Cruz de la Piedra: “Canarias puede ser la cuna del emprendimiento y las startaps si se enfocan bien los centros FP”

Soledad Hernández es la gestora de emprendimiento en el CIFP Cruz de la Piedra, en Las Palmas de Gran Canaria. Es un centro público dependiente de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de Canarias. Ahora, han cedido parte de su tiempo para una entrevista con el canal Impulsa Startups.

¿Qué objetivos se quieren lograr con el aula de emprendimiento en el centro?

Bueno, con el aula de emprendimiento los objetivos vienen ya dictados por la Dirección General de FP de Canarias y también por Europa y el MEC. Pero nuestro fin principal, sería promover el autoempleo entre los jóvenes.

¿Cuál es la media de alumnos por clase?

En realidad, con el COVID, tenemos media de clase los que nos quepan. Es decir, según la norma si tenían que estar separados dos metros, medimos un metro de mesa a mesa y hemos llegado a tener en un aula supergrande que tenemos hasta 35 niños y niñas. ¿Entonces en el futuro tendremos más? Cuando se quiten las restricciones, seguro que sí.

Entonces pueden tener más en un futuro

Sí, cuando nos juntemos todos cabrán 50.

¿Cuál cree que es el objetivo que tienen los alumnos antes de entrar al aula?

Antes de entrar al aula alguno ya quiere emprender, pero la mayoría en verdad no. Vienen a las charlas un poco obligados o porque toda la clase va y ellos tienen que ir, pero emprender quieren tres o cuatro de cada grupo, o dos o tres. Mucho extranjero sí quiere emprender. Es diferente cómo lo miramos nosotros y cómo vienen los niños que son inmigrantes.

¿Qué enseñanza se imparte en su centro y cómo se encamina hacia el emprendimiento?

Nosotros tenemos administración, comercio, también la rama de automoción, estética y belleza. En todo estos ciclos, los alumnos tienen asignaturas que en formación profesional se llaman módulos. Y lo que tienen son módulos específicos para emprender, que se llama proyecto. En todos los ciclos existe ese módulo o en casi todos.

¿Qué actuaciones han realizado anteriormente en el aula de emprendimiento?

Este año con el COVID todo estuvo restringido. Hicimos charlas y talleres con el dinero del aula de emprendimiento, que nos vino al dedillo. Hicimos charlas y talleres, pero de grupos restringidos porque ahí sí que no podíamos poner a cuatro grupos en el mismo salón de actos ni nada, sino que las charlas se hacían en las clases. Por supuesto, el dinero era limitado y no nos dio para todo lo que queríamos. Se hicieron una serie de cosas como ayudar a los profesores de formación y orientación laboral y unas charlas y talleres que trajimos de fuera. No se permiten visitas, no podemos hacer más cosas.

¿No se están abriendo ya esas medidas? ¿O tenéis pensado en el futuro seguir?

Sí, sí. La semana pasada fue el concurso de emprendimiento. Hicimos un concurso de emprendimiento de varios proyectos. Se presentaron cuatro. En el futuro nos presentaremos al concurso externo que hace la consejería de educación y ya estamos empezando también a salir, pero la salida va a ser poquito a poco y más bien vamos a empezar este mes de abril. A lo mejor un coworking, un coliving, algo vamos a visitar.

¿Ve en el aula la posibilidad de crear startups entre los alumnos?

En lo que yo controlo y en las ramas o familias profesionales que hay en el centro, no lo veo yo como startup. Son más bien empresas de toda la vida y bastante clásicas. Así lo veo yo.

¿Cree que la nueva ley de startups del gobierno apuesta por el fomento?

A ver, todo lo que fomenta el autoempleo, y sobre todo entre los jóvenes, yo creo que es estupendo. Pero poquito a poco porque hay que calar en el alumnado y moverlos a que no vas a tener un empleo o tienen que fomentar el autoempleo interno y externo.

¿Cómo guiaría a los alumnos en el proceso de creación de algún proyecto?

Te decía antes que existe un módulo que se llama “proyectos”, pero también desde el departamento de formación y orientación laboral todos tienen un módulo que se llama EMR, que es como empresa en el aula. Conocen qué es una empresa, qué es el autoempleo y luego ya, en el módulo de proyectos, crean una pequeña empresa. Mejor o peor cada uno pero es obligatorio trabajar en grupo en un proyecto.

¿Cree que sin esta formación habría sido posible que realizaran estos proyectos?

A lo mejor lo hubiesen hecho desde el módulo que tienen preparado para eso. Pero siempre todo lo que sea dinero para fomentar más cosas y para traer charlas novedosas, yo creo que es importante.

¿Y hay algún proyecto que te haya sorprendido?

A mí me encantó un proyecto muy fácil de hacer. Era para limpiar nichos en los cementerios. Para esos a los que nadie puede llegar. ¿Pero qué pasó? Vino el coronavirus y creo que nadie lo llevó a cabo y era muy sencillo y muy bonito.

¿Y cómo lo hacían? ¿Cómo era más o menos?

Ellos cobraban a una serie de abonados que tenían y a lo mejor iban cada 15 días o una vez al mes, depende de lo que pagara la familia y limpiaban el nicho, le ponían flores. Ten en cuenta que en muchos cementerios hay que subir una escalera muy elevada y la familia no puede. Y la verdad es que era un servicio bonito, social… pero con el coronavirus le perdí la pista a los chicos, pero me gustó. Creo que se puede obtener beneficios de eso.

¿Crees que con la nueva FP dual se ayudará al emprendimiento y a la creación de startups?

Yo creo que con la nueva dual se puede lograr el intraemprendimiento, es decir, que los chicos promuevan su propio empleo dentro de las empresas a las que vayan a trabajar. Así lo veo yo, pero yo no he trabajado todavía en la dual.

¿Cree que hacen más falta este tipo de aulas o actividades para promover el emprendimiento o la creación de startups entre los alumnos?

Sí. Necesitamos más dinero, que es lo que siempre se pide, pero también necesitamos cosas novedosas, charlas novedosas, no siempre lo mismo, sino impulsar el emprendimiento, pero algo más moderno. Como lo que tú dices de las startups y cosas más modernas. No siempre es lo mismo como fomentar el mismo taller de estética o peluquería. No, algo moderno, diferente.

Parece que ahora con la creación de la ley se está moviendo un poco más. De hecho, Impulsa Ventures es una incubadora de startups que tiene también en FP y ayuntamientos, también trabaja conjuntamente. Es como que ayuda en la fase inicial de la startup.