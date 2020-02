Carnaval, a 25 grados y pasado por agua a partir el lunes

El Carnaval, al menos hasta el próximo martes, estará marcado por un tiempo primaveral, con temperaturas propias de finales de abril y con algunas precipitaciones a partir del lunes en Canarias, que será la excepción en la práctica ausencia de lluvias en toda España para los próximos días, según ha pronosticado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

"Las temperaturas serán propicias para estar en la calle, porque hasta el lunes el ambiente será cada día más templado y no se esperan prácticamente precipitaciones" en el país, ha señalado a Europa Press el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo.

Sin embargo, donde sí puede llover será en Canarias, donde se esperan algunas lluvias porque cerca del archipiélago se situará una DANA (depresión aislada en niveles altos, o gota fría) que, de momento, parece que no dejará precipitaciones muy intensas, aunque "no se puede descartar" que se produzcan algunas. También se espera en Canarias viento intenso del este, lo que traerá calima de nuevo a las Islas.

La AEMET ha subrayado en un tuit publicado este jueves que el término DANA "no debe ser utilizado como sinónimo de precipitaciones intensas, ya que en función de varios parámetros, el tiempo sensible (precipitaciones, vientos, etc.) que ocasione esta estructura puede ser muy variable".

En situaciones meteorológicas como la que se aproxima en los próximos días, el uso de modelos probabilísticos son de vital importancia. Estos modelos reflejan la incertidumbre de cada situación y nos muestran distintos escenarios en términos de probabilidad. pic.twitter.com/mbHxJUBpg3 — AEMET_Canarias (@AEMET_Canarias) February 19, 2020

Temperaturas anómalas

El martes de Carnaval las temperaturas descenderán, sobre todo en el norte de la Península, donde pueden caer de 6 a 8 grados centígrados y ese día también podrían registrase lluvias en el extremo norte.

En cuanto a las temperaturas, el portavoz ha destacado que estarán entre 5 y 10 grados más altas de lo normal, lo que dará unos valores primaverales, más propias de abril que de febrero.