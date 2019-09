RAMBO: LAST BLOOD

En la portada del libro The Reagan Rhetoric: History and Memory in 1980s America aparece el presidente de los Estados Unidos de América (1981-1989) Ronald Wilson Reagan de pie, en el pasillo del avión presidencial “Air Force One”, mientras sostiene un cartel que pone “Rambo is a Republican”. 1 En realidad, el argumento fundamental de la retórica discursiva del actor de reparto luego transmutado en máximo mandatario político del país anglosajón durante prácticamente toda la década de los años ochenta del pasado siglo XX se sustentó en imágenes y/o personajes tan icónicos como el creado por el escritor David Morrell una década antes (1972), aunque la popularidad del personaje llegó cuando Sylvester Stallone lo interpretó, por primera vez, en la gran pantalla en el año 1982 (First Blood, Ted Kotcheff).