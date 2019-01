IRON SKY 2. THE COMING RACE

Sin embargo, puede que, en realidad, nos confundiéramos de libro y estuviéramos terminando de leer el siguiente diálogo impreso en una novela publicada en la República francesa en el año de nuestro señor de 1864:

¿Qué significa era palabra Seartaris -preguntéle-, y, qué tiene que ver todo eso con las calendas de julio?

Tras algunos momentos de reflexión, que fueron para mí un rayo de esperanza, respondióme en estos términos:

Lo que tú llamas obscuridad resulta para mí luz, pues me demuestra el ingenio desplegado por Saknussemm para precisar su descubrimiento. El Sneffels está formado por varios cráteres, y era preciso indicar cuál de ellos era el que conducía al centro de la tierra. Y, ¿qué hizo el sabio islandés? Advirtió que, en las proximidades de las calendas de julio, es decir. en los últimos días del mes de junio, uno de los picos de la montaña, el Scartaris, proyectaba su sombra hasta la abertura del cráter en cuestión, y consignó en el documento este hecho. (3)

Quizás, nuestros pensamientos y delirios existenciales de meros mortales nos estaban llevando lejos de la ficción y empujándonos de lleno a preguntarnos qué es lo que se esconde detrás del misterio de la vida sobre nuestro planeta, en el sentido más bíblico de la palabra, todo sea dicho.

O nuestro interés se centraba en saber qué les ocurrió a aquellas majestuosas criaturas que dominaron y caminaron sobre la faz del planeta para, un día, transformarse en las mascotas inanimadas y empequeñecidas de las nuevas generaciones.

Wolfgang Kortzfleisch (Udo Kier).

Y quizás, sólo quizás, nos estuviéramos preguntando qué fue lo que pasó con cierta base lunar, diseñada según la silueta de una clásica esvástica en sentido dextrógiro, la cual, hace solamente unos años -siete, para ser exactos- nos fue revelada por el reputado astrónomo y erudito finlandés Timo Vuorensola, mientras éste estudiaba la cara oculta de la luna.

Ese mismo investigador, erudito y creador no sólo certificó dicho descubrimiento con pruebas irrefutables, sino que, inmerso en su afán por sorprender a la comunidad científica a la que pertenece, se atrevió, cual profeta de la modernidad, a proclamar que, en unas décadas, aquella megalómana y demencial base lunar se convertiría en el último santuario para la raza humana.

Timo Vuorensola. Fotografía de Tiia Öhman.

Timo Vuorensola, al igual que sus colegas Jarmo Puskala, Michael Kalesniko y la siempre innovadora y adelantada Johanna Sinisalo fueron capaces de ver la incapacidad manifiesta del ser humano por encontrar puentes para lograr entenderse y que, al final, es la ley del más fuerte la que se impone sobre cualquier muestra de cordura.

Según esta teoría, cuando la actual inquilina de la Casa Blanca… ¿o era inquilino? Bueno, volviendo al tema que nos ocupa, cuando la actual inquilina de la Casa Blanca, seguidora, ésta, de la filosofía ¡Conmigo o en contra mía!, decida subirse al tren de la locura, aquella trasgresora e ignominiosa base se transformará en la pieza clave para evitar la desaparición de una raza, la nuestra, frente a quienes pretendían destruirla.

¿Y quienes serán, entonces, los responsables de salvaguardar lo que quede de nuestra civilización?

Si tuviera que elegir, nadie mejor que Renate Richter, la seria, pero cabal profesora que, en un día, y dentro de las paredes de un ajado cine de barrio, descubrió que toda su vida estaba sustentada sobre una enorme y desafortunada mentira. Y, ya puestos, si Renate contara con la ayuda de su compañero James Washington, seguro que las cosas irían aun mejor.

El problema es que nadie vive eternamente, ni siquiera los caballeros Jedi… Perdón, ésa es otra historia. Quería decir que los seres humanos tienen la mala costumbre de abandonar este mundo sin tan siquiera avisar y, por eso, es tan importante tener una descendencia a la que traspasar el legado, independientemente de que este legado sea una base lunar que, tras décadas de uso y cierto abandono, tampoco sirve para mucho más.

Obi (Lara Rossi).

