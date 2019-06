El calor regresa a Canarias este lunes con viento fuerte

La presencia de vientos fuertes locales se anuncia en Canarias para este lunes, cuando se esperan cielos casi despejados salvo al norte, donde tenderá a clarear en todo caso, y temperaturas en ligero ascenso.



En Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre 19 y 25 grados, y entre 18 y 23 en Las Palmas de Gran Canaria, según la Agencia Estatal de Meteorología, que pronostica viento del norte o del nordeste y moderado en general, aunque llegando a ser fuerte en vertientes sureste y oeste de distintas islas.



En las aguas de Canarias se prevén vientos del nordeste y fuerza 4 a 5 con posibilidad de llegar a 6, marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte de 1 metro.



La predicción del tiempo para el lunes, por islas, es la siguiente:



LANZAROTE



Nuboso, tendiendo a intervalos nubosos por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento del norte moderado, con intervalos de fuerte en el interior y costa sur.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife: 18-25



FUERTEVENTURA



Nuboso, tendiendo a intervalos nubosos por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento del norte moderado, con intervalos de fuerte en el interior y Jandía.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario: 19-24



GRAN CANARIA



En el norte y nordeste, nuboso o cubierto durante la madrugada y a última hora de la tarde, no descartándose que pueda caer algo de precipitación en general débil y dispersa. En horas centrales del día, intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos. En el sur y cumbres, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento del nordeste moderado, siendo fuerte en vertientes sureste y oeste. Predominio de las brisas en la costa suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria: 18-23



TENERIFE



En el norte y nordeste, por debajo de unos 1200 metros, predominio de cielos nubosos, no descartándose que pueda caer algo de precipitación en general débil y dispersa; en el resto de zonas, despejado. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado, siendo fuerte en la vertiente sureste y en el extremo noroeste. Predominio de las brisas en la costa suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife: 19-25



LA GOMERA



En el norte, nuboso, abriéndose claros por la tarde. En el sur y cumbres, despejado. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente norte moderado, con intervalos de fuerte en vertientes este y oeste. Predominio de las brisas en la costa sur.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de La Gomera: 19-25



LA PALMA



En el norte y este nuboso, abriéndose amplios claros por la tarde. En el suroeste y cumbres, despejado. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en la vertiente sureste y punta noroeste. Predominio de las brisas en la costa suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de La Palma: 18-23



EL HIERRO



En el norte, intervalos nubosos; en el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en punta noroeste y vertiente este. Predominio de las brisas en la costa suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde: 16-21