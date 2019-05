Siguen subiendo las temperaturas en Canarias este jueves

Las temperaturas ascenderán este jueves en Canarias, sobre todo en zonas de interior de las islas orientales, donde localmente se podrían alcanzar los 32 grados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.



Los intervalos de nubosidad de tipo alto en general predominarán este jueves en Canarias, con amplios claros por la tarde en litorales norte y sur.



Viento de flojo a moderado, de componente norte durante la madrugada girando a nordeste por la mañana. En zonas altas, viento del sudeste.



En el mar habrá componente norte fuerza 4 o 5 en el oeste y este, y 3 o 4 en el norte. Marejada, temporalmente fuerte marejada en el oeste y este. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. En costa sur, variable 2 o 3 y marejadilla.



PREVISIÓN PARA ESTE JUEVES POR ISLAS:



LANZAROTE



Intervalos de nubosidad de tipo alto. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ascenso, más acusado en zonas de interior, donde localmente se podrían alcanzar los 32 grados. Viento del nordeste moderado, más intenso en zonas de interior en horas centrales y a última hora del día.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife: 19-29



FUERTEVENTURA



Intervalos de nubosidad de tipo alto. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ascenso, más acusado en zonas de interior, donde localmente se podrían superar los 32 grados. Viento del nordeste moderado, más intenso en zonas de interior en horas centrales y a última hora del día.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario: 18-28



GRAN CANARIA



En el norte, intervalos nubosos durante la mañana, que darán paso a cielos poco nubosos o despejados. En el resto, cielos despejados, salvo abundante nubosidad de tipo alto que estará presente durante todo el día. Temperaturas en ligero ascenso, que será más acusado en medianías de la vertiente sur, donde podrían superarse los 32 grados. Viento de nordeste moderado, más intenso y girando a componente este en medianías y zonas altas, así como en los extremos noroeste y sureste. Predominio de las brisas en costas sur y suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria: 20-26



TENERIFE



En la zona norte, intervalos de nubes bajas durante la madrugada y primeras horas, tendiendo a cielos poco nubosos o despejados. En el resto de la isla predomino de cielos despejados con intervalos de nubes altas durante todo el día. Temperaturas en ascenso. Viento de nordeste moderado, más intenso y girando a componente este en medianías. En cumbres del Teide, viento de componente sur, con probables rachas. Predominio de las brisas en costas sureste y suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife: 19-27



LA GOMERA



En la zona norte, intervalos de nubes bajas en la primera mitad del día, tendiendo a cielos poco nubosos o despejados. En el resto de la isla predominio de cielos despejados con intervalos de nubes altas durante todo el día. Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Viento de componente norte flojo a moderado en costas, girando a componente este más intenso en cumbres centrales. Predominio de las brisas en costas norte y sur.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de la Gomera: 20-25



LA PALMA



En litorales norte y suroeste, intervalos de nubes bajas durante la madrugada y primeras horas, tendiendo a cielos poco nubosos o despejados. En el resto de la isla, intervalos de nubes altas. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del nordeste de flojo a moderado en costas, girando a componente este en medianías y a sureste en cumbres centrales, más intenso durante la segunda mitad del día, especialmente en zona norte y sureste. Predominio de las brisas en costas del suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de la Palma: 20-26



EL HIERRO



Intervalos de nubes bajas durante la madrugada y a última hora del día, tendiendo a cielos poco nubosos o despejados en horas centrales. Durante todo el día, intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento del nordeste flojo a moderado, más intenso en puntas nordeste y noroeste. Predominio de las brisas en costas norte y sur.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde: 18-24