Lo importante es que los hijos estén bien educados y Obi, hija de Renate y James -profetizada, como todo lo demás, por Timo Vuorensola- es la mejor heredera posible. La joven, inmune al desaliento y siempre pendiente de su madre, de los supervivientes y de quienes han transformado una fruta tecnológica en una suerte de culto hipnótico y narcotizante -que poco o nada aporta a la nueva sociedad profetizada por el erudito ya mencionado con anterioridad- desdoblará sus esfuerzos ante quienes pretenden devolver el lustre a cierto líder iluminado que sobrevivió en aquellas instalaciones tras la destrucción de una ideología que pretendía cumplir los mil años de existencia.

Como suele ser habitual, las desgracias no suelen venir de una en una, sino, más bien, en lote y como muestra, además de lo ya expuesto, hay que sumar la llegada de Sasha junto a los refugiados que transporta y su destartalada nave, exportada, ésta última, de los seriales cinematográficos del pasado siglo XX, aunque, aquellos fueron rodados con muy pocos medios y en blanco y negro.

Lo lógico es que, ante tanto desatino, Obi decidiera retirarse a la cara menos oculta de la luna, aquélla que pisara su progenitor décadas atrás, y que dejara que otros se hicieran cargo de todo aquel desaguisado. No obstante, la estricta formación germánica que aprendió de su madre siempre le ha supuesto un acicate a la joven para no decantarse por la solución más fácil y, ante la amenaza que se cierne sobre todo lo que se ha construido, Obi se lanza a la búsqueda de respuestas, tan esquivas e improbables como aquéllas que definieron las andanzas de cierto arqueólogo aventurero terrestre que pensaba que las reliquias debían estar en un museo.

Obi (Lara Rossi) y Sasha (Vladimir Burlakov).

Si juntan todo lo que vendrá después -además de algunas cosas que iremos conociendo a golpe de martillo, improvisación y coraje- la profecía de Timo Vuorensola se transformará en una suerte de relato cinematográfico que responde al nombre de Iron Sky: the coming race y que pretende recoger lo que podría suceder después de lo que se contó en el año 2012, fecha en la que se estrenó Iron Sky, a secas y sin ningún tipo de subtítulo ni aclaración.

Y puede que en eso se diferencien ambas propuestas; es decir, en el afán de la segunda por contar, mejor dicho, por amalgamar diferentes ideas, delirios, postulados estéticos e ideológicos, además de un ácido y nada disimulado cinismo contra nuestra sociedad actual y que luego el espectador no se pierda entre todas esas bifurcaciones. No negaré, y menos a estas alturas, que Iron Sky: the coming race está soportada por una estética, un desarrollo argumental y unas querencias que suelen ser del agrado de un determinado segmento de la población, segmento que no suele disfrutar con otro tipo de productos mucho más generalistas y mundanos, por decirlo de una forma… ¿educada?

No obstante, si la película en vez de durar 94 minutos se pudiera transformar en uno de los mencionados seriales cinematográficos a los que se hizo referencia unas líneas más atrás, todo tendrían un poco más de sentido -y, así, el espectador, lograría un momento de descanso, entre tanto devenir. En realidad, ya se sabe que las profecías, como los libros sagrados y las encuestas electorales tienen la mala costumbre de ser una fuente de conocimiento poco claras e imprecisas y Iron Sky: the coming race lleva esa frase al siguiente nivel, sometiendo al espectador a una catarata de conceptos que lo colocan en una vagoneta de una montaña rusa visual y sensorial de la que luego le costará apearse.

Por todo ello, y si han visto algunos de los avances presentado por el erudito finlandés en los últimos tiempos no se extrañen de ver, en la misma imagen, un T-Rex y un decrépito Führer tratando de gobernarlo, inmersos en un escenario que nada tiene que ver con ninguno de los dos personajes. Eso es lo bueno de las profecías, no serán nada exactas, más bien esquivas, pero ni hay que respetar la continuidad, ni la racionalidad, ni nada que se le parezca cuando se trata de contar una historia. Y el erudito y profético Timo Vuorensola sabe cómo sacarle partido a todo esto.

¿Y si les digo que en la cara oculta de Marte se esconde otra base espacial desconocida? ¿Qué me dirían?...

© Eduardo Serradilla Sanchis, Helsinki, 2019

© Iron Sky Universe, 2019

Notas:

