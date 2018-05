POPCULT DAY HELSINKI 2018

El enclave de Kulttuuritalo, en Alpila, que acaba de cumplir sesenta años, se convirtió por un día en la base de operaciones de multitud de aficionados que exhibían su talento o querían demostrar la pasión que sentían por uno u otro fenómeno de la cultura popular. De esta forma, se pudo ver a Sailor Moon (sin el gato Luna, una pena debo añadir), Pikachus que querían abrazos, alien trackers y soldados imperiales conversando y pasando un buen rato.

En cuanto al apartado de los aficionados que exhibían su talento, debo decir que, aunque había de sobra para escoger, hubo unos cuantos que, por su originalidad o por su buen hacer, destacaron por encima de otros.

Fue una sorpresa llegar hasta la mesa de Aino Korpinen, ilustradora freelance en su tiempo libre -cuando no trabaja para una editorial- y ver la tremenda calidad que tenían sus ilustraciones, sobre todo las imágenes en blanco y negro. Para más información: ainokorpinen.wix.com/portfolio

No solo de imágenes y diseño vive el friki, así que me acerqué hasta donde se encontraba Iida Reitti, quien me explicó que había participado en un reto mundial para realizar un cómic de veinticuatro páginas acerca de zombis. Tan descabellada idea es la base del cómic publicado por ella misma How to be a zombie, un manual de instrucciones de cómo se tiene que comportar uno cuando, por una razón u otra, decide emerger de su propia tumba. Siempre se aprenden cosas útiles…

Además de propagar información interesante a todo el que quiera leerla, Reitti es la autora del webcómic Fallacy que, desde marzo de 2014, lleva trayéndonos aventuras basadas en las mitologías escandinavas cada viernes, en lengua inglesa. Para más información: http://fallacy-harha.thecomicseries.com/comics/first

Aunque mucha gente piense que los frikis estamos satisfechos con entretenimiento -y es verdad- también es cierto que, como todos los demás bichos del mundo, necesitamos un lugar donde guarecernos del frío, la lluvia y demás elementos. Ese lugar, llámese cueva, guarida, nave espacial, castillo o mazmorra, según las particularidades de cada uno, necesita de ciertos utensilios que hacen la vida de uno más sencilla. Para ello, Savivompatti tiene la solución, con su gran variedad de cerámicas. Para más información: https://www.facebook.com/Savivompatti/

Y si ya uno se siente a gusto en el lugar escogido, ¿qué mejor manera de demostrarlo que decorando? Mirukuma Crochet nos ofrece la posibilidad de tener en “casa” a nuestro propio Cthulhu, dragón, Totoro y muchísimos más personajes, con la ventaja de que no hay que darles de comer, ni limpiar tras ellos. Con la vida ajetreada que se lleva hoy en día, un buen punto -se trata de croché, al fin y al cabo, por lo que nunca mejor dicho- a tener en cuenta. Para más información: https://www.facebook.com/mirukumacrochet

Si, por otro lado, lo que les va es algo más original, pero sin perder de vista la esencia de los personajes de toda la vida, apuesten por @miilosart. Personalmente, por poner un ejemplo, a mí los Dalek nunca me han hecho mucha gracia, pero bajo la óptica de @miilosart se transforman en personajes mucho más interesantes y, todo hay que decirlo, divertidos. Y es que no todos los días se ve a un Dalek diciendo “I am sexy!” Para más información: https://twitter.com/miilosart

Hasta aquí, la parte del evento dedicada a aficionados con mucho talento que, como en todos festivales hay muchos, y muy variados. Ahora vamos a pararnos en la otra faceta de un evento de estas características, que no es otra que propagar el amor que sentimos por estos temas, trayendo diferentes organizaciones y representantes de otros eventos para que nos hagamos eco de ellos.

