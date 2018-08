ROPECON 2018. Entrevista con SAMI LAAKSO

¿Cómo se le ocurrió crear el juego Dawn of Peacemakers?

Quería crear un juego más grande, más largo que el que había hecho anteriormente, Dale of Merchants. [https://snowdaledesign.fi/dale-of-merchants-series/]. Tras mucho pensar, me di cuenta de la cantidad de juegos bélicos que hay en el mercado. Todos ellos, de un modo u otro, se basan en machacar a tu oponente, por lo que decidí ser radical. ¿Por qué no un juego en el que los jugadores tengan como misión evitar que se declaren guerras?

¿Cuánto tardó en completarlo, y cuáles fueron los retos a los que se tuvo que enfrentar?

Si soy honesto, creo que de principio a fin tardé más de un año. Uno de los retos más difíciles fue encontrar jugadores para probar el juego, teniendo en cuenta el factor sorpresa. Dado que, al jugar una vez ya sabían que requiebros y sorpresas había incluido en el juego, fue necesario encontrar múltiples equipos de jugadores para probar el juego. Esto me permitió hacer cambios, ajustes y, en definitiva, terminar de crear el juego.

¿Qué hace único este juego?

Dawn of Peacemakers, para empezar, parte de una premisa única en el mercado que, como resultado, da una narración de juego totalmente diferente a lo que los jugadores están acostumbrados. El hecho de que la misión sea parar guerras pone de manifiesto el que sea inútil controlar las diferentes facciones o lados beligerantes. En lugar de esto los jugadores se enfrentan a una entidad, una inteligencia artificial, que es la que controla todas las facciones beligerantes y las predispone al conflicto, mientras que el objetivo es intentar pararla.

¿Cuál es la edad recomendada para este juego?

La edad recomendada es a partir de los 14 años, puesto que se hace hincapié en multitud de temas escabrosos. Si bien es cierto que se ha tenido claro desde el principio incluir a jugadores más jóvenes y, por ello, se tratan temas de forma superficial, si se quisiera, con jugadores más maduros mentalmente, se podría profundizar muchísimo en los diferentes escenarios.

¿Qué otros productos ofrece Snowdale Design?

Dawn of Peacemakers es el tercer juego que he hecho, tras Dale of Merchants y Dale of Merchants 2. Éstos se tratan de una serie de juegos de cartas, del tipo construcción de mazos, con la peculiaridad de que cada partida se basa en las decisiones tomadas durante el inicio del juego. Dale of Merchants tiene lugar en Daimyria, el mismo mundo de personajes antropomórficos en el que se basa Dawn of Peacemakers.

¿Cómo se puede conseguir el juego Dawn of Peacemakers, para quien esté interesado?

Lo primero de todo, si alguien está interesado, recomiendo que se informe más en nuestra página web [https://snowdaledesign.fi/boardgames/ dawn-of-peacemakers/] para evaluar si, de verdad, el juego es suficientemente atractivo para esa persona. Además, en la página web, hay enlaces para hacer la pre-order del juego, si la persona decide que es un producto que puede ser gratificante para el jugador y el equipo de jugadores.

Sami Laakso

© Eduardo Serradilla Sanchis, 2018

© Elena Santana Guevara, 2018