Si nos ceñimos al caso de los mutantes -X-Men, Patrulla-X, con y sin pronombre “la” al principio, Uncanny X-Men o Nuevos X-Men, según el momento en el que se publicaron las respectivas cabeceras- hay un acontecimiento que sigue eclipsando al resto de lo sucedido en las páginas de una de las colecciones más importantes del mercado gráfico contemporáneo, y de la llamada edad de plata del mundo del cómic.

Este acontecimiento es lo que ya se conoce como la Saga de Fénix oscura o Dark Phoenix, en su edición original americana, sexta entrega de una saga compuesta por ocho números (UXM# 129-137. FP: enero-septiembre 1980)

Uncanny X-Men# 136. Byrne/ Austin/ Sharen (1980) © 2019 Marvel Characters, Inc. All right reserved. All characters and the distinctive names and likenesses thereof, and all related indicia are trademarks of Marvel Characters, Inc.

La Saga de Fénixoscura representa, de una forma clara y directa, la forma de plantear una serie gráfica, según el manual de Chris Claremont. En ella hay tiempo para todo, bueno, regular y no tan bueno, sin perder el poso con la realidad, ni abandonar el mundo superheroico en el que se desarrolla. Esto mismo se podría decir de la adaptación cinematográfica de la saga, escrita y dirigida por Simon Kinberg, quien, es igualmente responsable de escribir el guion cinematográfico de X-Men: La decisión final junto con Zak Penn (Brett Ratner, 2006) y luego en solitario los de X-Men: Días del futuro pasado (Bryan Singer, 2014) y X-Men: Apocalipsis (Bryan Singer, 2016), además de ser uno de los productores de la película Logan (James Mangold, 2017)

Dicho esto, hay que decir que el productor, escritor y ahora director de la franquicia mutante se encuentra mucho más a gusto contando las primeras aventuras de los jóvenes mutantes que cuando éstos ya han superado muchos de sus traumas de juventud, vistos los resultados de las películas escritas por él y que tienen a la “nueva generación” de protagonistas.

En esta nueva aproximación al universo de esos seres aberrantes y nocivos -según la mentalidad de muchos de los personajes que aparecen en la cabecera, sobre todo cuando Chris Claremont ha estado al frente de ella- Simon Kinberg sabe cómo trasvasar buena parte de los elementos impresos en las hojas de los cómics y dotarlos de una nueva identidad, dentro de una pantalla y con un lenguaje que, sin ser de todo incompatible, sí que posee unas señas de identidad y desarrollo bien distinto.

Es cierto que lo que ni el director de Dark Phoenix puede evitar -de la misma manera que tampoco pueden hacerlo todos aquellos que se han puesto tras la cámara, para adaptar las aventuras de los mutantes de la Casa de las Ideas- es el agravio comparativo y el poder sustituir los sentimientos y la vivencias de quienes conocieron ésta y otras historias en un formato distinto al que se tiene delante cuando se sienta uno en la butaca de un cine. Sophie Turner (Jean Grey) posee esa mezcla de vulnerabilidad, osadía y fuerza que necesita un personaje como el que interpreta en la pantalla, pero no es la pelirroja estilizada dibujada por un John Byrne en uno de sus mejores momentos como artista gráfico.

Después, no están todos los que deberían estar, si se quiere ser fiel a los sucesos narrados en los números que componen la saga original, aunque alguno que otro sea realmente cargante. Los que aparecen en la película de Simon Kinberg responden a unas necesidades narrativas bien definidas, por lo menos, en la mayoría de los casos, más si se tiene en cuenta que Dark Phoenix tiene una protagonista absoluta. A buen seguro que, en la versión comercializada en formato doméstico, se verá una película que supere las dos horas de metraje, algo que no sucede con la versión estrenada en los cines. ¿Hacía falta más metraje? Posiblemente sí, por lo menos para darle más profundidad a todos los implicados, incluyendo la raza alienígena de los D'Bari, simbolizada, ésta, por el personaje de Vuk (Jessica Chastain). En este caso, los recién llegados estarán empeñados en dominar nuestro mundo, aunque en su versión gráfica, su destino esté unido al de Jean Grey por un suceso mucho más trágico.

Puede que todo esto último no sea sino los deseos de quien se ha leído esta saga media docena de veces y que además quiere que, quienes no están familiarizados con ella, sean capaces de entender la mecánica, las motivaciones y las razones por la cuales los X-Men siguen siendo una de las series que mejores ventas suelen tener, mes a mes, con o sin evento multitudinario.

Al final Dark Phoenix o X-Men: Fénix Oscura es una de esas películas dirigidas para quienes siempre nos hemos sentido como uno más de los alumnos de la escuela de Charles Xavier para jóvenes -lo de “talento” lo omito, por aquello de las malas interpretaciones-, aislados del mundo por tener unas querencias bien distintas al resto de las personas con las que hemos crecido y nos hemos desarrollado. Chris Claremont supo trasplantar los miedos, las inseguridades, los abusos y los agravios que una minoría de seres humanos debía soportar de una manada de descerebrados e insensatos mamarrachos, incapaces, no de sentir empatía, sino de mantener su boca cerrada.

Con el paso de los años, parece que ser frikkie está de moda e, incluso, se celebran días para conmemorarlo, de manera física o virtual. La realidad sigue contando una historia bien distinta y basta con que se estrene una película como ésta para que el pelotón de bien pensantes “escribidores cinematográficos” salte como un resorte para fustigar al posible espectador, con toda una batería de prejuicios insostenibles con el afán de cada persona por pasar su tiempo libre como le plazca.

Ya lo he dicho antes. Esta película no es, ni lo pretende, ser una copia de la mítica saga de Chris Claremont, John Byrne y Terry Austin, pero sí que respeta al original, añade detalles que la emparentan y respeta la épica y el dramatismo de aquello que se publicó casi cuatro décadas atrás. Sé que muchos ni sabrán, ni tan siquiera le darán una oportunidad, pero, estar, está todo lo que he dicho… Además de algunas cosas que, prefiero, descubran por ustedes mismos.

Ignoro lo que pasara ahora con la franquicia, una vez que se ha aprobado la fusión entre Disney y 21st Century Fox, pero la última secuencia de la película es el mejor broche final para una saga que ha durado dos décadas, a lo largo de diez películas, y que ya espera el estreno de The New Mutants (Josh Boone) para la primavera del año 2020, de nuevo, con la producción de Simon Kinberg junto a Karen Rosenfelt y Lauren Shuler Donner.

La película termina dando las gracias a Stan Lee, Jack Kirby, Dave Cockrum, Chris Claremont y John Byrne. La verdad, no se me ocurre mejor forma de terminar estas líneas que dándoles, a todos ellos, las gracias por ayudar a crear una cabecera como ésta, sobre todo para quienes siempre nos hemos sentido mutantes en un mundo lleno de aberraciones socialmente aceptadas.

