La calima permanecerá este lunes y podría reducir la visibilidad en Canarias

La calima continuará este lunes, especialmente en las islas orientales y Tenerife, pudiendo reducir la visibilidad, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que anuncia cielos poco nubosos o despejados, temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Por esta razón, la Consejería de Sanidad recomienda a las personas sensibles a este tipo de episodios, como niños, ancianos o personas asmáticas, que no salgan a la calle si no es necesario, hidratarse y no realizar ejercicio físico en exteriores

En Lanzarote y Fuerteventura, viento de componente este con intervalos de fuerte en las vertientes oeste y zonas de interior, donde se esperan rachas que podrían superar los 60 km/h, mientras que en el resto, flojo del nordeste con intervalos de variable.

En cuanto al estado de la mar, anuncia viento variable de fuerza 1 a 3 y mar rizada o marejadilla, salvo en Lanzarote y Fuerteventura. En la primera isla será del sureste de fuerza 4 a 6 en el extremo norte y 3 o 4 en el resto, marejada o fuerte marejada en el extremo norte y marejadilla o marejada en el resto; y en la segunda, sur 1 a 3 y sureste 3 o 4 en el canal entre islas, rizada o marejadilla y áreas de marejada mar adentro en el este al final.

Habrá mar de fondo del norte o nordeste con olas de 1 a 2 metros en Lanzarote y Fuerteventura y del norte en el resto, calima y visibilidad regula y temporalmente mala.

La previsión meteorológica para este lunes, por islas, es la siguiente:

LANZAROTE

Poco nuboso o despejado, con intervalos de nubosidad alta durante la tarde. Calima, que podrá reducir significativamente la visibilidad. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Viento de componente este, con intervalos de fuerte en las vertientes norte y oeste y zonas de interior, donde hay probabilidad de rachas ocasionales en torno a los 60-70 km/hdurante la segunda mitad del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 15 22

FUERTEVENTURA

Poco nuboso o despejado, con intervalos de nubosidad alta durante la tarde. Calima, que podrá reducir significativamente la visibilidad. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso, pudiendo ser más acusado localmente. Viento variable flojo de madrugada, intensificándose y girando a componente este durante la mañana. En la vertiente oeste se esperan intervalos de fuerte y rachas ocasionales que podrían superar los 60 km/h durante la segunda mitad del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 13 21

GRAN CANARIA

Poco nuboso o despejado, con intervalos de nubosidad alta durante la tarde. Calima, que podrá reducir significativamente la visibilidad. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso, siendo más acusado en zonas de interior. Viento flojo del nordeste con intervalos de variable, algo más intenso en las vertientes sudeste y noroeste durante la segunda mitad del día. En cumbres, viento de componente sur de flojo a moderado. Brisas en las costas nordeste y suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria, 16 21

TENERIFE

Poco nuboso o despejado, con intervalos de nubosidad alta durante la tarde. Calima, que podrá reducir la visibilidad. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso, siendo más acusado en zonas de interior. Viento flojo del nordeste con intervalos de variable, algo más intenso en la vertiente sudeste y en la punta noroeste en horas centrales. En cumbres centrales, viento de componente sur. Brisas en las costas norte y oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 15 22

LA GOMERA

Poco nuboso o despejado, con intervalos de nubosidad alta al final del día. Calima. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Viento flojo del nordeste con intervalos de variable, algo más intenso en las vertientes este y noroeste a últimas horas. En cumbres, viento flojo de componente sur. Brisas en las costas norte y sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de la Gomera 16 22

LA PALMA

Poco nuboso o despejado, salvo algún intervalo nuboso a primeras horas, con intervalos de nubosidad alta al final del día. Calima. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso, siendo más acusado en zonas de interior. Viento flojo del nordeste con intervalos de variable, algo más intenso en la vertiente sudeste a últimas horas. En cumbres, viento flojo de componente sur. Brisas en las costas nordeste y oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de la Palma 16 21

EL HIERRO

Poco nuboso o despejado, con intervalos de nubosidad alta al final del día. Calima. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Viento flojo del nordeste con intervalos de variable, girando a componente sur en cumbres. Brisas en las costas norte y suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 11 15