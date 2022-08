Martes caluroso en Canarias con calima y temperaturas por encima de los 38 grados

La calima en altura afectará este martes a todas las islas en una jornada calurosa donde se superarán los 38 grados en las medianías de Gran Canarias, unas temperaturas máximas que serán de entre 32 y 34 ºC en el resto del archipiélago, según la Aemet.

En el mar habrá norte o noreste 4 o 5, localmente 6 en costas sureste y noreste. Marejada localmente fuerte marejada. Mar de fondo del norte de 1 a 2 metros. En costa suroeste, variable 2 y rizada o marejadilla.

Predicción por islas para este martes:

LANZAROTE

Intervalos nubosos de nubes medias y altas. En la vertiente oeste, intervalos de nubes bajas al principio y final del día. Calima en altura. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. No se descarta que se alcancen localmente los 32-34ºC en el interior y sur. Viento de componente norte, con intervalos de fuerte en el interior de la mitad sur, donde no se descarta alguna racha localmente muy fuerte durante la segunda mitad del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 23 33

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos de nubes medias y altas. En la vertiente oeste, intervalos de nubes bajas a primeras y últimas horas. Calima en altura. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Es probable que se alcancen localmente los 34ºC, especialmente en zonas de interior y sur. Viento de componente norte, con intervalos de fuerte en la vertiente sur de Jandía donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte, especialmente durante la segunda mitad del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 23 29

GRAN CANARIA

En el litoral norte, intervalos nubosos, predominando los cielos poco nubosos en horas centrales y los cielos nubosos a últimas horas. En el resto de zonas, poco nuboso, con intervalos de nubes medias y altas. Calima afectando principalmente en cumbres y medianías. Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso, más acusado en la vertiente sureste. Máximas con pocos cambios en la mitad norte, y en ligero a moderado ascenso en la mitad sur, especialmente en la vertiente sureste. Se superarán los 38º C en medianías orientadas al sur, oeste y sudeste. En zonas bajas de la vertiente sudeste y oeste, así como en medianías del norte y el valle de Agaete se podrán alcanzar localmente los 34º C. Viento de componente norte, con intervalos de fuerte en la vertiente sureste y noroeste, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes, especialmente durante la segunda mitad del día. Brisas en costas suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 23 27

TENERIFE

Intervalos nubosos de nubes medias y altas. En el litoral norte, intervalos nubosos con apertura de amplios claros por la tarde. Calima ligera afectando a cumbres y medianías, tendiendo a remitir. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, más acusado en las mínimas de la vertiente este. Se alcanzarán los 34º C en medianías este, sur y oeste, así como en la vertiente sur del área metropolitana. No se descartan localmente valores de 30-32ºC en medianías del norte. Viento del nordeste, con intervalos de fuerte en el extremo noroeste y vertiente sureste, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte durante la segunda mitad del día. Brisas en costas oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 24 32

LA GOMERA

En el norte, por debajo de 400 metros, predominio de cielos nubosos, con apertura de algunos claros en horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas. Calima ligera que afectará a zonas altas y tenderá a remitir. Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso, especialmente en medianías y cumbres. Máximas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos en la vertiente sur. Se alcanzarán los 34º C en medianías del sur y oeste. Viento del nordeste, con intervalos de fuerte en las vertientes noroeste y este, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes, especialmente a partir de la tarde. Brisas en costas suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 23 31

LA PALMA

En el litoral nordeste, intervalos nubosos con apertura de amplios claros por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes medias y altas que tenderán a disiparse por la tarde. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, más acusado en las mínimas de zonas altas. Se alcanzarán los 34º C en cumbres y medianías de la vertiente oeste, y podrán alcanzarse los 30 - 32 º C en las medianías del este. Viento del nordeste, con intervalos de fuerte en los extremos noroeste y sureste, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte a partir de la tarde. Brisas en costas oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 23 31

EL HIERRO

En el nordeste, por debajo de 400 metros, intervalos nubosos con apertura de amplios claros por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes medias y altas. Calima ligera que afectará a zonas altas y tenderá a remitir. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, más acusado en medianías del sur y oeste. Se alcanzarán los 34º C en cumbres y medianías del sur y oeste. Viento del nordeste, con intervalos de fuerte en el extremo oeste y la vertiente este, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes a partir de la tarde. Brisas en costas suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 19 27