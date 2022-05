Workshop de Emprendimiento Verde y lo que Impulsa Ventures aprendió al dinamizar startups GreenTech

El pasado viernes 13 de mayo el Vicerrectorado de Estudiantes, Alumni y Empleabilidad, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en colaboración con el BEST Las Palmas, organizó un Workshop de emprendimiento verde, con formación y dinamización que tuve el placer de impartir como responsable de la incubadora Impulsa Ventures.

“Creo que estamos frente un evento novedoso y dinámico, que no pretende desarrollar teorías ni charlas, sino que los estudiantes sean capaces de reconocer problemas relacionados en su ámbito y aplicarlos al mundo real” aseguraba Alba Ramírez, la presidenta de BEST Las Palmas (Board of European Students of Technology) antes del evento.

Y en efecto, ese era el enfoque. ¿Y qué me encontré?: una veintena alumnos, con proyectos muy potentes, entre los que destaco cuatro:

FlyWaist es un proyecto para la gestión cíclica de los desechos orgánicos. La idea es una gestión cíclica de los desechos orgánicos. Creando así un ecosistema cerrado donde los desechos orgánicos puedan ser utilizados como alimentación para un criadero de moscas las cuales serán alimento para los peces que producirán los desechos-nutrientes para el huerto.

Bagre es una empresa de software y robótica con misión de prevenir aumento de micro plástico en el mar. Su diseño está inspirado a base de dos proyectos: “SeaBin” y “WaterShark”. El primero es una trampa estacionaria del mar con capacidad de captar una tonelada de basura. El segundo es un dron acuático usado en puertos y ríos de Holanda. Al combinar lo mejor de dos proyectos surge prototipo Bagre.

Booking Huerto es un servicio de suscripción de huertas, en el que un usuario puede comprar sectores de parcelas para plantar lo que quiera (tomate, lechuga, cebolla…) a distintos precios, y siempre dependiendo del tiempo de cultivo y disponibilidad. Además, en este tipo de servicio, el propio usuario entregaría los residuos orgánicos generados en su hogar, o de donde los consiguiera, para abaratar costes. Por otro lado, se le permitiría tener información diaria sobre cómo va su cultivo y, una vez que se puedan recolectar, obtener los frutos producidos.

GreenChain tiene como principal objetivo crear un sistema para incentivar a los ciudadanos a reducir el uso de los coches particulares y premiar a aquellos que opten por alternativas más sostenibles y saludables como caminar, coger el transporte público, utilizar scooters eléctricos, etc., al relacionar el sector de las criptomonedas y el blockchain.

La idea que ganó la competición fue la de Bagre, pero las cuatro son de gran potencial. La personas inscritas venían con visiones de emprendimiento local, pensando en recibir ayudas institucionales o de grandes empresas de Canarias. Pero Impulsa Ventures incuba startups. Por ello, la primera tarea del taller fue describir la diferencia entre un emprendimiento sin escalabilidad y una startup con modelo de negocio escalable y alcance global, y las enormes ventajas que tiene pensar con mentalidad y metodología startup.

“Me ha enseñado el mundo de las startups de una forma que no conocía”, decía un o una de las participantes en la encuesta, anónima, que mediante formulario de Google solicitamos para que nos ayuden a mejorar los talleres (y en el que las personas asistentes valoraron con 9,5 sobre 10 el taller que la incubadora impartió este viernes).

“Todos los conceptos nuevos que he aprendido que me han motivado para seguir formándome en aspectos de economía, administración de empresas y diseño”, destaca otra respuesta, que viene a recoger una realidad: la sed de conocimiento sobre las startups una vez que se realmente se descubre su existencia.

Con este, son ya tres talleres y casi 100 alumnos participantes, y en su mayor parte, las tres o cuatro horas de duración de los mismos se hacen cortos. En el apartado de “lo peor del taller” en la encuesta, que “se hace corto” es la principal “crítica”, lo que, con independencia de que resulte casi halagador al equipo de Impulsa Ventures, nos debe hacer reflexionar y animar (y a quienes nos acogen e invitan) a crear espacios más extensos, programas y actuaciones que no dejen con la miel en los labios a quienes acuden.

BEST está compuesto íntegramente por estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con un potente espíritu emprendedor que son capaces de compaginar sus estudios con la asociación. BEST Las Palmas lleva organizando cursos desde el año 2013.

Del equipo que organizó el taller, debo destacar a Javier Sosa Saavedra, ingeniero mecánico y estudiante de MsC Tecnologías y Procesos Industriales Avanzados, y responsable de Relaciones Corporativas y FoundRaising de BEST. Gracias Javier por estar todo el tiempo pendiente de tenerme conectado a la organización del evento.

Agradecimiento enorme a David Sánchez, vicerrector de Estudiantes, Alumni y Empleabilidad; Javier Santana, director de Alumni y Formación Transversal; y Lourdes Sarmiento, directora de Prácticas Externas y Empleabilidad, por dar cabida a Impulsa Ventures a la hora de extender la cultura startup en la ULPGC, en ese Edificio Nexo Campus de Tafira que es una auténtica joya como espacio para crear ideas y dinamizar grupos.