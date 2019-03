La calima "en niveles altos" regresa a Canarias este lunes

Los cielos despejados y la presencia de calima en niveles altos predominarán este lunes en Canarias.



En el mar habrá noreste 5 o 6 amainando a 4 o 5, con intervalos de 6 en el noroeste y sureste. Marejada o fuerte marejada, localmente gruesa al principio. Mar de fondo del norte en torno a 2 metros en costa suroeste variable 2 a 4 y marejadilla.



PREVISIÓN POR ISLAS PARA EL LUNES:



LANZAROTE



Predominio de cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife: 15-24



FUERTEVENTURA



Predominio de cielos poco nubosos o despejados. Probable calima en niveles altos que se irá retirando al final. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario: 16-23



GRAN CANARIA



Predominio de cielos poco nubosos o despejados en general, salvo algo de nubosidad baja en el nordeste al principio y al final del día. Probable calima en niveles altos que se irá retirando al final. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento del nordeste, debilitándose en medianías por la tarde. En cumbres, viento de componente este que disminuirá a flojo durante la madrugada. Brisas en costas suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria: 17-22



TENERIFE



Predominio de cielos poco nubosos o despejados en general, salvo algo de nubosidad baja en el nordeste al principio y al final del día. Probable calima en niveles altos que se irá retirando al final. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento del nordeste, debilitándose en medianías por la tarde. En altas cumbres centrales, viento del este. Brisas en costas oeste y suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife: 16-23



LA GOMERA



Predominio de cielos poco nubosos o despejados en general, salvo algo de nubosidad baja en el norte al principio y al final del día. Probable calima en niveles altos. Temperaturas en ligero ascenso, que podrá llegar a ser moderado en zonas del interior. Viento del nordeste, debilitándose en medianías por la tarde. En cumbres, viento de componente este que disminuirá a flojo durante la madrugada. Brisas en costas sur.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de La Gomera: 18-24



LA PALMA



Predominio de cielos poco nubosos o despejados en general, salvo algo de nubosidad baja en el nordeste al principio y al final del día. Probable calima en niveles altos. Temperaturas en ligero ascenso, que podrá llegar a ser moderado en zonas del interior. Viento del nordeste en costas. En medianías, componente este que disminuirá a flojo durante la tarde. En cumbres, componente este disminuyendo a flojo durante la mañana. Brisas en costas suroeste y oeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de La Palma: 16-23



EL HIERRO



Predominio de cielos poco nubosos o despejados en general, salvo algo de nubosidad baja en el norte al principio y al final del día. Probable calima en niveles altos. Temperaturas en ligero ascenso, que podrá llegar a ser moderado en zonas del interior. Viento del nordeste, debilitándose en medianías por la tarde. En cumbres, viento de componente este que disminuirá a flojo a durante la mañana. Brisas en costas suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde: 13-21