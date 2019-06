Marruecos expulsa a tres abogados españoles del territorio del Sáhara

Las autoridades marroquíes expulsaron este domingo a tres abogados españoles del territorio del Sáhara Occidental, según confirmó a Efe Inés Miranda, una de los letrados, que acudían como observadores para el juicio que mañana se reanuda en un tribunal de El Aaiún contra la periodista saharaui Nezha Khalidi.



Los tres abogados -Miranda, José María Costa Serra y Miguel Ángel Jerez, ambos de Baleares- venían de parte del Consejo General de la Abogacía como observadores en el juicio de Khalidi, y no se les permitió descender del avión que los traía desde Gran Canaria cuando este aterrizó en El Aaiún.



Aunque Miranda exigió a la policía marroquí una orden escrita de expulsión, no la logró, y solamente le dijeron que su presencia en El Aaiún era "no grata".



Miranda, muy comprometida con el independentismo saharaui, lleva viniendo regularmente al Sahara desde el año 2002, y esta es la primera vez que le expulsan, según recalcó ella misma, antes de calificar de "bochornoso" el incidente.



Esta es la segunda expulsión del mismo tipo en poco más de un mes: el 19 de mayo último, cinco abogados españoles y dos observadores noruegos vieron impedida su entrada en el territorio del Sahara y tuvieron que tomar un avión de regreso a España.



También en aquella ocasión los siete expulsados tenían previsto asistir a una sesión anterior del proceso contra Khalidi, periodista del portal noticioso "Equipe Média" a la que las autoridades marroquíes persiguen por ejercer su profesión sin la preceptiva acreditación.



Según "Equipe Media", Khalidi está acusada de "reclamar o usurpar un título relacionado con una profesión regulada", un cargo que podría ser castigado con penas de entre tres meses y dos años de cárcel.



Khalidi fue arrestada el pasado 4 de diciembre, cuando difundía en directo a través de Facebook un vídeo de una manifestación en El Aaiún en favor de la independencia del Sahara Occidental.