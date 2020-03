Casi un tercio de los solicitantes de ayuda para la dependencia está sin valorar en Canarias, según un estudio

El 29% de los solicitantes de ayudas por dependencia en Canarias, 15.252 personas, permanece a la espera de recibir una valoración, indicador que en el conjunto de España se sitúa en el 8%, según el XX Dictamen del Observatorio de la Dependencia.



Este estudio, que elabora la Asociación Estatal de directores y gerentes en servicios sociales y que se ha difundido este lunes, destaca que el pasado año Canarias consiguió aumentar en 1.752 (un 8,10%) el número de personas atendidas respecto al ejercicio anterior, lo que eleva a este colectivo a 23.390 personas.



Sin embargo, los promotores de este informe destacan que si esta comunidad autónoma "no hace algo extraordinario" difícilmente podrá minorar las cifras que la sitúan como la región española con peor tasa de cobertura de todo el país: 1,09% frente al 2,39% que se registra de media en España.



De hecho, el documento afirma que "un dependiente en Canarias tiene menos de la mitad de posibilidades de recibir una prestación que una persona dependiente en cualquier otra comunidad".



En 2019 tampoco se ha logrado reducir en Canarias su alta tasa de personas desatendidas, un limbo en el que permanecen 9.040 personas, un 28 %, mientras que "continúa la trampa estadística y cruel, que se inició hace dos años, de dejar de valorar a las personas solicitantes para no aumentar la lista de espera".



En las islas, más del 83 % de las nuevas atenciones en 2019, 842 de 1.752, se han dedicado a prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, mientras que 705 se han destinado a prestaciones económicas vinculadas a servicios y el resto de prestaciones y servicios se han mantenido "en leves tasas superiores a la mera reposición".



El informe reprocha a Canarias que continúe "sin hacer uso del recurso de ayuda a domicilio, altamente generador de empleo", con el que apenas atiende a doce personas.



Con todo, el sistema de la dependencia genera en Canarias 5.170 puestos de trabajo directos, con una tasa de generación de 32,3 empleos por millón invertido, aún considerablemente inferior a la media nacional.



La Asociación Estatal de directores y gerentes en servicios sociales advierte de que "el empleo no remontará en Canarias si no se incrementa la tasa de cobertura".



Según este estudio, Canarias aporta al sistema de la dependencia más de 129 millones de euros, el 81 % de un gasto público al que contribuye con 30 millones, y un 19 % lo cubre la Administración General del Estado.



De haberse aprobado el incremento en 459 millones del nivel mínimo de protección contenido en el Pacto de Estado por la Dependencia, la comunidad canaria hubiera recibido el pasado año 11 millones para reforzar su sistema, unos ingresos con los que podría atender a 1.780 nuevos dependientes y generar 385 nuevos empleos.



El sistema de dependencia en Canarias acumula desde 2012 por los recortes estatales un quebranto que esta Asociación cifra en unos 87 millones de euros.