En la ciudad de Helsinki, del día 30 de este mes de mayo al día 2 de junio se celebrará en Gloria el primer evento de inmersión no oficial dedicado a Star Wars, basándose en los mega-populares eventos creados por la empresa Secret Cinema. Aquellos que decidan acudir hasta Gloria tendrán la oportunidad de formar parte de la rebelión y vivir una aventura secreta en la luna desértica de Jedha, ocupada por el Imperio, antes de ver a Jyn Erso, Saw Gerrera y Chirrut Îmwe en acción. Aventura con acción real, actores y una proyección de la película Rogue One como traca final, Mission in Jedha promete no dejar indiferente a nadie. Para más información: https://missioninjedha.com/

En junio, también, se celebrará por tercera vez Bronymiitti -también conocido como Happimiitti-, evento de obligada peregrinación si oír los nombres Rainbow Dash, Twilight Sparkle o Equestria les pone una sonrisa en la cara. El mayor evento dedicado a MLP de Finlandia, para todos los públicos, tendrá lugar el 16 de junio a partir de las 12:00 en Sörnäisten rantatie, 31. Para más información: https://fi-fi.facebook.com/happimiitti/

Ya en verano de 2018, Aicon abrirá sus puertas de nuevo, para deleite de todos los aficionados a K-Pop, anime, karaoke y todo lo relacionado con música, moda y danza que se pueda pedir venida de los rincones más lejanos de Asia. Este año, además, se celebrará el certamen nacional de K-Pop en Aicon. Promete ser todo un espectáculo… Para más información: https://2018.aicon.fi/

Y si bailar y cantar es lo que hace que uno se sienta vivo, les recomiendo no dejar pasar la oportunidad de enterarse de qué está ocurriendo con UNDERTALE: The Musical, una producción de aficionados finlandeses centrada en la esperanza y los sueños. https://www.instagram.com/undertale_musikaali/?hl=fi

Parece ser que todo lo bueno se queda en Helsinki, pero esa aseveración no podría ser más errónea.

Finncon 2018 vuelve para deleitarnos con ciencia-ficción y fantasía, de la mano de la universidad de dicha ciudad. El evento con más solera de toda Finlandia abrirá sus puertas, otra vez más, -y esperamos que muchos años más- del 14 al 15 de julio. Para más información: https://2018.finncon.org/?lang=en

Esto es todo para el 2018, pero les puedo adelantar que, en enero de 2019, Kibecon nos espera en la ciudad de Espoo. Con marcada preponderancia hacia el anime, este evento gratuito celebrará su segunda edición en las instalaciones de la magnífica biblioteca de Sello. Aún hay tiempo para proponer actividades o talleres, si alguien estuviera interesado. Para más información, en finlandés: https://kibecon.wordpress.com/

Y hasta aquí todo lo que dio de sí Popcult Day en cuanto a aficionados que exponían su talento u organizaciones que vinieron para promocionar un futuro evento. Lo último, pero no por ello menos importante, fueron las charlas programadas al público asistente.

De todas ellas, me quedo con las tres siguientes, debido a la temática y la originalidad de su planteamiento:

Avatar- enemmän kuin lastenohjelma nos planteó las sutiles, pero fáciles de apreciar, nociones políticas, económicas y hasta sociológicas detrás de la serie de televisión de Nickelodeon Avatar: The last airbender. Desde luego, tras esta charla, merece la pena revisar las aventuras de Aang y sus amigos Katara y Sokka, en pos de dominar los cuatro elementos y restaurar el equilibrio en el mundo.

La charla acerca de Eurovisión, justo el mismo día de la final del certamen internacional celebrado en Lisboa por vez primera, estuvo hasta la bandera con aficionados ansiosos por saber más acerca de las difíciles relaciones que se establecen entre los países competidores y el muy criticado sistema de votación.

Y, por último, aunque no por ello menos importante, la visión académica e histórica de la creación del personaje Wonder Woman, en la charla impartida en inglés Wonder Woman for President, nos dio el apoyo necesario a las que estábamos allí reunidas para salir al mundo y convertirnos en lo que quisiéramos, pues ése es el espíritu de Wonder Woman.

Agradezco las facilidades dadas por la organización de Popcult para la realización de este artículo.

